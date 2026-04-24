Zwolnienia w Nestlé na Wyspach. Pracę straci 450 osób

Związek zawodowy GMB poinformował o planowanych zwolnieniach w Nestlé. Znany gigant zwolni 450 pracowników w swoich fabrykach w Wielkiej Brytanii.

Rzecznik poinformował, że firma ogłosiła w zeszłym roku plany „redukcji globalnego zatrudnienia o 16 000 stanowisk”. Szczegóły wszelkich zmian zostaną w pierwszej kolejności przekazane pracownikom, których te zmiany dotyczą. W samej Wielkiej Brytanii pracę ma stracić 450 osób. Związek zawodowy GMB twierdzi, że większość miejsc pracy zostanie zlikwidowana w York i Gatwick. Jednak ucierpią na tym fabryki w całym kraju.

Duże zwolnienia w Nestlé

Firma produkująca żywność, znana z produkcji słodyczy, takich jak KitKat, batoniki Aero i Polo, ma dwa główne zakłady w Yorku i Gatwick. W innych rejonach Wielkiej Brytanii znajduje się także szereg jej innych fabryk. Między innymi w Halifax w West Yorkshire, Tutbury w Derbyshire, Dalston w Cumbrii i Staverton w Wiltshire.

Deanne Ferguson, z GMB North East, powiedziała, że wpływ zwolnień w Yorku będzie „ogromny”, ponieważ pracę straci tam co najmniej 120 osób. Sama fabryka Nestlé przy Haxby Road w Yorku zatrudnia 2000 osób. W zakładzie produkuje się takie marki słodyczy, jak KitKat, Aero, Yorkie i Polo.

Związek zawodowy podkreśla, że w fabryce w Yorku pracowały pokolenia rodzin.

– Mamy ludzi, których ojcowie, dziadkowie, synowie i córki pracują w zakładzie – dodała Deanne Ferguson.

Z kolei Charlotte Brumpton-Childs, sekretarz krajowa GMB, powiedziała, że związek zawodowy będzie „ściśle współpracować z pracownikami i firmą, aby złagodzić ból związany ze zwolnieniami”.

Lakoniczność rzecznika

Natomiast sam rzecznik Nestlé poinformował, że proces zwolnień jest w toku i dodał:

– Powiedzieliśmy, że w 2025 roku zredukujemy globalną siłę roboczą o 16 000 stanowisk i ten proces jest w toku. Jak zawsze, będziemy zarządzać wszelkimi zmianami we właściwy sposób i w porozumieniu z naszymi pracownikami. Wszelkie proponowane zmiany będą zawsze w pierwszej kolejności przekazywane osobom, których dotyczą. Nie mamy obecnie żadnych dalszych informacji do przekazania.