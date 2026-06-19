W jakich branżach najłatwiej znaleźć teraz pracę? Najnowsze dane

Dane przytoczone przez Recruitment and Employment Confederation (REC) wskazują, że na rynku pracy utrzymuje się wysoka liczba ofert. Co pokazują najnowsze dane i w jakich branżach najłatwiej znaleźć pracę?

W ostatnim badaniu było ich ponad 1,6 miliona. To oznacza, że mimo niepewności gospodarczej i politycznej, pracodawcy nadal aktywnie poszukują pracowników. Choć dynamika zmian jest nierównomierna w zależności od branży.

Z perspektywy osoby szukającej zatrudnienia ważne jest nie tylko to, ile ofert jest dostępnych, ale przede wszystkim gdzie ich przybywa, a gdzie ubywa. To właśnie te trendy pokazują, w jakich sektorach obecnie najłatwiej znaleźć pracę.

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Branże usługowe i opiekuńcze nadal silne

Jednym z najbardziej stabilnych obszarów pozostaje szeroko rozumiany sektor usługowy. Wzrost liczby ofert pracy dotyczy między innymi zawodów takich jak instruktorzy nauki jazdy, dentyści oraz pracownicy socjalni i mieszkaniowi. To pokazuje, że zawody związane z usługami bezpośrednimi, zdrowiem i wsparciem społecznym utrzymują wysokie zapotrzebowanie.

W praktyce oznacza to, że osoby posiadające kwalifikacje w obszarze opieki zdrowotnej lub pracy społecznej mają relatywnie szerokie możliwości zatrudnienia. Wynika to zarówno ze starzenia się społeczeństw, jak i rosnących potrzeb w zakresie usług publicznych.

Gastronomia, rekreacja i praca z ludźmi

Drugim wyraźnym obszarem wzrostu są branże związane z gastronomią i rekreacją. Dane wskazują na zwiększoną liczbę ofert dla kucharzy, menedżerów barów i gastronomii oraz pracowników sportu i rekreacji.

To sektor, który bardzo szybko reaguje na zmiany sezonowe i konsumenckie, ale jednocześnie pozostaje jednym z najbardziej „chłonnych” jeśli chodzi o zatrudnienie. Dla osób bez zaawansowanych kwalifikacji często jest to najszybsza droga do wejścia na rynek pracy. Szczególnie w większych miastach i regionach turystycznych.

Zawody administracyjne i oferty opieki nad dziećmi w odwrocie

Nie wszystkie obszary rozwijają się w tym samym tempie. Spadek liczby ofert dotyczył między innymi stanowisk takich jak egzaminatorzy, nianie oraz au pair. To sygnał, że część zawodów o charakterze opiekuńczo-edukacyjnym i sezonowym może być bardziej podatna na wahania rynku.

W praktyce oznacza to większą konkurencję o te same stanowiska i mniejszą liczbę nowych rekrutacji w porównaniu z poprzednimi miesiącami.

Co naprawdę oznacza „w jakich branżach najłatwiej znaleźć pracę”

Analizując dane REC, odpowiedź na pytanie w jakich branżach najłatwiej znaleźć pracę prowadzi do kilku wyraźnych kierunków. Największe szanse mają osoby związane z ochroną zdrowia, opieką społeczną, edukacją praktyczną (jak nauka jazdy), a także gastronomią i sektorem usług czasu wolnego.

To właśnie te obszary łączy jedno – stałe zapotrzebowanie na pracowników niezależnie od cyklu gospodarczego. O ile część branż spowalnia w okresach niepewności, o tyle usługi podstawowe i bezpośrednie kontakty z ludźmi pozostają odporne na większe wahania.

Wnioski dla osób szukających pracy

Rynek pracy wciąż pozostaje aktywny, ale coraz bardziej selektywny. Największe szanse mają osoby, które są elastyczne i gotowe wejść do branż usługowych lub opiekuńczych. Jednocześnie spada liczba ofert w zawodach mniej stabilnych. To wymaga od kandydatów większej mobilności i gotowości do przekwalifikowania się.