Brytyjskie firmy dostaną 3000 funtów za każdego zatrudnionego młodego pracownika

Brytyjskie firmy otrzymają 3000 funtów za każdego zatrudnionego bezrobotnego młodego człowieka w wieku od 18 do 24 lat. W ten sposób rząd chce ograniczyć wydatki na świadczenia socjalne dla młodych ludzi.

Już we wtorek, 30 czerwca startuje program, którego celem jest pomóc 60 000 młodym osobom w znalezieniu pracy w ciągu najbliższych trzech lat. Firmy w Anglii, Szkocji i Walii mogą ubiegać się o dofinansowanie. Warunkiem jest zatrudnienie młodej osoby w wieku od 18 do 24 lat, która znajduje się bez pracy sześć miesięcy lub dłużej.

Brytyjskie firmy mają pomóc w kryzysie bezrobocia wśród młodych

Z najnowszego raportu wynika, że w Wielkiej Brytanii żyje milion osób w wieku od 16 do 24 lat (czyli około jedna na osiem), które nie pracują, nie uczą się i nie szkolą.

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Spośród 10 angielskich samorządów lokalnych z najwyższym odsetkiem młodych ludzi niepracujących, nieszkolących się ani nieuczących, osiem znajduje się na północy lub w regionie Midlands. W raporcie stwierdzono również, że bezrobocie wśród młodzieży kosztuje Wielką Brytanię ponad 125 miliardów funtów rocznie.

Pierwszym pracodawcą, który wesprze program, będzie Merlin Entertainments. Właściciel Legolandu Windsor, Chessington World of Adventures, Alton Towers i londyńskiego Sea Life Aquarium. Merlin stworzy 300 miejsc pracy dla młodych ludzi w ciągu najbliższych trzech lat.

Keir Starmer powiedział:

– Przechodzimy do kolejnego etapu, wdrażając fundamenty prawdziwej reformy, aby zwiększyć możliwości młodych ludzi i pomóc im znaleźć pracę. To fundament nowej umowy z następnym pokoleniem, dzięki której każdy młody człowiek będzie miał jasną ścieżkę do nauki lub zarabiania, a także szansę na zbudowanie bezpiecznej i udanej przyszłości.

Ograniczenie wydatków na zasiłki

Przez wdrożenie nowego programu wsparcia dla młodych w ich zatrudnieniu rząd chce zmniejszyć wydatki na zasiłki.

Minister ds. pracy i emerytur, Pat McFadden, powiedział:

– Młodzi ludzie chcą mieć szansę na pracę, zarabianie, naukę i budowanie lepszej przyszłości. Dlatego rząd wspiera dużych i małych pracodawców dotacją w wysokości 3000 funtów. Aby dać szansę młodym ludziom gotowym do pracy i potrzebującym pierwszego kroku w karierze.

Paul Nowak, sekretarz generalny Kongresu Związków Zawodowych, powiedział:

– To ważny krok naprzód w walce z liczbą młodych ludzi pozostających bez pracy. Jednak skala kryzysu oznacza, że rząd musi działać dalej i szybciej. Oznacza to wprowadzenie turbodoładowania do programu gwarancji zatrudnienia, aby zapewnić jego szerszy i szybszy dostęp do tych, którzy go potrzebują. Chociaż zwiększone inwestycje są niezbędne, musimy również zadbać o to, aby każdy program stażowy oferował rzeczywistą możliwość nauki i zarabiania.