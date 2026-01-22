Zakaz kotłów gazowych został wstrzymany przez rząd
Zakaz kotłów gazowych został wstrzymany przez rząd / fot. Shutterstock
2 min.czytania

Zakaz stosowania kotłów gazowych wstrzymany. Do kiedy?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Rząd wycofuje się z zakazu stosowania kotłów gazowych na parę najbliższych lat. Natomiast na pompy ciepła i modernizację izolacji przeznaczy 2,7 mld funtów w ramach wsparcia.

Brytyjski rząd postanowił zawiesić swoje plany dotyczące zakazu instalacji pieców na gaz, mimo deklaracji o odchodzeniu od paliw kopalnych. Przeznaczy jednak miliardy funtów na pompy ciepła i modernizację izolacji.

Zakaz kotłów gazowych wstrzymany

Zgodnie z analizą brytyjskiego badania rynku mieszkaniowego przeprowadzoną przez Institute of Health Equity i Friends of the Earth, szacuje się, że aż 9,6 mln osób w UK mieszka w zimnych, słabo ocieplonych domach.

Natomiast do czerwca ubiegłego roku kwota zadłużenia energetycznego gospodarstw domowych wzrosła do nowego rekordu 4,43 mld funtów. Stanowi to wzrost o 20 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 roku. A także wzrost o 71 proc. w porównaniu z 2023 rokiem, mimo że rachunki za energię spadły zgodnie z cenami rynkowymi.

Ambitny plan rządu Partii Pracy zakłada remont 5 mln mieszkań i obniżenie rachunków za energię nawet o 1000 funtów rocznie. Wszystko w ramach próby rozwiązania kryzysu kosztów utrzymania w Wielkiej Brytanii pod nazwą „ciepłe domy”. Będzie to jak dotąd największa publiczna inwestycja w modernizację domów.

Istotą planu ciepłych domów jest misja ratunkowa dla najzimniejszych i najbardziej wilgotnych domów w Wielkiej Brytanii. To musi być priorytet – powiedział Simon Francis, koordynator Koalicji na rzecz Zwalczania Ubóstwa Energetycznego.

Rząd zwiększa nacisk na odejście od ogrzewania gazowego na rzecz pomp ciepła
Rząd zwiększa nacisk na odejście od ogrzewania gazowego na rzecz pomp ciepła / fot. Shutterstock

Wcześniej planowano wprowadzić zakaz instalacji kotłów gazowych w nowych budynkach zgodnie z Future Homes Standard. A także położenia większego nacisku na niskoemisyjne ogrzewanie, jak pompy ciepła. Teraz jednak rząd postanowił zarzucić kontrowersyjny plan zakazu instalacji kotłów gazowych. W jego projekcie „ciepłe domy” nie będzie daty wycofania kotłów gazowych.

Plan dotyczący ciepłych domów – na co rząd przeznaczy 15 mld funtów?

W ramach długo oczekiwanego planu o nazwie „ciepłe domy” rząd przeznaczy 15 mld funtów w Anglii na następujące cele:

  • 5 mld funtów na modernizację, izolację, panele słoneczne i pompy ciepła dla osób o niskich dochodach,
  • 2,7 mld funtów na program modernizacji kotłów. Zgodnie z nim mieszkańcy mogą wymienić swoje istniejące kotły gazowe na nową pompę ciepła za 7500 funtów,
  • 2 mld funtów na tanie pożyczki dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na modernizację,
  • 1,1 mld funtów na sieci ciepłownicze, które dystrybuują ciepło z centralnego źródła. Może nim być duża pompa ciepła, geotermia lub inne niskoemisyjne źródło.

Rząd udostępni również 1,5 mld funtów z innych źródeł finansowania programów na rzecz ciepłych domów w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

Simon Francis powiedział, że plan rządu „ma potencjał, aby stać się iskrą, która wreszcie uwolni miliony gospodarstw domowych od ubóstwa energetycznego”.

Praca i finanse

