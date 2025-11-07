Zamknięte linie metra w Londynie. Utrudnienia w komunikacji w ten weekend w stolicy UK

W nadchodzący weekend 8–9 listopada londyńscy pasażerowie muszą przygotować się na istotne utrudnienia w ruchu metra i kolei miejskiej. Transport for London (TfL) zapowiedział szereg prac torowych oraz modernizacji infrastruktury. Remonty spowodują zamknięcia kilku ważnych linii i stacji. Dla wielu mieszkańców oznacza to konieczność planowania alternatywnych tras podróży. Zamknięte linie metra w Londynie i inne zmiany to wiele trudności w komunikacji.

Największe utrudnienia dotkną pasażerów linii Metropolitan. Z powodu awarii torów odcinek pomiędzy stacjami Aldgate a Baker Street pozostanie zamknięty aż do niedzieli, 9 listopada.

- Advertisement -

Prace na linii Metropolitan

To jedno z najważniejszych połączeń prowadzących do ścisłego centrum Londynu. TfL zaleca korzystanie z sąsiednich linii: Circle, Hammersmith & City, Bakerloo lub Jubilee, które obsługują alternatywne trasy do centralnych dzielnic miasta.

Stacja Angel zamknięta dla pasażerów

Utrudnienia dotkną również użytkowników Northern Line. Stacja Angel w dzielnicy Islington będzie nieczynna zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.

Dlatego pasażerowie podróżujący w kierunku północnym powinni wysiąść na stacji King’s Cross St Pancras. Natomiast następnie kontynuować podróż pieszo lub autobusami linii 205 i 214.

Przerwy w ruchu na linii Bakerloo

Również Bakerloo Line odczuje skutki prac remontowych. W niedzielę, 9 listopada, w godzinach porannych- do około 7:45 – zarządca wstrzyma ruch pociągów pomiędzy stacjami Stonebridge Park a Harrow & Wealdstone.

Dla mieszkańców północno-zachodniego Londynu TfL uruchomił tymczasową linię autobusową 718. Nowy autobus połączy zamknięte odcinki.

Zmiany w kolejach Overground

Prace prowadzone przez Network Rail obejmą również sieć kolejową London Overground. W niedzielę, 9 listopada, nie będą kursować pociągi na linii Lioness Line pomiędzy Willesden Junction a Watford Junction, a także na linii Mildmay Line między Willesden Junction a Clapham Junction.

Podróżni powinni skorzystać z komunikacji zastępczej – głównie lokalnych autobusów.

Ograniczenia na linii Elizabeth i Weaver

Na Elizabeth Line pasażerowie muszą liczyć się z ograniczoną liczbą połączeń pomiędzy Paddington a Maidenhead oraz Heathrow Terminal 4. Utrudnienia te spowodowane są planowanymi pracami konserwacyjnymi.

Na linii Weaver w niedzielę rano nie będą kursować pociągi między Liverpool Street a Enfield Town, Cheshunt i Chingford — aż do godziny 10:15.

Zamknięte linie metra w Londynie. Dlatego TfL apeluje: zaplanuj podróż z wyprzedzeniem

Transport for London zachęca mieszkańców i turystów do wcześniejszego planowania podróży. Aktualne informacje o utrudnieniach można znaleźć na stronie TfL.