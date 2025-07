Zamieszki w Epping po tym, jak imigrant został oskarżony o molestowanie dziecka

Zamieszki w Epping wybuchły w niedzielę wieczorem. Lewicowi protestujący starli się z ludźmi wściekłymi na to, że imigrant ubiegający się o azyl został oskarżony o molestowanie seksualne dziecka. Na nagraniach, które pojawiły się w sieci widać grupę wściekłych protestujących przed hotelem Bell. Na kolejnych filmach widać, że ludzie zaczęli się bić.

Do starć doszło po tym, jak 38-letni Hadush Gerberslasie Kebatu, który przybył do Wielkiej Brytanii 29 czerwca, usłyszał trzy zarzuty: napaści seksualnej, nakłaniania nieletniej do aktywności seksualnej i nękania. Kebatu, pochodzący z Etiopii, został zatrzymany po przesłuchaniu, które odbyło się w czwartek. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Britain is about to reach boiling point. pic.twitter.com/FBKeypsJ5V

🚨BREAKING: Furious locals gather outside Bell Hotel in Epping in protest of illegal migrants housed there.

Ludzie protestujący przeciwko dalszemu wykorzystywaniu hotelu Bell jako ośrodka dla azylantów, twierdzą, że są mieszkańcami miasta. Lewicowi aktywiści, z którymi doszło do starcia, oskarżają ich o bycie „skrajnie prawicowymi”.

Pomimo tego, że wybuchły zamieszki w Epping, policja nie aresztowała nikogo, ani nie zgłoszono żadnych przestępstw.

Nadinspektor Tim Tubbs powiedział:

– Szanujemy prawo do protestu każdego i pełnimy obowiązki funkcjonariuszy bez obawy przed faworyzowaniem. Są to podstawowe zasadny naszej pracy, jeśli chodzi o porządek publiczny.

– W nadchodzących dniach będziemy współpracować ze wszystkimi agencjami partnerskimi. Chcemy poznać ich opinie i ustalić, w jaki sposób możemy zapewnić jak najlepszą reakcję policji na tego typu zdarzenia w przyszłości – dodał.

– Podobnie jak w przypadku wszystkich działań podejmowanych podczas wydarzeń publicznych, będziemy analizować nagrania z kamer nasobnych, aby upewnić się, że wykryto wszelkie wykroczenia – podsumował.

This is in Epping Forest at the Bell Hotel.

The far left have got violent defending an Asylum Seeker from Ethiopia who has been accused of committing THREE sexual assaults in TWO days.

Why does the left defend Sexual Assaults against girls. pic.twitter.com/zhktoWoLoT

— Benonwine (@benonwine) July 13, 2025