Zakłócenia na kolei po wielu incydentach. Wykolejenie pociągu i awarie sparaliżowały kluczowe trasy
UKLondynŻycie w UK
2 min.czytania

Zakłócenia na kolei po wielu incydentach. Wykolejenie pociągu i awarie sparaliżowały kluczowe trasy

Joanna Baran
Joanna Baran

Poważne zakłócenia w ruchu kolejowym dotknęły południowo-wschodnią Anglię po serii zdarzeń technicznych, do których doszło tuż przed porannym szczytem komunikacyjnym. Wykolejenie pociągu w zajezdni Selhurst oraz niemal równocześnie awaria systemu sygnalizacji doprowadziły do paraliżu jednej z najbardziej obciążonych sieci kolejowych w Wielkiej Brytanii. Zakłócenia na kolei trwają nadal!

Eksperci wskazują, że skumulowanie incydentów w newralgicznym punkcie infrastruktury miało efekt domina. Zakłócenia powodują opóźnienia, odwołania połączeń oraz przemieszczenie załóg i składów.

Wykolejenie w Selhurst: krytyczny punkt sieci

Do wykolejenia ośmiowagonowego pociągu doszło na terenie zajezdni Selhurst, w bezpośrednim sąsiedztwie głównej linii Brighton Main Line. Choć zdarzenie miało miejsce poza ruchem pasażerskim, jego lokalizacja okazała się kluczowa. Dlatego to właśnie w tym miejscu zbiegają się odnogi prowadzące do London Bridge i London Victoria.

Uszkodzony skład zablokował dostęp do torów wykorzystywanych przez dużą liczbę pociągów. To znacząco ograniczyło przepustowość całej linii.

Awaria sygnalizacji pogłębiła chaos

Dodatkowym problemem była awaria systemu sterowania ruchem pomiędzy stacjami London Blackfriars a Norwood Junction. Usterka wystąpiła tuż przed godzinami szczytu, kiedy sieć kolejowa osiąga maksymalne obciążenie.

W połączeniu z wykolejeniem doprowadziło to do bezprecedensowej decyzji o wydaniu porannego komunikatu „nie podróżuj”, który — jak podkreślają przedstawiciele branży — jest zazwyczaj zarezerwowany dla ekstremalnych warunków pogodowych, a nie usterek technicznych.

Linie objęte zakłóceniami

  • Southern – wykolejenie pociągu w zajezdni Selhurst, liczne odwołania kursów i opóźnienia do 60 minut
  • Thameslink – awaria sygnalizacji, skrócone trasy, nieregularne kursowanie pociągów
  • Gatwick Express – opóźnienia i zmiany w rozkładach, ograniczona liczba połączeń z lotniskiem Gatwick
  • London Overground (odcinkowo) – utrudnienia wynikające z ograniczonej przepustowości węzła Selhurst

Zniesienie zakazu podróży, ale problemy pozostają

Choć komunikat „nie podróżuj” został zniesiony w godzinach przedpołudniowych, operator infrastruktury oraz przewoźnicy ostrzegają, że zakłocenia na kolei mogą utrzymywać się do końca dnia. Wiele składów i załóg znajduje się poza planowanymi lokalizacjami, co utrudnia szybki powrót do pełnej regularności kursów.

Zakłócenia na kolei . Co powinni zrobić pasażerowie?

Zarządcy transportu uruchomili rozszerzone zasady honorowania biletów, umożliwiające korzystanie z metra, autobusów, tramwajów oraz wybranych połączeń alternatywnych bez dodatkowych opłat. Pasażerom zaleca się:

  • sprawdzanie aktualnych komunikatów przewoźników tuż przed podróżą,
  • planowanie dodatkowego czasu przejazdu,
  • rozważenie alternatywnych środków transportu, zwłaszcza w podróżach lotniskowych.

Zakłócenia na kolei, czyli infrastruktura pod presją

Dzisiejsze wydarzenia po raz kolejny pokazują, jak wrażliwa jest kluczowa infrastruktura kolejowa na skumulowane awarie techniczne. Linia Brighton Main Line, zaprojektowana jeszcze w epoce wiktoriańskiej, obsługuje dziś ruch o skali, której pierwotnie nie przewidywano.

Specjaliści podkreślają, że bez dalszych inwestycji w modernizację systemów sterowania i zaplecza technicznego podobne incydenty mogą również w przyszłości prowadzić do poważnych zakłóceń.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

