Za odrzucenie ofert pracy grozi obniżka zasiłków
Za odrzucenie ofert pracy grozi obniżka zasiłków / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Bezrobotnym pobierającym Universal Credit grozi obniżka zasiłków

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Nowy program dotyczący zatrudnienia jest wymagający. Młodym bezrobotnym grozi obniżka zasiłków, jeśli z niego nie skorzystają i odrzucą proponowane im oferty pracy.

W ramach nowego programu Partii Pracy dostępnych jest około 350 000 miejsc pracy. A także szkoleń w sektorze opieki, budownictwa, gastronomii i hotelarstwa. Natomiast młodym bezrobotnym grozi obniżka zasiłków, jeśli z nich nie skorzystają.

Obniżka zasiłków za odrzucenie ofert pracy

Rachel Reeves ogłosiła w zeszłym miesiącu, że w budżecie przeznaczy 820 mln funtów na zagwarantowanie młodzieży sześciomiesięcznego płatnego stażu. Będzie dotyczył on każdej kwalifikującej się do niego osoby w wieku od 18 do 21 lat. Musi ona pobierać zasiłek Universal Credit i szukać pracy od 18 miesięcy.

- Advertisement -

Ministerstwo Pracy i Emerytur stwierdziło, że „oczekuje, iż młodzi ludzie skorzystają z oferowanych im możliwości”. Przy okazji podkreśliło, że „sankcje w postaci utraty świadczeń może nałożyć na tych, którzy bez uzasadnionego powodu nie skorzystają z oferowanego wsparcia”.

Pat McFadden, minister ds. pracy i emerytur, ogłosił w niedzielę, że młode osoby otrzymają oferty 350 000 szkoleń lub miejsc pracy.

Tak, sankcje są częścią programu. Z jednej strony to oferta, z drugiej – oczekiwanie. Ponieważ przyszłość, której nie chcemy dla młodych ludzi, to siedzenie w domu i pobieranie zasiłków. Podczas gdy istnieją inne możliwości – stwierdził minister.

Ministerstwo Pracy i Emerytur nie ukrywa, że oczekuje od młodych bezrobotnych zaangażowania w nowy program
Ministerstwo Pracy i Emerytur nie ukrywa, że oczekuje od młodych bezrobotnych zaangażowania w nowy program / fot. Shutterstock

Jakakolwiek praca dobrą perspektywą dla młodych?

Pojawiły się jednak opinie krytyczne dotyczące programu aktywizującego dla młodych ludzi. Ben Harrison, dyrektor think tanku Work Foundation z siedzibą na Uniwersytecie Lancaster zauważył:

Dowody z Wielkiej Brytanii i z zagranicy jednoznacznie wskazują, że programy te muszą koncentrować się na pomaganiu ludziom w znalezieniu „dobrych” miejsc pracy. Czyli takich z godziwą płacą, bezpieczeństwem zatrudnienia i możliwościami rozwoju. Jeśli tak naprawdę mają prowadzić do długotrwałego i stabilnego zatrudnienia.

Natomiast jeśli reformy będą zmuszać młodych ludzi do podejmowania jakiejkolwiek pracy pod groźbą sankcji w postaci utraty świadczeń, mogą one wyrządzić więcej szkody niż pożytku.

Okazuje się, że prawie połowa młodych ludzi, którzy obecnie nie kształcą się, nie pracują ani nie uczestniczą w szkoleniach, deklaruje niepełnosprawność. Harrison zauważa zatem, że „niezwykle ważne jest, aby uczestnicy programu mieli wpływ na rodzaje pracy”. A także sektory, w których otrzymają zatrudnienie.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Granice otwarte dla młodych talentów? Nowa wizja brytyjsko-unijnej współpracy

Po brexicie mobilność młodzieży zaczęła zależeć od krajowych przepisów imigracyjnych państw członkowskich i dlatego trudniej było wyjechać. Wkrótce może się to zmienić.
UK

Zakłócenia w wypłacie Universal Credit u osób ubiegających się o zasiłek

Wiele ubiegających się o zasiłki, zbyt długo czeka na Ocenę Zdolności do Pracy. W ten sposób dochodzi do zakłóceń w wypłacie Universal Credit.
UK

Można być za biednym nawet na mieszkanie socjalne

System przydziału mieszkań socjalnych staje się coraz bardziej selektywny – nie z powodu złej woli instytucji, ale z powodu chronicznych braków w zasobach i presji finansowej.
Praca i finanse

Potrącenie należności z zasiłków. 5 sytuacji gdy DWP może to zrobić

Odbiorcy Universal Credit oraz innych zasiłków coraz częściej spotykają się z sytuacją, w której część wypłacanego świadczenia zostaje potrącona. 5 sytuacji, gdy DWP ma prawo pobrać część kwoty automatycznie z należnych świadczeń.
Exclusive

Wielka Brytania się zmieniła. Nie jest już dobrym miejscem do życia?

Norman Davies stwierdził, że Wielka Brytania się zmieniła i przestaje być dobrym miejscem do życia. Co myślą na ten temat Polacy w UK?

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet