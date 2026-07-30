Boom na kierowców w UK. Ofert pracy jest o jedną trzecią więcej!

Zatrudnienie w logistyce i dystrybucji rośnie w przyspieszonym tempie. Obecnie w Wielkiej Brytanii trwa boom na kierowców ciężarówek.

Logistyka i dystrybucja w Wielkiej Brytanii odnotowały trzecie największe przyspieszenie wzrostu zatrudnienia spośród wszystkich sektorów w kraju w drugim kwartale. Według najnowszej analizy rynku pracy przeprowadzonej przez CV-Library, mamy do czynienia obecnie z boomem na kierowców ciężarówek.

Boom na kierowców ciężarówek

Liczba miejsc pracy dla kierowców ciężarówek w Wielkiej Brytanii wzrosła w czerwcu aż o 35,5 proc. w porównaniu z majem. A w ujęciu rok do roku wzrost wyniósł 32,5 proc.

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Co ciekawe – liczba wakatów na stanowiskach kierowcy ciągnika siodłowego z naczepą, jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów logistycznych w UK, wzrosła o 20,8 proc. kwartał do kwartału z 25 177. A o 10,2 proc. rok do roku do 30 421. Przy czym sam czerwiec przyniósł wzrost o 35,4 proc. w ujęciu miesięcznym (z 10 244).

Rekrutacja staje się coraz trudniejsza – połowa firm twierdzi, że znalezienie odpowiednich kandydatów jest trudniejsze niż 12 miesięcy temu. A brakuje kandydatów o najbardziej odpowiednich umiejętnościach – to znane wyzwanie w sektorze logistyki i dystrybucji.

Ponadto presja kosztowa pozostaje wyzwaniem dla pracodawców z branży logistycznej, którzy muszą radzić sobie z tym wzrostem. Podczas gdy średnie wynagrodzenia wzrosły zaledwie o 2,28 proc. rok do roku, 62 proc. firm deklaruje, że całkowity koszt zatrudnienia pracowników wzrósł w ciągu ostatniego roku – a wzrost składek na ubezpieczenie społeczne (19 proc.) jest wymieniany jako główny czynnik napędzający.

Ogólny wzrost zatrudnienia w UK

Sytuacja ta ma miejsce w kontekście szerszego wzrostu zatrudnienia. Liczba ofert pracy we wszystkich sektorach w Wielkiej Brytanii wzrosła o 21 proc. w samym czerwcu. Oznacza to, że ogólna liczba wakatów osiągnęła najwyższy poziom od października 2023 roku, po wolniejszym początku kwartału.

Odzwierciedla to rzeczywistą aktywność na rynku pracy, a nie nastroje rekruterów. Dynamika ta jest zgodna z intencjami rekrutacyjnymi zgłoszonymi w badaniu CV-Library wśród brytyjskich pracodawców. Ponad połowa (51 proc.) z nich deklaruje, że spodziewa się wzrostu zatrudnienia w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.