Zakaz stosowania kotłów gazowych wstrzymany. Do kiedy?

Rząd wycofuje się z zakazu stosowania kotłów gazowych na parę najbliższych lat. Natomiast na pompy ciepła i modernizację izolacji przeznaczy 2,7 mld funtów w ramach wsparcia.

Brytyjski rząd postanowił zawiesić swoje plany dotyczące zakazu instalacji pieców na gaz, mimo deklaracji o odchodzeniu od paliw kopalnych. Przeznaczy jednak miliardy funtów na pompy ciepła i modernizację izolacji.

Zakaz kotłów gazowych wstrzymany

Zgodnie z analizą brytyjskiego badania rynku mieszkaniowego przeprowadzoną przez Institute of Health Equity i Friends of the Earth, szacuje się, że aż 9,6 mln osób w UK mieszka w zimnych, słabo ocieplonych domach.

Natomiast do czerwca ubiegłego roku kwota zadłużenia energetycznego gospodarstw domowych wzrosła do nowego rekordu 4,43 mld funtów. Stanowi to wzrost o 20 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 roku. A także wzrost o 71 proc. w porównaniu z 2023 rokiem, mimo że rachunki za energię spadły zgodnie z cenami rynkowymi.

Ambitny plan rządu Partii Pracy zakłada remont 5 mln mieszkań i obniżenie rachunków za energię nawet o 1000 funtów rocznie. Wszystko w ramach próby rozwiązania kryzysu kosztów utrzymania w Wielkiej Brytanii pod nazwą „ciepłe domy”. Będzie to jak dotąd największa publiczna inwestycja w modernizację domów.

– Istotą planu ciepłych domów jest misja ratunkowa dla najzimniejszych i najbardziej wilgotnych domów w Wielkiej Brytanii. To musi być priorytet – powiedział Simon Francis, koordynator Koalicji na rzecz Zwalczania Ubóstwa Energetycznego.

Wcześniej planowano wprowadzić zakaz instalacji kotłów gazowych w nowych budynkach zgodnie z Future Homes Standard. A także położenia większego nacisku na niskoemisyjne ogrzewanie, jak pompy ciepła. Teraz jednak rząd postanowił zarzucić kontrowersyjny plan zakazu instalacji kotłów gazowych. W jego projekcie „ciepłe domy” nie będzie daty wycofania kotłów gazowych.

Plan dotyczący ciepłych domów – na co rząd przeznaczy 15 mld funtów?

W ramach długo oczekiwanego planu o nazwie „ciepłe domy” rząd przeznaczy 15 mld funtów w Anglii na następujące cele:

5 mld funtów na modernizację, izolację, panele słoneczne i pompy ciepła dla osób o niskich dochodach,

i pompy ciepła dla osób o niskich dochodach, 2,7 mld funtów na program modernizacji kotłów. Zgodnie z nim mieszkańcy mogą wymienić swoje istniejące kotły gazowe na nową pompę ciepła za 7500 funtów,

2 mld funtów na tanie pożyczki dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na modernizację,

1,1 mld funtów na sieci ciepłownicze, które dystrybuują ciepło z centralnego źródła. Może nim być duża pompa ciepła, geotermia lub inne niskoemisyjne źródło.

Rząd udostępni również 1,5 mld funtów z innych źródeł finansowania programów na rzecz ciepłych domów w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

Simon Francis powiedział, że plan rządu „ma potencjał, aby stać się iskrą, która wreszcie uwolni miliony gospodarstw domowych od ubóstwa energetycznego”.