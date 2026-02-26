wypłata pieniędzy z bankomatu
Dostępność do gotówki podlega twardym zasadom rynkowym / fot. Shutterstock.com
UKPraca i finanse
3 min.czytania

Za dostęp do własnych pieniędzy coraz częściej trzeba zapłacić

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Wypłata pieniędzy z bankomatu jest jedną z tych drobnych czynności, nad którymi nikt się specjalnie nie zastanawia, lecz wprowadzanie opłat za dostęp do gotówki w przestrzeni supermarketów pokazuje, jak bardzo przeobraża się model korzystania z pieniędzy.

Jak podaje The Sun, liczba darmowych bankomatów w Wielkiej Brytanii spadła od 2018 roku o blisko 19 tys., a przeciętny mieszkaniec kraju wypłacił w 2025 roku o 5 proc. mniej gotówki niż rok wcześniej.

Czy to koniec „darmowej” gotówki?

Zmiana w sposobie korzystania z pieniędzy nie wynika wyłącznie z technologii. To efekt kalkulacji, w której malejące użycie bankomatów spotyka się z rosnącymi kosztami ich utrzymania. Sklepy i operatorzy urządzeń przestają traktować gotówkę jako element przyciągający klientów, a zaczynają widzieć w niej usługę wymagającą finansowania. Równolegle dynamicznie rośnie udział płatności bezgotówkowych. Gotówka przestaje być więc masowym narzędziem, a staje się jedną z opcji, której dostępność podlega twardym zasadom rynkowym.

- Advertisement -

Ostatnio klienci sieci Morrisons oburzyli się po wprowadzeniu opłat za korzystanie z bankomatów w sklepach Morrisons Daily. Zmiana dotyczy na razie wybranych punktów, m.in. w Stakeford. Klienci uważają, że sklep powinien zapewniać bezpłatny dostęp do gotówki, bez względu na obsługiwanie bankomatów przez zewnętrznych dostawców.

Ten trend zmienia sposób myślenia o wartości pieniądza. Opłata za wypłatę własnych pieniędzy wzbudza emocje, ponieważ uderza w utrwalone przez lata poczucie, że dostęp do gotówki jest czymś oczywistym i bezpłatnym. Tymczasem ekonomia handlu detalicznego coraz częściej opiera się na mikroopłatach i usługach dodatkowych mających rekompensować rosnące koszty operacyjne.

Sklep spożywczy dawno przestał być wyłącznie miejscem robienia zakupów

Dzisiaj sklep to przestrzeń, w której krzyżują się funkcje logistyczne, technologiczne i finansowe. Bankomat w takim miejscu jest tylko jednym z elementów całego ekosystemu usług – obok płatności mobilnych, kas samoobsługowych czy programów lojalnościowych.

wypłata pieniędzy z bankomatu
Ekonomia handlu detalicznego coraz częściej opiera się na mikroopłatach / fot. Shutterstock.com

Wprowadzenie opłat pokazuje, że handel detaliczny coraz mocniej działa jak instytucja finansowa: analizuje rentowność każdej usługi i dostosowuje ofertę do zachowań klientów. W tle widać również presję wyników – według The Sun strata na poziomie 381 mln funtów i zadłużenie przekraczające 3 mld funtów to skala wymuszająca poszukiwanie nowych źródeł przychodów oraz cięcie kosztów. W takim otoczeniu nawet niewielkie opłaty nabierają strategicznego znaczenia.

Nie pytaj „czy”, pytaj „za ile” – przyszłość gotówki w erze płatności bezgotówkowych

Najciekawsze w tym zjawisku nie są jednak same liczby, lecz reakcje ludzi. Opłata za bankomat stała się symbolem poczucia, że dostęp do podstawowych usług finansowych przestaje być powszechny. Z jednej strony płatności gotówką wciąż pełnią ważną funkcję dla osób starszych czy mieszkańców mniejszych miejscowości. Z drugiej, młodsze pokolenia niemal na dobre przeniosły się do świata płatności cyfrowych. To zderzenie dwóch stylów życia – analogowego i mobilnego – tworzy napięcie widoczne w debacie publicznej.

W dłuższej perspektywie opłaty za dostęp do gotówki są więc nie tyle pojedynczą decyzją biznesową, ile znakiem transformacji całego systemu. Pytanie nie brzmi już, czy gotówka zniknie, lecz jaką cenę – dosłownie i symbolicznie – przyjdzie zapłacić za jej obecność w świecie zdominowanym przez cyfrowe płatności.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Pilna wiadomość dla 860 000 osób, które czeka nowy sposób rozliczania z HMRC

Czas ucieka. Już za niespełna dwa miesiące wchodzą w...
UK

Podwójne obywatelstwo a problemy na granicy UK. Trudności, których nie powinno być

Czy można mieć problem z wjazdem do UK, gdy posiadasz podwójne obywatelstwo? Chaos narasta, a wiele osób utknęło nie mogąc przyjechać do UK. Wiele osób nie dojechało na urodziny najbliższych czy pogrzeb rodziców.
UK

Co dziewiąty dom w Anglii powstaje w rejonach zagrożonych powodzią

Rośnie liczba nowych domów w Anglii budowanych na obszarach, które są zagrożone powodzią. Przez co trudno je ubezpieczyć.
UK

Lekarz będzie chętniej kwalifikował pacjenta do farmakologicznego leczenia otyłości

System ochrony zdrowia zaczyna traktować farmakologiczne leczenie otyłości nie jako modę, lecz jako inwestycję.
UK

Rząd zmienia liczenie ubóstwa. Dzieci wyjdą z biedy… na papierze

W roku podatkowym liczonym do kwietnia 2024 roku w ubóstwie żyło rekordowe 4,5 miliona dzieci. Wkrótce część z nich może zniknąć ze statystyk.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie