Wypłata pieniędzy z Child Trust Fund po powrocie do Polski. Polacy napotykają na niespodziewany opór banków

Dzieci polskich migrantów, które urodziły się w Wielkiej Brytanii w latach 2002 – 2011 mogą stracić duże kwoty, jeśli przeprowadziły się do Polski. Chodzi o to, że banki odmawiają wypłaty pieniędzy z Child Trust funt dziecku, które nie jest rezydentem w UK i nie ma brytyjskiego konta bankowego. Jest to cios we wszystkich rodziców, których dzieci miały założone CTF, ale nie mieszkają już w UK. Jednak postępowanie banków jest niezgodne z prawem.

Child Trust Fund (CTF) to program rządu Wielkiej Brytanii (UK) z lat 2002-2011, który tworzył długoterminowe, wolne od podatku konta oszczędnościowe/inwestycyjne dla dzieci, aby pomóc im oszczędzać na przyszłość. Program jest zamknięty, ale istniejące fundusze nadal działają i przechodzą pod kontrolę dziecka w dniu 18. urodzin.

Wielu rodziców nawet nie było świadomych, że rząd założył ich dziecku konto Child Trust Fund, a prawie 700 tysięcy kont czeka, aż ktoś się o ie upomni.

Child Trust Fund – pieniądze wypłaci jedynie rezydent UK?

Kiedy dziecko kończy 18 lat, konto CTF automatycznie przechodzi na jego własność. Rodzic jeśli wcześniej posiadał dostęp do konta online, przestaje widzieć je pod swoim loginem.

Dziecko musi upomnieć się o pieniądze i tutaj pojawiają się pierwsze problemy, jeśli nie mieszka w UK.

Banki najczęściej wymagają, aby dziecko posiadało konto w brytyjskim banku oraz było rezydentem w UK. Wielu rodziców poddaje się na tym etapie, albo próbuje załatwić dziecku konto w Wielkiej Brytanii posługując się np. adresem znajomych. Jednak zgodnie z ustawą która powołała do życia CTF, nie ma wymogu, aby dziecko w momencie gdy kończy 18 lat było rezydentem UK. W przepisach nie ma też mowy o tym, że środki zgromadzone mogą zostać przelane jedynie na konto brytyjskie.

Co mówią przepisy?

Główną podstawę prawną funkcjonowania CTF stanowią Child Trust Funds Act 2004 i Child Trust Funds Regulations 2004. Zgodnie z tymi przepisami, zamieszkanie w UK było wymogiem kwalifikującym do założenia konta CTF.

Natomiast status rezydenta w momencie wypłaty środków nie jest warunkiem koniecznym. Co więcej przepisy wręcz precyzują, że wyjazd dziecka z UK, nie jest podstawą do zamknięcia CTF. I nawet jeśli dziecko przestaje być rezydentem, może kontynuować oszczędzanie w ramach CTF:

„A CTF cannot be closed merely because the child has become non-resident in the UK. The CTF remains open and further subscriptions can be made to the CTF .”

Pieniądze zgromadzone na koncie CTF stają się własnością dziecka, które po ukończeniu 18 lat ma wyłączne prawo do ich wypłaty. Bank nie ma prawa odmówić wypłaty ani ze względy na brak rezydencji ani konta bankowego poza UK.

Odmowa wypłaty CFT – dlaczego banki chcą wypłacać pieniądze tylko rezydentom z brytyjskim kontem?

Banki stosują takie zasady, by uprościć procedury i uniknąć kosztów międzynarodowych przelewów. Jednak nie mogą one stać ponad prawem beneficjenta do swoich pieniędzy.

Bank ma obowiązek weryfikacji tożsamości beneficjenta zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering – AML). Proces ten może być bardziej skomplikowany w przypadku osób mieszkających za granicą. Dlatego bankom wygodniej jest prowadzić sprawę wypłaty CFT, jeśli właściciel jest rezydentem.

Jednak należy pamiętać, że ani brak rezydencji w UK ani brytyjskiego konta bankowego, nie mogą być podstawą odmowy wypłaty CFT. Procedura weryfikacji tożsamości właściciela konta może być bardziej skomplikowana (np. mogą wymagać poświadczonych notarialnie kopii dokumentów), ale pieniądze muszą zostać wypłacone.

W przypadku odmowy należy odwoływać się powołując się na przepisy.