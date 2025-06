Zamieszki w Irlandii po napaści na tle seksualnym na Polkę. Podpalono ośrodek dla imigrantów

Zamieszki w Irlandii Północnej trwają kolejny dzień, po tym jak dwóch nastolatków napadło na Polkę w Ballymena. Protestujący podpalili budynek, w którym przebywali imigranci.

W ciągu trzech dni trwania zamieszek ich uczestniczy podpalili wiele domów zmuszając mieszkańców do ucieczki w obawie o swoje życie.

Napięcia związane z migrantami osiągnęły apogeum, gdy podpalono centrum rekreacji w Larne, gdzie ukryło się wiele osób. Larne położone jest około 30 kilometrów od Ballymena.

Świadkowie zdarzenia widzieli zamaskowane osoby, które wybijały okna w budynku. Następnie wznieciły ogień, który szybko się rozprzestrzenił. Na szczęście rodziny, które miały tam przebywać zostały wcześniej przeniesione w inne miejsce.

