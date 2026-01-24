Wartość nieruchomości rośnie. W jakich regionach najbardziej?

Wartość nieruchomości w Wielkiej Brytanii stale rośnie. Taki jest trend w przypadku większości rejonów UK, jednak nie we wszystkich. Oto, gdzie wartość domów wzrosła najbardziej, a gdzie zmalała.

Jeśli zależy nam na kupnie lub sprzedaży domu w Wielkiej Brytanii, warto zainteresować się najnowszym zestawieniem sporządzonym przez Zoopla. Pokazuje ono, w jakich rejonach Wysp wartość nieruchomości wzrosła, a gdzie zmalała.

W jakich rejonach wartość nieruchomości wzrosła?

Według szacunków Zoopla połowa z 30 mln domów w Wielkiej Brytanii zyskała na wartości w 2025 roku. Tak naprawdę wartość 15,2 mln nieruchomości wzrosła o jeden procent lub więcej, czyli średnio o 9900 funtów.

Z kolei 3,1 mln właścicieli domów odnotowało wzrost wartości nieruchomości o 20 000 funtów lub więcej. Natomiast 5,6 mln utrzymało swoją wartość na tym samym poziomie.

Ponad 70 proc. właścicieli domów w północnych regionach Anglii, a także w Szkocji i Irlandii Północnej odnotowało wzrost wartości swoich domów.

Szacuje się, że w Irlandii Północnej 94 proc. domów odnotowało wzrost cen w zeszłym roku, średnio o 14 200 funtów. Natomiast w Szkocji prawie trzy czwarte (73 proc.) domów odnotowało wzrost wartości, średnio o 10 400 funtów. A 72 proc. domów w północno-zachodniej Anglii odnotowało wzrost wartości, średnio o 9700 funtów. Tymczasem ponad 60 proc. domów na północnym wschodzie Anglii i w Walii również odnotowało wzrost wartości w 2025 roku.

Największym wzrostem może poszczycić się Northumberland, gdzie 78 nieruchomości zyskało na wartości. A także Wrexham, gdzie 79 proc. domów odnotowało wzrost wartości.

Domy w zabudowie szeregowej i bliźniaczej okazały się w 2025 roku typem nieruchomości ze stałym wzrostem wartości – dotyczyło to ponad połowy z nich (56 proc.).

Gdzie wartość nieruchomości spadła?

Około 9,1 mln domów straciło w ubiegłym roku co najmniej jeden procent swojej wartości. Natomiast średnia strata wyniosła 10 800 funta.

Mieszkania odnotowały spadek wartości o jeden procent lub więcej. Richard Donnell, dyrektor wykonawczy Zoopla, stwierdził:

– Ogólny trend jest taki, że wartość większości domów stale rośnie, szczególnie poza południową Anglią. Jednak wiele domów notuje zasadniczo stagnację lub spadek wartości, ponieważ rynek dostosowuje się do wyższych stóp procentowych kredytów hipotecznych. A także większej liczby domów na sprzedaż, co zwiększa wybór dla kupujących. Jest to szczególnie powszechne w południowej Anglii.