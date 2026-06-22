AI źle podpowiada, podatnik kary płaci… Jakie najczęstsze błędy popełniają podatnicy?
AI źle podpowiada, podatnik kary płaci… Jakie najczęstsze błędy popełniają podatnicy? fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
2 min.czytania

AI źle podpowiada, podatnik kary płaci… Jakie najczęstsze błędy popełniają podatnicy?

Joanna Baran
Joanna Baran

Brytyjski urząd skarbowy HMRC ponownie zwrócił uwagę na rosnący problem korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji przy sprawdzaniu obowiązków podatkowych. Chodzi przede wszystkim o podatki VAT i terminy ich rozliczeń. Jednak problem jest szerszy. AI źle podpowiada, a podatnicy popełniają błędy coraz częściej. 

Coraz więcej przedsiębiorców i osób samozatrudnionych traktuje odpowiedzi AI jak wiarygodne źródło prawa podatkowego. HMRC ostrzega, że to prosta droga do błędów, a te mogą kończyć się karami finansowymi i odsetkami.

Najczęstszy błąd: „AI wie lepiej niż przepisy”

Jednym z głównych problemów jest założenie, że AI „podsumowuje przepisy” i można jej zaufać bez weryfikacji. HMRC wskazuje konkretny przykład: niektóre systemy AI błędnie sugerują, że jeśli termin VAT przypada w weekend, płatność można automatycznie przesunąć na następny dzień roboczy. W rzeczywistości tak nie jest. Termin pozostaje niezmienny, nawet jeśli wypada w sobotę lub niedzielę.

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To drobna różnica w teorii, ale w praktyce może oznaczać spóźnioną płatność, naliczone odsetki i rozpoczęcie procedury karnej.

AI źle podpowiada. VAT: prosty termin, wiele problemów

Zgodnie z brytyjskimi zasadami VAT, deklarację i płatność należy złożyć zazwyczaj w ciągu jednego miesiąca i siedmiu dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego. HMRC podkreśla, że to zasada stała i niezmienna.

AI często „upraszcza” tę informację, skracając ją lub interpretując zbyt luźno. W efekcie użytkownik otrzymuje błędne wrażenie elastyczności terminów, której w rzeczywistości nie ma. To właśnie ten rodzaj uproszczeń jest najczęstszym źródłem problemów.

Jak powstają błędy w odpowiedziach AI?

Problem nie wynika ze złej intencji, ale z działania samych modeli językowych. AI nie „zna prawa” w sensie prawnym. Jedynie przewiduje najbardziej prawdopodobną odpowiedź na podstawie danych, na których była trenowana.

AI źle podpowiada, podatnik kary płaci… Jakie najczęstsze błędy popełniają podatnicy?
AI źle podpowiada, podatnik kary płaci… Jakie najczęstsze błędy popełniają podatnicy?
fot. shutterstock.com

Jeśli dane są nieprecyzyjne albo sprzeczne, model może wygenerować odpowiedź brzmiącą wiarygodnie, ale niezgodną z aktualnymi przepisami HMRC. Dodatkowo systemy AI często mieszają różne jurysdykcje podatkowe. To w przypadku VAT i brytyjskiego systemu jest szczególnie ryzykowne.

Najczęstsze błędne podpowiedzi AI w podatkach

W praktyce powtarzają się trzy typy błędów:

  • Po pierwsze, AI błędnie interpretuje terminy płatności i zakłada ich elastyczność.
  • Drugim częstym błędem jest sytuacja, gdy AI, upraszcza zasady składania deklaracji. Sugeruje wówczas, że brak aktywności podatkowej zwalnia z obowiązku złożenia VAT Return, co jest nieprawdą.
  • Po trzecie, AI często nie uwzględnia opóźnień bankowych, które w systemie HMRC mają znaczenie. Liczy się moment dotarcia płatności, a nie jej wysłania.

Kary za spóźnienia: realne konsekwencje błędnych informacji

HMRC przypomina, że spóźniona deklaracja VAT może prowadzić do systemu punktowego kar. Każde opóźnienie skutkuje przyznaniem punktu. Natomiast po przekroczeniu określonego progu uruchamiana jest kara finansowa. W praktyce oznacza to 200 funtów za przekroczenie limitu oraz kolejne 200 funtów za każde następne opóźnienie.

Dodatkowo dochodzą odsetki za nieterminowe płatności, które rosną wraz z długością opóźnienia – szczególnie po 16 i 31 dniach zwłoki.

Dlaczego „AI mówiła inaczej” nie działa jako usprawiedliwienie

HMRC jest jednoznaczne: odpowiedzialność za rozliczenia zawsze spoczywa na podatniku. Nawet jeśli błąd wynikał z nieprawidłowej informacji znalezionej w internecie lub wygenerowanej przez AI, urząd nie traktuje tego jako okoliczności łagodzącej.

W praktyce oznacza to, że podatnik nie może powołać się na „złą podpowiedź systemu”, aby uniknąć kary.

Jak korzystać z AI bez ryzyka?

Problem nie polega na tym, że AI jest używane, ale na tym, że bywa traktowane jako ostateczne źródło prawdy. W kontekście podatków AI może być jedynie narzędziem pomocniczym do zrozumienia ogólnych zasad, ale każda informacja musi być potwierdzona w oficjalnych źródłach HMRC lub na Gov.uk.

Najbezpieczniejsze podejście to traktowanie AI jako wstępnego tłumacza, a nie doradcy podatkowego. W przeciwnym razie ryzyko błędów – i kar – spada bezpośrednio na podatnika.

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