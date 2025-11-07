Zamknięte linie metra w Londynie. Utrudnienia w komunikacji w ten weekend w stolicy UK
Zamknięte linie metra w Londynie. Utrudnienia w komunikacji w ten weekend w stolicy UK fot. shutterstock.com
UKLondyn
2 min.czytania

Zamknięte linie metra w Londynie. Utrudnienia w komunikacji w ten weekend w stolicy UK

Joanna Baran
Joanna Baran

W nadchodzący weekend 8–9 listopada londyńscy pasażerowie muszą przygotować się na istotne utrudnienia w ruchu metra i kolei miejskiej. Transport for London (TfL) zapowiedział szereg prac torowych oraz modernizacji infrastruktury. Remonty spowodują zamknięcia kilku ważnych linii i stacji. Dla wielu mieszkańców oznacza to konieczność planowania alternatywnych tras podróży. Zamknięte linie metra w Londynie i inne zmiany to wiele trudności w komunikacji. 

Największe utrudnienia dotkną pasażerów linii Metropolitan. Z powodu awarii torów odcinek pomiędzy stacjami Aldgate a Baker Street pozostanie zamknięty aż do niedzieli, 9 listopada.

- Advertisement -

Prace na linii Metropolitan

To jedno z najważniejszych połączeń prowadzących do ścisłego centrum Londynu. TfL zaleca korzystanie z sąsiednich linii: Circle, Hammersmith & City, Bakerloo lub Jubilee, które obsługują alternatywne trasy do centralnych dzielnic miasta.

Stacja Angel zamknięta dla pasażerów

Utrudnienia dotkną również użytkowników Northern Line. Stacja Angel w dzielnicy Islington będzie nieczynna zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.

Dlatego pasażerowie podróżujący w kierunku północnym powinni wysiąść na stacji King’s Cross St Pancras. Natomiast następnie kontynuować podróż pieszo lub autobusami linii 205 i 214.

Przerwy w ruchu na linii Bakerloo

Również Bakerloo Line odczuje skutki prac remontowych. W niedzielę, 9 listopada, w godzinach porannych- do około 7:45 – zarządca wstrzyma ruch pociągów pomiędzy stacjami Stonebridge Park a Harrow & Wealdstone.

Dla mieszkańców północno-zachodniego Londynu TfL uruchomił tymczasową linię autobusową 718. Nowy autobus połączy zamknięte odcinki.

Zmiany w kolejach Overground

Prace prowadzone przez Network Rail obejmą również sieć kolejową London Overground. W niedzielę, 9 listopada, nie będą kursować pociągi na linii Lioness Line pomiędzy Willesden Junction a Watford Junction, a także na linii Mildmay Line między Willesden Junction a Clapham Junction.

Podróżni powinni skorzystać z komunikacji zastępczej – głównie lokalnych autobusów.

Ograniczenia na linii Elizabeth i Weaver

Na Elizabeth Line pasażerowie muszą liczyć się z ograniczoną liczbą połączeń pomiędzy Paddington a Maidenhead oraz Heathrow Terminal 4. Utrudnienia te spowodowane są planowanymi pracami konserwacyjnymi.

Na linii Weaver w niedzielę rano nie będą kursować pociągi między Liverpool Street a Enfield Town, Cheshunt i Chingford — aż do godziny 10:15.

Zamknięte linie metra w Londynie. Dlatego TfL apeluje: zaplanuj podróż z wyprzedzeniem

Transport for London zachęca mieszkańców i turystów do wcześniejszego planowania podróży. Aktualne informacje o utrudnieniach można znaleźć na stronie TfL.

 

Teksty tygodnia

UK

Mandat na autostradzie za 40 mph dla tysięcy kierowców! Dynamiczne ograniczenie prędkości to koszmar kierujących

Na brytyjskich autostradach trwa prawdziwa fala mandatów. Coraz więcej kierowców otrzymuje kary za przekroczenie prędkości, mimo że jechali… wolniej niż 70 mil na godzinę na autostradzie. Winne są tzw. dynamiczne ograniczenia prędkości, które wielu kierowców wciąż błędnie interpretuje jako sugestię.
Podróże i turystyka

Ryanair i Wizz Air ostrzegają. Loty z i do UK będą droższe, jeśli wzrosną podatki

Podwyżka podatku APD ograniczy działalność Ryanaira i Wizz Air na Wyspach. Linie lotnicze ostrzegają przed rosnącymi kosztami.
Praca i finanse

Kto otrzyma bon na zakupy w 2025 roku? Zasady, reguły i kwota

Wielka Brytania po raz kolejny przedłuża program Household Support...
UK

Koniec z parkowaniem na chodnikach! Nowe przepisy w Irlandii Północnej uderzą w kierowców

Dzięki inicjatywie minister infrastruktury, parkowanie na chodnikach ma zostać zakazane w Irlandii Północnej na mocy nowych przepisów.
UK

Nie masz dużego wkładu własnego? Spokojnie, i tak kupisz dom

Kupno nieruchomości z zaledwie 5-procentowym depozytem nie jest zarezerwowane wyłącznie dla osób kupujących po raz pierwszy. Osoby, które wcześniej posiadały dom lub mieszkanie, również mogą skorzystać z kilku dostępnych programów rządowych i komercyjnych mających ułatwić dostęp do własnego lokum.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet