Zamieszki w Irlandii Północnej po tym, jak dwóch 14-latków zostało oskarżonych o próbę gwałtu na Polce

Niemal 2500 ludzi zebrało się w dzielnicy Harryville w Ballymena, w hrabstwie Antrim po tym, co miało się wydarzyć w ostatnią sobotę. Dwóch 14-latków stanęło przed sądem oskarżeni o napaść seksualną na 15-letnią Polkę w Clonavon Terrace. Doszło do zamieszek.

Nastolatkowie przebywają obecnie w poprawczaku. Wczoraj sąd przesłuchał oskarżonych o napaść seksualną na nastolatkę. Nikt nie złożył wniosku o kaucję. Obaj 14-latkowie są tymczasowo aresztowani i ponownie staną przed sądem 2 lipca.

- Advertisement -

Kilka godzin później w social mediach zaczęły pojawiać się nagrania pokazujące ogromny tłum, który wyruszył w stronę miejsca, gdzie doszło do ataku. Tłum zbudował barykady i podpalał rzeczy. Wybuchły zamieszki. Na miejscu pojawiła się policja i służby ratunkowe.

Ludzie zaczęli rzucać przedmioty, w tym domowej roboty bomby, w stronę funkcjonariuszy. Protestujący zdewastowali też pobliskie nieruchomości oraz policyjne radiowozy.

– Funkcjonariusze zajmują się incydentami zakłócania porządku publicznego w Ballymena. W kierunku policji rzucono kilka pocisków, a wiele nieruchomości zostało uszkodzonych. Radzimy kierowcom i pieszym, aby unikali okolic Clonavon Road – przekazał rzecznik policji.

– Wzywamy wszystkich do zachowania spokoju i odpowiedzialnego działania. Przemoc i zakłócanie porządku tylko narażą ludzi na większe ryzyko – mówi nadinspektor Sue Steen.

– Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Apeluję do wszystkich o współpracę w celu jak najszybszego przywrócenia spokoju w tym rejonie – dodaje.

Policja zostanie w tym obszarze przez noc, aby nadal kontrolować sytuację.

Polacy mieszkający w Irlandii Północnej wyrazili wsparcie dla rodziny poszkodowanej 15-latki. Wydano specjalne oświadczenie.

– Młoda dziewczyna – dziecko – została brutalnie skrzywdzona. Ta tragedia wydarzyła się tutaj, w naszej społeczności, wśród nas. Nie możemy pozostać w milczeniu. To nie pierwszy raz. Ale musi być ostatni. Jesteśmy rodzicami. Jesteśmy sąsiadami. I jako wspólnota Polonii w Irlandii Północnej, mamy moralny obowiązek nie tylko współczuć, ale działać – napisano.

🚨#NorthernIreland sees migrant homes being burned and riots being caused.

It all started when two teenagers accused of attempted rape needed a translator in court.

Two 14-year-olds appeared in court for the attempted rape of a girl. They confirmed their names and ages with the… pic.twitter.com/Yl1mtmiXq7

— News.Az (@news_az) June 10, 2025