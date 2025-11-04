W 2026 wzrośnie opłata za TV - więce pieniędzy dla telewizji czy odwrót od TV
W 2026 wzrośnie opłata za TV - więce pieniędzy dla telewizji czy odwrót od TV fot. shutterstock.com
2 min.czytania

W 2026 wzrośnie opłata za TV. Miliony odbiorców będą płacić więcej!

Joanna Baran
Joanna Baran

Rok 2026 przyniesie nie lada niespodziankę dla milionów gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. W 2026 wzrośnie opłata za TV, a roczny koszt licencji telewizyjnej przekroczy 180 funtów. To oznacza wzrost o niemal 7 funtów w porównaniu z obecnym poziomem i kolejny wydatek, który trzeba uwzględnić w domowym budżecie.

Dla przeciętnej rodziny podwyżka może wydawać się niewielka, ale w połączeniu z rosnącymi kosztami energii, żywności czy paliwa, wpływa na realne obciążenie domowego budżetu. Widzowie muszą przygotować się na wyższe wydatki za prawo do oglądania transmisji na żywo, w tym serwisów streamingowych związanych z publicznym nadawcą.

Niektórzy odbiorcy, którzy do tej pory korzystali z ulg, np. osoby starsze, pozostają poza podwyżką. Natomiast większość gospodarstw domowych odczuje różnicę w kieszeni.

W 2026 wzrośnie opłata z TV. Dlaczego opłata rośnie?

Głównym powodem podwyżki jest inflacja. Dlatego roczna opłata będzie automatycznie korygowana w oparciu o wskaźnik wzrostu cen. Dodatkowo coraz mniej gospodarstw domowych płaci za licencję, co zmusza nadawcę do zwiększenia stawki, aby utrzymać stabilność finansową. Koszty produkcji, prawa do programów i utrzymanie infrastruktury również wpływają na konieczność podniesienia opłaty.

Co podwyżka oznacza to dla widzów?

Podwyżka w 2026 roku to sygnał, że czas na rewizję domowych budżetów. Widzowie powinni sprawdzić, czy przysługują im zniżki lub ulgi. Takie rząd przewiduje dla osób starszych, niewidomych czy mieszkających w domach opieki.

W 2026 wzrośnie opłata za TV, a miliony widzów będą musiały przygotować się na wyższe wydatki.
W 2026 wzrośnie opłata za TV, a miliony widzów będą musiały przygotować się na wyższe wydatki.fot. shutterstock.com

Dla wielu rodzin będzie to również okazja, by zastanowić się nad korzystaniem z alternatywnych źródeł rozrywki, takich jak serwisy streamingowe. Wzrost kosztów pokazuje, że tradycyjna licencja telewizyjna staje się coraz większym obciążeniem w codziennym życiu gospodarstw domowych.

W 2026 wzrośnie opłata za TV – więcej pieniędzy dla telewizji czy odwrót widzów od TV

W 2026 wzrośnie opłata za TV, a miliony widzów będą musiały przygotować się na wyższe wydatki. Choć kwota wydaje się symboliczna, w połączeniu z innymi podwyżkami stanowi realny wpływ na domowy budżet. Świadomość zmian i skorzystanie z przysługujących ulg może pomóc złagodzić ich efekt. Jednocześnie coraz szersza oferta od serwisów streamingowych powoduje, że wielu widzów rozważa odwrót od telewizji publicznej i klasycznych telewizorów.

 

