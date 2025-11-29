Jakie są przepisy prawne dotyczące zostawiania dziecka samego w domu?
Jakie są przepisy prawne dotyczące zostawiania dziecka samego w domu?
Zostawianie dziecka samego w domu. Jakie są przepisy prawne?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Zostawianie dziecka samego w domu jest kością niezgody dla rodziców i rodzin w całym kraju. Problemem jest także określenie wieku dziecka, aby móc stwierdzić, że można mu zaufać i pozostawić bez opieki.

Niektórzy rodzice wstrzymują się z pozostawieniem dzieci w domu bez opieki, dopóki nie osiągną wieku dojrzewania. Natomiast inni uważają, że ich dzieci są wystarczająco dojrzałe, aby można było im zaufać i zostawić je same w znacznie młodszym wieku.

Zostawianie dziecka samego w domu – co mówią o tym przepisy?

Wprawdzie prawo brytyjskie nie określa dokładnie, w jakim wieku powinno być dziecko, aby móc je zostawić samo bez opieki. Mówi jednak o tym, że zostawianie dzieci samych w domu stanowi wykroczenie, jeśli „naraża się je na niebezpieczeństwo”.

Trudność w doprecyzowaniu przepisów polega na tym, że każde dziecko jest inne. Ma inne cechy osobowości, zachowanie, poziom zrozumienia, dojrzałości i poczucia odpowiedzialności.

Rodzice i opiekunowie dzieci są zatem zachęcani do rozważnej oceny tego, czy ich dziecko jest wystarczająco dojrzałe, aby pozostać bez opieki. Dotyczy to zarówno przestrzeni domowej jak i pojazdu.

Ponadto namawia się rodziców do tego, aby unikali zostawiania dzieci samych w domu, dopóki nie będą całkowicie pewni, że dziecko jest gotowe na taką niezależność.

Zostawianie dzieci samych w domu stanowi wykroczenie, jeśli „naraża się je na niebezpieczeństwo”
Zostawianie dzieci samych w domu stanowi wykroczenie, jeśli „naraża się je na niebezpieczeństwo” / fot. Shutterstock

Jakie są zalecenia NSPCC?

Mimo że rząd nie określa konkretnego wieku ani kryteriów, według których dziecko można pozostawić bez opieki, to jednak udziela wskazówek prawnych i popiera zalecenia NSPCC. NSPCC jest Stowarzyszeniem na rzecz Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci.

Na stronie gov.uk czytamy: „Rodzice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli pozostawią dziecko bez opieki w sposób, który może spowodować niepotrzebne cierpienie lub uszczerbek na zdrowiu”.

Natomiast podkreśla, że podejście „uniwersalne” nie sprawdza się w przypadku dzieci pozostawionych w domu bez opieki. Ponieważ każde dziecko rozwija się inaczej. Daje jednak pewne zalecenia:

Nauka samodzielności jest ważnym elementem dorastania. Pomiędzy pracą, spotkaniami i innymi zobowiązaniami rodzinnymi każdy rodzic może w pewnym momencie potrzebować zostawić dziecko samo w domu. Dlatego dobrze jest mieć przygotowany plan. Możesz się zastanawiać, w jakim wieku powinno być twoje dziecko, aby zostawić je samo w domu. Ale nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Każde dziecko jest inne, dlatego buduj jego niezależność we własnym tempie – i sprawdzaj, czy czuje się bezpiecznie”.

