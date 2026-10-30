Zmarł Sir Patrick Stewart. Legenda „Star Treka” i Royal Shakespeare Company miała 86 lat

Świat kina, teatru i popkultury pogrążył się w żałobie. 28 października 2026 roku w swoim domu w Los Angeles, w wieku 86 lat, zmarł Sir Patrick Stewart. Wybitny brytyjski aktor, który zdobył ogólnoświatową sławę jako kapitan Jean-Luc Picard w serii „Star Trek”. Dla młodszego pokolenia znany jako profesor Charles Xavier w cyklu filmów „X-Men”.

Informację o jego śmierci przekazała rodzina w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Jak wiadomo, aktor odszedł spokojnie, otoczony najbliższymi oraz troskliwą opieką żony, Sunny Ozell. Również okazało się, że aktor w ostatnich miesiącach życia zmagał się z chorobą Alzheimera oraz otępieniem z ciałami Lewy’ego. Bliscy podkreślili, że jego ostatnim chwilom towarzyszyły „muzyka, modlitwa, śmiech i łzy — emocje, które potrafił wywoływać jak nikt inny”.

Kapitan Star Treka z Yorkshire

Urodzony 13 lipca 1940 roku w Mirfield w Yorkshire, Stewart wychowywał się w skromnych warunkach. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczął już w wieku 18 lat. Bardzo szybko stał się jednym z filarów prestiżowej Royal Shakespeare Company. Przez ponad dwie dekady zachwycał widzów i krytyków na najważniejszych deskach teatralnych Wielkiej Brytanii oraz Broadwayu. Grał w takich klasykach jak „Hamlet”, „Makbet” czy „Sen nocy letniej”.

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Natomiast przełom w jego karierze na masową skalę przyszedł stosunkowo późno. W wieku 47 lat otrzymał rolę, która na zawsze zmieniła jego życie. Wcielił się bowiem w postać kapitana Jean-Luca Picarda w serialu „Star Trek: Następne pokolenie” (1987–1994). To właśnie ta postać przysporzyła mu fanów na całym świecie.

Jego dystyngowana, pełna intelektu i autorytetu kreacja stworzyła wzorzec dowódcy i kapitana. Jego kultowe sformułowanie „Make it so” weszło na stałe do języka popkultury.

Aktor do roli Picarda powrócił po latach w pełnometrażowych filmach oraz w serialu „Star Trek: Picard”, emitowanym w latach 2020–2023.

Ikona dwóch pokoleń

Natomiast dla młodszej widowni Patrick Stewart stał się twarzą Profesora X — założyciela grupy mutantów w filmowej serii „X-Men”. W rolę tą wcielał się przez ponad dwie dekady. Zaś na ekranie tworzył niezapomniany duet z Sir Ianem McKellenem (odtwórcą roli Magneto).

Za swoje wybitne zasługi dla dramatu i aktorstwa w 2010 roku został uhonorowany przez królową Elżbietę II tytułem szlacheckim. W trakcie bogatej kariery zdobył również liczne nominacje do nagród Złotych Globów i Emmy, m.in. za rolę w ekranizacji „Moby Dicka” oraz „Lwa w zimie”.

Sir Patrick Stewart

Tytuł szlachecki nadała mu królowa Elżbieta II. Otrzymał go za zasługi dla sztuki dramatycznej. Wyróżnienie przyznano w 2009 roku, a rycerskie pasowanie odbyło się w 2010 roku.

Pasowanie w Pałacu Buckingham było formalną ceremonią, zaś decyzja o wyróżnieniu zapadła wcześniej, w ramach brytyjskiej listy honorowej na przełomie 2009 i 2010 roku.

Odszedł artysta niezwykłej klasy, którego elegancja, niepowtarzalna barwa głosu i wszechstronność aktorska na zawsze wpisały się w historię kina i teatru. Żegnają go tysiące fanów na całym świecie.