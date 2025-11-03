Wiele osób może liczyć na zwrot pieniędzy od firm energetycznych
Wiele osób może liczyć na zwrot pieniędzy od firm energetycznych / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Miliony mieszkańców UK mogą odzyskać pieniądze za energię! Sprawdź, czy tobie też należy się zwrot

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ofgem zaapelował do wszystkich mieszkańców UK, którzy przeprowadzili się w ostatnich latach, aby sprawdzili, czy nie należy im się zwrot pieniędzy. Okazuje się, że aż 2 milionom osób należy się 240 milionów funtów zwrotu ze starych kont energetycznych.

Najnowsze dane Ofgem pokazują, że w ciągu ostatnich pięciu lat zamknięto około 1,9 milionów rachunków energetycznych. Natomiast nieodebrane salda dodatnie wyniosły łącznie 240 milionów funtów.

- Advertisement -

Zwrot pieniędzy dla osób opłacających rachunki za energię

Według regulatora Ofgem, prawie 2 miliony płatników może otrzymać część z 240 milionów funtów ze starych kont z saldem dodatnim. W związku z tym Ofgem apeluje do wszystkich o sprawdzenie, czy przysługuje im zwrot z poprzedniego konta.

Niektórym może należeć się kilka funtów, a innym ponad 100 funtów. Tim Jarvis z Ofgem zaznacza, że chociaż dostawcy próbują zwrócić pieniądze klientom, to często nie mając danych kontaktowych, są w impasie.

Przeprowadzka wymaga sporo pracy administracyjnej. Dlatego zrozumiałe jest, że niektóre rzeczy pomijamy. Ale biorąc pod uwagę prawie dwa miliony zamkniętych kont z saldem dodatnim, apel jest jasny. Jeśli przeprowadziliście się w ciągu ostatnich pięciu lat, skontaktujcie się ze swoim poprzednim dostawcą. Podajcie mu prawidłowe dane, bo może należeć wam się zwrot – powiedział Jarvis.

Warto skontaktować się ze swoim dostawcą, aby dowiedzieć się, czy należy nam się zwrot
Warto skontaktować się ze swoim dostawcą, aby dowiedzieć się, czy należy nam się zwrot / fot. Shutterstock

Warto skontaktować się z dostawcą

Energy UK, organizacja reprezentująca dostawców, zaleca sprawdzenie korespondencji oraz e-maili, a także kontakt z dostawcami. Poinformowała także, że większość sald na zamkniętych kontach zwracanych jest automatycznie.

Czasami jednak trudno jest skontaktować się z osobą, która przeprowadziła się i zamknęła konto. Dlatego zachęca się klientów do samodzielnego sprawdzenia sytuacji.

Zgodnie z przepisami Ofgem, dostawcy muszą wystawić rachunek końcowy w ciągu sześciu tygodni. I dokonać zwrotu w ciągu 10 dni roboczych od tego momentu. Ale Ofgem twierdzi, że brak danych klienta powoduje opóźnienia.

Na początku ubiegłego tygodnia Ofgem ogłosił plany umorzenia części rekordowych długów klientów wobec dostawców. Proponowany plan umorzenia tego długu wiązałby się jednak z wyższymi rachunkami dla wszystkich pozostałych, co spotkało się z krytyką.

Teksty tygodnia

Kryzys w UK

Brytyjczycy mówią od dawna, rząd przyznaje – brexit był błędem. Jak widzą go Polacy w UK?

Coraz częściej, zarówno politycy, jak i mieszkańcy UK mówią: brexit był błędem.  Jak Polacy mieszkający w UK oceniają Brexit? Wielka Brytania była przez lata jednym z głównych kierunków emigracji Polaków. Po Brexicie ta rzeczywistość znacząco się zmieniła.
UK

Masywne opady śniegu w UK – zimowy armagedon. Czas na korki czy kakao?

Już 29 października intensywne opady obejmą część Wielkiej Brytanii. Śnieg spadnie również jutro. Jak przygotować się na śnieżycę? Czy śnieg sparaliżuje drogi? Czy Brytyjczycy spędzą dzień w korkach, czy pijąc kakao i lepiąc bałwana?
UK

Szpitalom brakuje pieniędzy! Bez 3 miliardów funtów będą cięcia w usługach i zwolnienia

System ochrony zdrowia, NHS, jest na krawędzi kryzysu finansowego. Szpitalom brakuje pieniędzy. Dlatego bez dodatkowego wsparcia w wysokości 3 miliardów funtów będą zmuszone do cięć usług, ograniczenia liczby zabiegów i redukcji etatów.
UK

Myszy i szczury niszczą samochody. Ubezpieczyciele alarmują o fali zgłoszeń

Zimą, kiedy temperatury spadają, a ulice pustoszeją, myszy i szczury wyruszają na poszukiwanie ciepłego schronienia. Coraz częściej znajdują je w samochodach. Jak informuje portal Standard.co.uk, rośnie liczba zgłoszeń do ubezpieczycieli dotyczących zniszczeń pojazdów spowodowanych przez gryzonie.
UK

Eastern Airways zawiesza działalność. Wszystkie rejsy odwołane, chaos na lotniskach

Brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego (CAA) potwierdził, że regionalne linie lotnicze Eastern Airways zawiesiły działalność. Wszystkie zaplanowane loty przewoźnika odwołano, a pasażerów wezwano, aby nie pojawiali się na lotniskach.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet