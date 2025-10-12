Gospodarstwa domowe uprawnione do zniżki Council Tax

Nie wszyscy wiedzą o tym, że mogą być uprawnieni do pełnej 100-procentowej zniżki Council Tax. Zgodnie z przepisami niektórym osobom przysługuje zwolnienie z całości podatku lokalnego, a inni mogą otrzymać częściową zniżkę.

Council Tax, czyli podatek lokalny jest roczną opłatą uiszczaną na rzecz lokalnego councilu. To on ustala jej wysokość. Zależy ona zarówno od lokalizacji jak i wartości nieruchomości. Osoby, które ukończyły 18 lat, muszą płacić podatek lokalny.

Zniżki Council Tax – komu przysługują?

Pełna stawka podatku lokalnego obowiązuje, gdy w domu mieszkają co najmniej dwie osoby dorosłe. Pary żyjące w konkubinacie ponoszą wspólną odpowiedzialność za opłacanie rachunku.

Nie wszyscy muszą opłacać podatek lokalny. Niektóre gospodarstwa domowe mogą kwalifikować się do zniżki Council Tax nawet w wysokości 100 proc. Co więcej, gospodarstwa domowe, w których wszyscy członkowie są studentami studiów stacjonarnych, nie są w ogóle zobowiązani do płacenia podatku.

Należy jednak pamiętać, że gospodarstwa domowe, w których mieszka osoba nieuczęszczająca do szkół w trybie stacjonarnym, nadal będą płacić podatek lokalny, choć mogą mieć prawo do jego obniżki.

Inne osoby kwalifikujące się do zniżki podatku lokalnego

Do zniżki Council Tax kwalifikują się także gospodarstwa domowe, których członek cierpi na ciężkie upośledzenie umysłowe. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza potwierdzające stan zdrowia danej osoby, a także dowód uprawniający do określonych świadczeń. W tym celu należy skonsultować się z lokalnym councilem.

Osoby kwalifikujące się jako osoby z ciężkim upośledzeniem umysłowym otrzymują pełną 100-procentową zniżkę podatku lokalnego, jeśli mieszkają same lub z innymi dorosłymi, którzy mają także ciężkie upośledzeniem umysłowe lub studiują w trybie stacjonarnym.

Gospodarstwa domowe o niskich dochodach

O ulgę w podatku lokalnym mogą ubiegać się także gospodarstwa domowe o niskich dochodach. Jest to tak zwane wsparcie w podatku lokalnym od councilu (council tax support). Osoby, które mogą się kwalifikować do ulgi, to takie, które mają niskie dochody lub pobierają zasiłki. Wtedy Council Tax może zostać obniżony nawet o 100 proc.

Bierze się również pod uwagę dochody gospodarstwa domowego, które obejmują oszczędności, emerytury i dochody partnera, a także to, czy mieszkają w nim dzieci i czy w nieruchomości mieszkają inne osoby dorosłe.