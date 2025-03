Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii wybrało prezesa

8 marca 2025 odbyło się Walne Zebranie Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. Delegaci przyjęli kandydaturę Alicji Donimirskiej na kolejną, dwuletnią, kadencję prezesa Zjednoczenia.

Prezesem Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii (ang. Federation of Poles in Great Britain) wybrano Alicję Donimirską. Decyzja w tej sprawie zapadła 8 marca 2025 roku, w ramach Walnego Zebrania Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. Miało on miejsc na platformie Zoom.

Walne Zebranie Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii

Jak czytamy w oficjalnej informacji przesłanej redakcji „Polish Express” w dniu 24 marca 2025 roku w Walnym Zebraniu Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii wzięła udział większość organizacji członkowskich. Wolą delegatów, do grona powierników dołączyli: prezes Polish City Club, Rafał Libera, oraz prezes Federacji Polskich Stowarzyszeń Studenckich, Jan Romanowski.

„Delegaci przyjęli kandydaturę Alicji Donimirskiej na kolejną, dwuletnią, kadencję prezesa Zjednoczenia. 20 marca odbyło się pierwsze zebranie Powierników w nowym składzie. Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz, został ponownie wybrany na pozycję wiceprezesa, a Tomasz Machura na stanowiska Sekretarza i Skarbnika” – jak przekazano w komunikacie prasowym.

Alicja Donimirska prezesem Zjednoczenia

Alicja Donimirska przyjechała do Wielkiej Brytanii w 2007 roku. Od samego początku angażowała się aktywnie w działalność polonijną. Zaczynała jako zwykła wolontariuszka, w Zespole Mazury i w Polskiej YMCA. Następnie została dyrektorem programowym, a w 2018 prezesem Fundacji Polska YMCA. W lutym 2023 roku została wybrana prezesem Zjednoczenia. Jest też współzałożycielką i prezesem de Reszke Association. Jest to stowarzyszenie mające na celu pielęgnowanie pamięci o Polskich śpiewakach operowych w Wielkiej Brytanii, Janie i Edwardzie Reszke.

– Polskie dzieci w Wielkiej Brytanii stanowią w dużej części trzecie, czwarte pokolenie polskiej emigracji. Już albo mówi słabo, albo ten język po prostu nie jest tak żywy jak tych, którzy przyjechali tu w ostatnich latach. Znalezienie przestrzeni rozwoju dla kogoś, kto podejmie pracę w polonijnej organizacji i przekonanie, żeby chciał wychowywać dzieci w polskości, posyłał do polskich szkół, też jest wyzwaniem. Co prawda w porównaniu do sytuacji poprzednich emigracji mamy duże ułatwienie, bo możliwe są wizyty u dziadków w Polsce. Jest więc większy kontakt z krajem i bardzo do niego zachęcamy – mówiła prezes Donimirska o zadaniach Zjednoczenia Polskiego na antenie Polskiego Radia

Czym jest Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii?

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii (ang. Federation of Poles in Great Britain) to największa federacja organizacji polonijnych na świecie. Jej siedziba znajduje się w Londynie, na 240 King Street w Hammersmith, w budynku Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego.

ZPWB zostało założone w 1946. Stało się to po tym, jak rząd brytyjski, a następnie kolejne kraje, przestały uznawać Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Zjednoczenie aż do 1990 reprezentowało polską emigrację w Londynie wobec władz Wielkiej Brytanii.

Zjednoczenie Polskie jest organizacją parasolową. To federacja innych organizacji polonijnych. W jej skład wchodzi kilkadziesiąt organizacji i stowarzyszeń polonijnych funkcjonujących na terenie Wysp Brytyjskich.