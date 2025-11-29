Zostawianie dziecka samego w domu. Jakie są przepisy prawne?

Zostawianie dziecka samego w domu jest kością niezgody dla rodziców i rodzin w całym kraju. Problemem jest także określenie wieku dziecka, aby móc stwierdzić, że można mu zaufać i pozostawić bez opieki.

Niektórzy rodzice wstrzymują się z pozostawieniem dzieci w domu bez opieki, dopóki nie osiągną wieku dojrzewania. Natomiast inni uważają, że ich dzieci są wystarczająco dojrzałe, aby można było im zaufać i zostawić je same w znacznie młodszym wieku.

Zostawianie dziecka samego w domu – co mówią o tym przepisy?

Wprawdzie prawo brytyjskie nie określa dokładnie, w jakim wieku powinno być dziecko, aby móc je zostawić samo bez opieki. Mówi jednak o tym, że zostawianie dzieci samych w domu stanowi wykroczenie, jeśli „naraża się je na niebezpieczeństwo”.

Trudność w doprecyzowaniu przepisów polega na tym, że każde dziecko jest inne. Ma inne cechy osobowości, zachowanie, poziom zrozumienia, dojrzałości i poczucia odpowiedzialności.

Rodzice i opiekunowie dzieci są zatem zachęcani do rozważnej oceny tego, czy ich dziecko jest wystarczająco dojrzałe, aby pozostać bez opieki. Dotyczy to zarówno przestrzeni domowej jak i pojazdu.

Ponadto namawia się rodziców do tego, aby unikali zostawiania dzieci samych w domu, dopóki nie będą całkowicie pewni, że dziecko jest gotowe na taką niezależność.

Jakie są zalecenia NSPCC?

Mimo że rząd nie określa konkretnego wieku ani kryteriów, według których dziecko można pozostawić bez opieki, to jednak udziela wskazówek prawnych i popiera zalecenia NSPCC. NSPCC jest Stowarzyszeniem na rzecz Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci.

Na stronie gov.uk czytamy: „Rodzice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli pozostawią dziecko bez opieki w sposób, który może spowodować niepotrzebne cierpienie lub uszczerbek na zdrowiu”.

Natomiast podkreśla, że podejście „uniwersalne” nie sprawdza się w przypadku dzieci pozostawionych w domu bez opieki. Ponieważ każde dziecko rozwija się inaczej. Daje jednak pewne zalecenia:

„Nauka samodzielności jest ważnym elementem dorastania. Pomiędzy pracą, spotkaniami i innymi zobowiązaniami rodzinnymi każdy rodzic może w pewnym momencie potrzebować zostawić dziecko samo w domu. Dlatego dobrze jest mieć przygotowany plan. Możesz się zastanawiać, w jakim wieku powinno być twoje dziecko, aby zostawić je samo w domu. Ale nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Każde dziecko jest inne, dlatego buduj jego niezależność we własnym tempie – i sprawdzaj, czy czuje się bezpiecznie”.