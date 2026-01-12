Osoby na Universal Credit mogą stracić setki funtów, jeśli się nie pospieszą

Świadczeniobiorcy pobierający Universal Credit powinni być świadomi ważnego terminu, który wypada w kwietniu. Jeśli go nie dopilnują, mogą stracić setki funtów.

Część osób pobierających Universal Credit ma tak poważne problemy zdrowotne, że uniemożliwiają im one podjęcie pracy lub powrót do niej. Świadczeniobiorcy ci mogą być uprawnieni do LCWRA, czyli elementu Universal Credit z tytułu „ograniczonej zdolności do aktywności zawodowej.

Universal Credit otrzymują osoby o niskich dochodach lub bezrobotne. Standardowa stawka dla osób samotnych powyżej 25. roku życia wynosi obecnie 400,14 funtów miesięcznie.

Z kolei element LCWRA zapewnia świadczeniobiorcom dodatkowe 423,27 funtów miesięcznie. A od kwietnia wzrośnie do 429,80 funtów. Bardzo ważne jednak jest to, żeby nie przegapić terminu 6 kwietnia. Osoby starające się o LCWRA po tym terminie otrzymają już bowiem inną – o połowę mniejszą stawkę 217,26 funtów miesięcznie.

Dodatek ten ulega wtedy redukcji dla nowych świadczeniobiorców. Jeśli zatem podejrzewamy, że możemy być uprawnieni do LCWRA, lepiej aplikować o niego przed 6 kwietnia, gdyż wtedy obejmie nas wyższa stawka. Przez przegapienie tego terminu, możemy w skali roku stracić 2550 funtów.

Kto się kwalifikuje do LCWRA?

Nie ma warunków, które automatycznie kwalifikują do LCWRA (czyli Limited capability for work-related activity). Jednak osoby, które nie mogą pracować z powodu niepełnosprawności lub choroby, najprawdopodobniej będą uprawnione do dodatku. Jeśli go jeszcze nie otrzymują, powinny o tym jak najszybciej poinformować Ministerstwo Pracy i Emerytur.

Wniosek można złożyć przez rządową stronę internetową>>

Aby jednak zakwalifikować się do dodatku, świadczeniobiorcy muszą przejść Ocenę Zdolności do Pracy (Work Capability Assessment). W tym celu należy wypełnić szczegółowy kwestionariusz i dostarczyć dokumentację medyczną. Może nią być zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub ze szpitala.

Co istotne – osoby korzystające z zasiłku Universal Credit mogą ubiegać się o ocenę zdolności do pracy za pośrednictwem swojego konta online lub przez Jobcentre. Zaświadczenie lekarskie jest niezbędne. A wnioskodawcy mogą zostać poproszeni o udział w ocenie przeprowadzonej przez pracownika służby zdrowia.