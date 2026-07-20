Podano, gdzie obecnie najłatwiej znaleźć zatrudnienie w UK
Podano, gdzie obecnie najłatwiej znaleźć zatrudnienie w UK / fot. Shutterstock
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Tych pracowników najbardziej potrzebują w UK. Gdzie najłatwiej znaleźć zatrudnienie?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Nowe badania wskazują, że w ostatnich tygodniach odnotowano znaczny wzrost liczby wakatów na niektórych stanowiskach. Gdzie zatem teraz najłatwiej znaleźć zatrudnienie w UK?

W czerwcu w Wielkiej Brytanii opublikowano łącznie 1,7 miliona ogłoszeń o pracę – podała Konfederacja Rekrutacji i Zatrudnienia (Rec). Stanowi to wzrost o 9 proc. w porównaniu z majem i o 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Gdzie najłatwiej znaleźć zatrudnienie w UK?

Największy wzrost regionalny w ogłoszeniach o pracę odnotowano w Anglesey, Kornwalii i na Wyspach Scilly oraz w hrabstwie Cheshire. Nowe badania pokazują, że obecnie najłatwiej znaleźć zatrudnienie w UK można na stanowiskach kierowców dostaw, kurierów, aktorów, artystów estradowych, prezenterów i pracowników służb zwalczania szkodników.

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Znaczny wzrost odnotowano również w rolnictwie, handlu detalicznym i hotelarstwie, co – jak sugeruje Rec – dobrze wróży sezonowemu zatrudnianiu w okresie letnim.

Dla porównania – w maju tylko sześć sektorów odnotowało wzrost liczby wolnych miejsc pracy (w ujęciu rok do roku). A były nimi – pomoc domowa, sprzątanie, turystyka, edukacja oraz handel i budownictwo.

Natomiast spadek nowych ofert pracy nastąpił w opiece zdrowotnej, pielęgniarstwie, hotelarstwie, gastronomii, logistyce oraz obsłudze magazynów.

Firmy wracają do rekrutacji

Odnośnie czerwcowych statystyk Lorraine Laryea, dyrektor ds. standardów w Rec, powiedziała:

Widoczny jest wyraźny wzrost liczby firm podejmujących działania w ramach długoterminowych planów rekrutacyjnych. (…) Firmy wracają do rekrutacji, a liczba wakatów przekracza obecnie poziom sprzed kryzysu w Zatoce Perskiej. W związku z objęciem urzędu przez nowego premiera w tym tygodniu, prawdziwe ożywienie gospodarcze zależy od planu gospodarczego, który podtrzymuje rosnące zaufanie. A nie od działań, które ponownie je osłabiają i niweczą plany firm.

Kryzys bezrobocia wśród młodych

Ponadto brytyjski rząd próbuje poradzić sobie z kryzysem bezrobocia wśród młodych ludzi. Kosztuje on budżet państwa 125 miliardów funtów rocznie. Po raz pierwszy od 2013 roku liczba młodych ludzi bez pracy i nieuczących się przekroczyła milion.

Jednym ze sposobów na aktywizację młodych ludzi na rynku pracy jest ogłoszony niedawno na stronie rządowej projekt. Tak naprawdę jest to 39 Lokalnych Planów Doskonalenia Umiejętności (LSIP). Celem będzie zapewnienie szkoleń (m.in. dla młodych), które będą odpowiadać potrzebom lokalnych firm.

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