Jaka zima czeka nas w tym roku? Foto: Shutterstock
Jaka zima czeka nas w tym roku? Foto: Shutterstock
UK
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Wir polarny w natarciu – czy Wielką Brytanię czeka śnieżna zima?

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc

Tegoroczne lato dało się wszystkim we znaki, a upałów mieli dość mieszkańcy całej Europy. Jednak zima 2026 również nas zaskoczy. Meteorolodzy już ostrzegają przed śnieżycami i zamieciami. A wszystko za sprawą El Nino. Po rekordowym lecie Wielka Brytania szykuje się na mokrą jesień oraz obfite opady śniegu

El Niño wpływa na prognozy

Po upalnym i suchym lecie brytyjscy meteorolodzy zapowiadają zmianę pogody. Według Met Office na jesieni rośnie ryzyko deszczu, silnego wiatru, burz, a w konsekwencji także podtopień. Winę za to ponosi El Niño, które według synoptyków już teraz wpływa na pogodę na świecie.

Prognoza długoterminowa na okres od października do grudnia wskazuje, że szansa na mokry kwartał jest dwukrotnie większa niż zwykle. Bardziej prawdopodobne niż zwykle są też wiatr i łagodne temperatury. Pierwsze deszcze i porywy wiatru pojawiły się w części kraju już na początku tygodnia.

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A co z zimą i wirem polarnym?

Wokół wiru polarnego narosło sporo mitów, więc warto uściślić. Meteorolodzy przyznają, że El Niño może zaburzać stratosferyczny wir polarny, czyli prądy zimnego powietrza krążące wokół Arktyki. Takie zaburzenia zwiększają szansę na obfite opady śniegu. Najnowsze prognozy sugerują jednak, że jesienią wir polarny nad Wielką Brytanią się nie pojawi, a zima może być chłodniejsza. Wstępne sygnały wskazują, że pod jej koniec zwiększa się szansa na pogodę suchszą, zimniejszą i spokojniejszą.

Susza jeszcze się nie skończyła

Nowe prognozy pojawiają się po wyjątkowym lecie. Wielka Brytania zanotowała rekordowe upały, a w Anglii i Walii panowała susza z zakazami podlewania ogrodów, stratami w uprawach, szkodami dla przyrody i pożarami. Opady wyniosły tylko 77% średniej dla lata, a w Wisley w hrabstwie Surrey przez 62 dni z rzędu nie spadła kropla deszczu. Wrzesień też był suchszy niż zwykle i cieplejszy.

Jeszcze 29 września MetOffice odnotował ponad 28 stopni Celcjusza w Kew Gardens.

 

 

Agencja Środowiska ostrzega, że susza potrwa, dopóki zbiorniki i warstwy wodonośne się nie odbudują, a do tego potrzeba opadów powyżej średniej.

Czym jest El Niño?

To naturalne zjawisko klimatyczne. Powstaje, gdy woda w środkowej i wschodniej części równikowego Pacyfiku jest wyraźnie cieplejsza niż zwykle, co zmienia krążenie atmosfery i wpływa na pogodę na całym świecie. W ostatnich miesiącach rozwinął się rekordowy epizod, który media nazywają „Godzillą”.

 

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