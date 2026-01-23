W ubiegłym roku nastąpił wzrost liczby otrzymujących świadczenia głównie przez osoby pobierające Universal Credit bez obowiązku szukania pracy / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
2 min.czytania

Aż 4,2 mln osób pobiera Universal Credit bez obowiązku szukania pracy

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W ciągu 2025 roku liczba osób otrzymujących Universal Credit wzrosła o dodatkowe 1 044 865. Obecnie jest zatem aż 4,2 mln świadczeniobiorców, którzy nie muszą szukać pracy.

W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z największym rocznym wzrostem (o ponad milion) liczby osób pobierających Universal Credit. Łączna liczba świadczeniobiorców wynosi obecnie 8,40 mln, w porównaniu z 7,36 mln rok wcześniej. Z tych 8,40 mln wspomniane wcześniej 4,2 mln to osoby pobierające Universal Credit, które nie są objęte obowiązkiem szukania pracy.

Osoby pobierające Universal Credit bez obowiązku pracy

Wzrost liczby świadczeniobiorców w 2025 roku był napędzany wyłącznie przez wzrost liczby osób, które nie są objęte obowiązkiem szukania pracy. W tym między innymi uczących się w trybie stacjonarnym, osób w wieku emerytalnym. A także osób posiadających dziecko poniżej pierwszego roku życia.

- Advertisement -

Liczba świadczeniobiorców, którzy nie są zobowiązani do pracy, wzrosła z 3,06 mln w grudniu 2024 roku do 4,2 mln w grudniu 2025 roku. Natomiast liczba pracujących pobierających Universal Credit nieznacznie spadła z 2,25 mln do 2,19 mln.

Zgodnie z zapowiedzią rządu, w tym roku powinna zakończyć się migracja do Universal Credit. Przypominamy także, że osoby pobierające starsze świadczenia, czyli tzw. legacy benefits, mają przenieść się do UC jeszcze w tym roku.

Universal Credit to świadczenie mające na celu pokrycie kosztów utrzymania i jest dostępne dla osób pracujących o niskich dochodach, a także dla osób bezrobotnych lub niezdolnych do pracy.

Zakończenie migracji do Universal Credit powinno się odbyć w tym roku
Zakończenie migracji do Universal Credit powinno się odbyć w tym roku / fot. Shutterstock

Reforma systemu świadczeń

W związku z tym, że według Partii Pracy system opieki społecznej odziedziczony po torysach, działał mało sprawnie, rząd postanowił wprowadzić zmiany. W ramach reform zaostrza między innymi przepisy dotyczące tego, kto może ubiegać się o Universal Credit.

Od kwietnia rząd chce zmniejszyć różnicę między świadczeniami z powodu bezrobocia i tymi z powodu długotrwałej choroby.

Partie opozycyjne patrzą krytycznie na poczynania laburzystów, którzy według nich nie mają dobrego planu reformy systemu świadczeń. Jeden z posłów Partii Konserwatywnej stwierdził:

Konserwatyści mają plan naprawy systemu opieki społecznej. Wstrzymają zasiłki chorobowe dla osób z łagodnymi problemami ze zdrowiem psychicznym, przywrócą osobiste oceny. A także przestaną wypłacać świadczenia osobom niebędącym Brytyjczykami.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Tour de France 2027 – Szkocja, Anglia i Walia na trasie legendarnego wyścigu

Tour de France na Wyspach to potężny impuls wizerunkowy, turystyczny i społeczny. W akcję zostanie zaangażowanych nawet ponad 7 tys. wolontariuszy.
UK

Teraz jest dobry moment na zakup samochodu. Ceny poszły w dół

Ceny używanych samochodów elektrycznych spadły do poziomów, które jeszcze niedawno wydawały się nierealne.
UK

LCWRA dla pobierających Universal Credit. Niekorzystne zmiany w 2026

Osoby pobierające Universal Credit mogą starać się o dodatek do świadczeń – LCWRA. Przeznaczony jest on dla osób, które przez problemy zdrowotne nie mogą szukać pracy.
Praca i finanse

Wybuch gruźlicy w magazynie Amazona w Coventry. Pracują tam też Polacy

Jeden z największych brytyjskich związków zawodowych (GMB) nagłośnił sprawę wybuchu gruźlicy w magazynie Amazona.
Praca i finanse

Na zwrot nadpłaty podatku trzeba czekać nawet ponad rok

Zwrot nadpłaty podatku coraz częściej staje się długim oczekiwaniem dezorganizującym życie finansowe i podważającym zaufanie do instytucji publicznych.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet