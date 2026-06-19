W jakich branżach najłatwiej znaleźć teraz pracę? Najnowsze dane
W jakich branżach najłatwiej znaleźć teraz pracę? Najnowsze dane fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
2 min.czytania

W jakich branżach najłatwiej znaleźć teraz pracę? Najnowsze dane

Joanna Baran
Joanna Baran

Dane przytoczone przez Recruitment and Employment Confederation (REC) wskazują, że na rynku pracy utrzymuje się wysoka liczba ofert. Co pokazują najnowsze dane i w jakich branżach najłatwiej znaleźć pracę? 

W ostatnim badaniu było ich ponad 1,6 miliona. To oznacza, że mimo niepewności gospodarczej i politycznej, pracodawcy nadal aktywnie poszukują pracowników. Choć dynamika zmian jest nierównomierna w zależności od branży.

Z perspektywy osoby szukającej zatrudnienia ważne jest nie tylko to, ile ofert jest dostępnych, ale przede wszystkim gdzie ich przybywa, a gdzie ubywa. To właśnie te trendy pokazują, w jakich sektorach obecnie najłatwiej znaleźć pracę.

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Branże usługowe i opiekuńcze nadal silne

Jednym z najbardziej stabilnych obszarów pozostaje szeroko rozumiany sektor usługowy. Wzrost liczby ofert pracy dotyczy między innymi zawodów takich jak instruktorzy nauki jazdy, dentyści oraz pracownicy socjalni i mieszkaniowi. To pokazuje, że zawody związane z usługami bezpośrednimi, zdrowiem i wsparciem społecznym utrzymują wysokie zapotrzebowanie.

W praktyce oznacza to, że osoby posiadające kwalifikacje w obszarze opieki zdrowotnej lub pracy społecznej mają relatywnie szerokie możliwości zatrudnienia. Wynika to zarówno ze starzenia się społeczeństw, jak i rosnących potrzeb w zakresie usług publicznych.

Gastronomia, rekreacja i praca z ludźmi

Drugim wyraźnym obszarem wzrostu są branże związane z gastronomią i rekreacją. Dane wskazują na zwiększoną liczbę ofert dla kucharzy, menedżerów barów i gastronomii oraz pracowników sportu i rekreacji.

W jakich branżach najłatwiej znaleźć teraz pracę? Najnowsze dane
W jakich branżach najłatwiej znaleźć teraz pracę? Najnowsze dane
fot. shutterstock.com

To sektor, który bardzo szybko reaguje na zmiany sezonowe i konsumenckie, ale jednocześnie pozostaje jednym z najbardziej „chłonnych” jeśli chodzi o zatrudnienie. Dla osób bez zaawansowanych kwalifikacji często jest to najszybsza droga do wejścia na rynek pracy. Szczególnie w większych miastach i regionach turystycznych.

Zawody administracyjne i oferty opieki nad dziećmi w odwrocie

Nie wszystkie obszary rozwijają się w tym samym tempie. Spadek liczby ofert dotyczył między innymi stanowisk takich jak egzaminatorzy, nianie oraz au pair. To sygnał, że część zawodów o charakterze opiekuńczo-edukacyjnym i sezonowym może być bardziej podatna na wahania rynku.

W praktyce oznacza to większą konkurencję o te same stanowiska i mniejszą liczbę nowych rekrutacji w porównaniu z poprzednimi miesiącami.

Co naprawdę oznacza „w jakich branżach najłatwiej znaleźć pracę”

Analizując dane REC, odpowiedź na pytanie w jakich branżach najłatwiej znaleźć pracę prowadzi do kilku wyraźnych kierunków. Największe szanse mają osoby związane z ochroną zdrowia, opieką społeczną, edukacją praktyczną (jak nauka jazdy), a także gastronomią i sektorem usług czasu wolnego.

To właśnie te obszary łączy jedno – stałe zapotrzebowanie na pracowników niezależnie od cyklu gospodarczego. O ile część branż spowalnia w okresach niepewności, o tyle usługi podstawowe i bezpośrednie kontakty z ludźmi pozostają odporne na większe wahania.

Wnioski dla osób szukających pracy

Rynek pracy wciąż pozostaje aktywny, ale coraz bardziej selektywny. Największe szanse mają osoby, które są elastyczne i gotowe wejść do branż usługowych lub opiekuńczych. Jednocześnie spada liczba ofert w zawodach mniej stabilnych. To wymaga od kandydatów większej mobilności i gotowości do przekwalifikowania się.

 

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