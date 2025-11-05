Likwidacja dwóch zasiłków. Tysiące osób musi podjąć pilne działania

Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) potwierdziło, że likwiduje dwa główne zasiłki w przyszłym roku. Świadczeniobiorcy, którzy je jeszcze otrzymują, powinni podjąć niezbędne działania do określonego terminu.

DWP planuje przenieść wszystkich świadczeniobiorców do Universal Credit w ramach tzw. „zarządzanej migracji” do marca 2026 roku. W ten sposób zakończy proces wdrażania UC i zlikwiduje wszystkie dotychczasowe zasiłki związane ze starym systemem.

Likwidacja dwóch głównych zasiłków

Od 1 kwietnia 2026 roku nastąpi likwidacja dwóch głównych zasiłków – Income Support (IS) oraz Jobseeker’s Allowance (JSA). Wtedy też wypłata tych świadczeń zostanie wstrzymana dla wszystkich, którzy nie podejmą odpowiednich kroków.

Nastąpi to w ramach tzw. zarządzanej migracji, która rozpoczęła się w 2022 roku. Czyli migracji wszystkich tradycyjnych zasiłków (legacy benefits) do Universal Credit.

Według szacunków Ministerstwa Pracy i Emerytur (DWP) do kwietnia przyszłego roku nikt już nie będzie pobierał tradycyjnych świadczeń. Niestety najnowsze dane pokazują, że w lutym tego roku nadal ponad 80 000 osób pobierało tradycyjne zasiłki.

Ważne pismo z DWP i podjęcie odpowiednich działań

Świadczeniobiorcy otrzymujący zarówno IS jak i JSA powinni dostać pismo z prośbą o podjęcie odpowiednich działań w ramach zarządzanej migracji. Muszą to zrobić przed upływem określonego terminu.

Stephen Timms, minister ds. zabezpieczenia społecznego i niepełnosprawności, powiedział:

– W związku z planowaną likwidacją IS i JSA na początku przyszłego roku, moja wiadomość jest prosta. Jeśli otrzymacie list z prośbą o przejście na Universal Credit, proszę go nie ignorować. Bardzo ważne jest, abyście podjęli odpowiednie działania i nadal otrzymywali należne wam wsparcie. Osoby, których to dotyczy, mogą liczyć na wiele form pomocy, w tym na naszą infolinię, wskazówki na stronie GOV.UK oraz bezpłatną usługę „Help to Claim” w ramach Citizens Advice.

W liście z powiadomieniem o migracji znajduje się także informacja o terminie, do którego należy złożyć wniosek o Universal Credit. Zazwyczaj są to trzy miesiące od daty otrzymania pisma.

Prawo do pobieranych zasiłków wygaśnie dwa tygodnie po wskazanej dacie. Natomiast osoby, które nie zdążą złożyć wniosku o UC w terminie określonym w zawiadomieniu o migracji, mogą zwrócić się do DWP o jego przedłużenie.

Czym jest ochrona przejściowa?

Zgodnie z wytycznymi DWP, jeśli wysokość Universal Credit jest niższa niż przysługujących danej osobie tradycyjnych zasiłków, może otrzymać ona „ochronę przejściową”.

Jest to świadczenie uzupełniające. Ma ono zagwarantować świadczeniobiorcy, że wysokość zasiłku Universal Credit nie będzie niższa niż zasiłek, który otrzymywał on wcześniej.

Ochrona przejściowa potrwa do momentu, gdy wysokość UC będzie równa wysokości świadczeń otrzymywanych do tej pory. Na stronie rządowej podano wskazówki dotyczące aplikowania o Universal Credit w ramach migracji zarządzanej.