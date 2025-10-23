31 października to ostateczny termin. Jeśli nie dopełnisz formalności, Urząd Skarbowy nałoży karę
31 października to ostateczny termin. Jeśli nie dopełnisz formalności, Urząd Skarbowy nałoży karę

Joanna Baran
Brytyjska skarbówka, HM Revenue & Customs (HMRC), przypomina wszystkim podatnikom o zbliżającym się terminie składania papierowych zeznań podatkowych za rok 2024–25. Jeśli deklaracja nie zostanie złożona do 31 października 2025, Urząd Skarbowy nałoży karę w wysokości 100 funtów, nawet jeśli nie zalega się z podatkiem.

Obowiązek złożenia zeznania dotyczy przede wszystkim osób samozatrudnionych, które muszą prawidłowo rozliczyć swoje dochody i podatki. Dotyczy także podatników korzystających z papierowych formularzy HMRC, którzy jeszcze ich nie złożyli. Każdy, kto osiągał dochody z różnych źródeł, takich jak emerytury, odsetki bankowe czy dywidendy, musi upewnić się, że wszystkie informacje zostaną uwzględnione w deklaracji. Dlatego tak ważna jest precyzja i termin.

Za spóźnienie Urząd Skarbowy nałoży karę?

Istnieją dwie możliwości, aby nie narazić się na sankcje. Pierwsza to złożenie papierowego zeznania przed 31 października. W tym celu należy wcześniej zamówić odpowiednie formularze od HMRC, wypełnić je zgodnie z rodzajem dochodów, uwzględnić koszty i ulgi, podpisać i wysłać pocztą.

Druga opcja to złożenie zeznania online. W tym przypadku termin jest przesunięty do 31 stycznia 2026. System online wymaga jednak posiadania konta w HMRC i podstawowej znajomości platformy internetowej. Dlatego wiele osób korzysta jeszcze z klasycznej formy rozliczenia.

Konsekwencje opóźnienia

HMRC może nałożyć karę początkową w wysokości 100 funtów za opóźnienie do trzech miesięcy. Natomiast za dłuższe opóźnienia mogą być doliczane dzienne kary w wysokości 10 funtów. W przypadku wyjątkowych okoliczności, takich jak choroba lub opóźnienia w przesyłce pocztowej, możliwe jest odwołanie od kary. Odwołania można składać online lub pisemnie, wyjaśniając dokładnie swoją sytuację.

Dlaczego termin jest tak istotny i po upływie Urząd Skarbowy nałoży karę?

Eksperci podatkowi podkreślają, że niewywiązanie się z obowiązku jest najczęstszym powodem nakładania kar przez HMRC. Shane Martin z AAB Group Accountants ostrzega, że nawet brak zaległości podatkowych nie zwalnia z odpowiedzialności. Dlatego każdego, kto nie złoży deklaracji w terminie, HMRC może ukarać. Złożenie zeznania na czas pozwala uniknąć niepotrzebnego stresu i gwarantuje prawidłowe rozliczenie podatku.

HMRC nałoży karę nawet jeśli nie zalegasz z podatkiem

Złożenie papierowego zeznania do 31 października 2025 jest obowiązkiem wszystkich podatników korzystających z tej formy. Alternatywnie, można skorzystać z opcji online z terminem do 31 stycznia 2026. Niezależnie od wybranej formy, ważne jest, aby nie odkładać obowiązku na ostatnią chwilę. HMRC coraz skuteczniej monitoruje opóźnienia. Dlatego nie ma co liczyć na przeoczenie. Urząd już zapowiada, że nie będzie pobłażliwy wobec osób, które nie dopełnią formalności.

 

