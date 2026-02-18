Weryfikacja wartości domów w UK. HMRC zatrudni 1000 pracowników by wyliczać nowy council tax

Weryfikacja wartości domów w UK oznacza początek ogromnych zmian. Rząd Wielkiej Brytanii zapowiada istotne zmiany w systemie council tax, które mają zrekompensować brak aktualizacji wartości nieruchomości od 1991 roku. W tym kontekście HM Revenue & Customs (HMRC) zatrudni 1000 nowych pracowników. W tym specjalistów ds. wyceny nieruchomości, by przygotować się do wdrożenia nowego podatku dla właścicieli najdroższych domów – tzw. „mansion tax”.

Dlaczego weryfikacja wartości domów w UK jest potrzebna?

Obecny system council tax w Wielkiej Brytanii bazuje na wycenach nieruchomości sprzed ponad 30 lat. To prowadzi do nierówności. Domy o podobnej wartości w latach 90. dzisiaj mogą różnić się ceną o setki tysięcy funtów. Natomiast właściciele wciąż płacą podatek według archaicznych band. W praktyce mieszkańcy mniej zamożnych regionów często płacą proporcjonalnie więcej niż właściciele nieruchomości w najdroższych dzielnicach Londynu czy południa Anglii.

- Advertisement -

Częściowa aktualizacja wartości domów, skupiająca się na najwyższych trzech bandach, ma wprowadzić większą progresywność i sprawiedliwość. Rząd planuje, że opłata dodatkowa obejmie nieruchomości warte ponad milion funtów. W efekcie reformy rządzący nałożą roczny ryczałt na właścicieli najdroższych domów.

HMRC zatrudnia 1000 pracowników do nowego council tax

Aby sprawnie wdrożyć zmiany, HM Revenue & Customs (HMRC) zdecydowało się zatrudnić 1000 nowych pracowników, w tym rzeczoznawców z Valuation Office Agency (VOA), odpowiedzialnych za ocenę nieruchomości objętych nową opłatą.

Celem jest dokładna weryfikacja wartości domów w UK oraz zapewnienie, że system podatkowy nie pomija żadnej nieruchomości wysokiej wartości. Dzięki temu możliwe będzie wprowadzenie bardziej sprawiedliwego podatku lokalnego. Ten odzwierciedli realną wartość majątku właścicieli.

Jakie zmiany czekają właścicieli nieruchomości?

Plany rządu przewidują, że właściciele domów o wartości powyżej 1 miliona funtów będą musieli zapłacić dodatkowy podatek, tzw. mansion tax. Aktualizacja wycen ma zapobiec sytuacjom, w których właściciele drogich nieruchomości płacą proporcjonalnie mniej niż osoby posiadające mniejsze domy. Częściowa rewaloryzacja obejmie głównie najwyższe bandy podatkowe, choć nie rozwiąże całkowicie problemów systemu regresywnego council tax. Eksperci zwracają uwagę, że osoby starsze lub posiadające „bogaty dom, lecz ubogi portfel” mogą napotkać trudności w opłaceniu nowego obciążenia.

Weryfikacja wartości domów w UK – czy to krok w stronę sprawiedliwości podatkowej

Aktualizacja wycen nieruchomości jest niezbędna nie tylko dla większej sprawiedliwości społecznej, ale również dla stabilności finansowej samorządów, dla których council tax jest jednym z głównych źródeł dochodu. Wiele rad lokalnych balansuje na granicy niewypłacalności, a cięcia usług publicznych stają się coraz bardziej odczuwalne.

Pełna weryfikacja wartości domów w UK pozwoli:

Wprowadzić progresywność do systemu podatkowego.

Zmniejszyć nierówności między regionami i właścicielami nieruchomości.

Zapewnić lepsze finansowanie lokalnych usług publicznych.

Nowa wycena nieruchomości – czy to dobre rozwiązanie?

Rząd stawia na pośrednie rozwiązania, które mają wprowadzić sprawiedliwszy system bez gwałtownych protestów. Jednak jedno jest pewne: kosmetyczne zmiany nie wystarczą. Weryfikacja wartości domów w UK i zatrudnienie 1000 nowych pracowników przez HMRC to pierwszy krok w kierunku modernizacji podatku lokalnego i dostosowania go do współczesnej rzeczywistości.