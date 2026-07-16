Nowe zasady paszportowe utrudniają podróże dzieciom z podwójnym obywatelstwem
Nowe zasady paszportowe utrudniają podróże dzieciom z podwójnym obywatelstwem / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Przez nowe zasady paszportowe 15-latka nie mogła wrócić do UK

Paulina Markowska
Paulina Markowska

15-letnia Brytyjka, która wyjechała do swojej babci do Włoch, nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii przez nowe zasady paszportowe. Mająca podwójne obywatelstwo dziewczyna opuściła sześć tygodni szkoły z tego powodu.

Parę miesięcy temu pisaliśmy o tym, że coraz więcej polskich rodziców skarży się na problemy z powrotem dziecka do UK. Powodem są nowe zasady paszportowe. Kwestia dotyczy dzieci z podwójnym obywatelstwem.

Przez nowe zasady paszportowe nie wpuszczono 15-latki na lot powrotny do UK

Tym razem The Guardian przytoczył przykład 15-letniej Brytyjki (posiadającej podwójne obywatelstwo), która utknęła w Rzymie na sześć tygodni. Dziewczyna nie mogła wrócić do szkoły w Wielkiej Brytanii z powodu nowych przepisów Home Office. Wymagają one od osób z podwójnym obywatelstwem posiadania brytyjskiego paszportu, aby mogły wrócić do kraju.

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15-latka jest kolejną z kilku dzieci i młodych dorosłych, które ucierpiały w wyniku nowych przepisów Partii Pracy, które weszły w życie w lutym tego roku. Zgodnie z nimi osoby z podwójnym obywatelstwem ryzykują odmowę wejścia na pokład samolotu, pociągu lub promu, jeśli nie okażą brytyjskiego paszportu (ważnego lub nieważnego). Lub „zaświadczenia o uprawnieniu”, kosztującego 589 funtów, dołączonego do paszportu osoby z drugim obywatelstwem.

W przypadku 15-latki nawet jej szkoła zwróciła się do Home Office z prośbą o interwencję. Ze względu na zaniepokojenie jej długą nieobecnością w szkole. Ostatecznie – po wielu staraniach – Brytyjce wydano tymczasowy dokument podróży.

Rodzice narzekają na nowe przepisy dotyczące paszportów, które uderzają w dzieci
Rodzice narzekają na nowe przepisy dotyczące paszportów, które uderzają w dzieci / fot. Shutterstock

Kafkowski koszmar

Lokalny poseł, Joe Powell także zwrócił się do ministerstwa z prośbą o pomoc.

Pomimo brytyjskiego rodzica, dwóch ważnych paszportów i uczęszczania do szkoły w Wielkiej Brytanii od przedszkola, zmiany w przepisach Home Office spowodowały, że 15-latka utknęła w Rzymie i opuściła sześć tygodni szkoły – powiedział.

Na szczęście udało nam się pomóc i teraz jest w domu. Wróciła do szkoły, ale niestety nie był to odosobniony przypadek. Co budzi poważne obawy dotyczące sposobu, w jaki ministerstwa informują o zmianach w polityce po ich wprowadzeniu. I jak wspierają tych, którzy zostali pominięci – dodał poseł.

Ojciec 15-latki opisał ten proces jako biurokratyczny, kafkowski koszmar. Został on zwieńczony kolejnymi trzema miesiącami starań o uzyskanie dla córki brytyjskiego paszportu, którego teraz potrzebuje. Co według rządowej strony internetowej zajmuje trzy tygodnie.

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