Banki wypłacają klientom po 40 funtów rekompensaty

Bankowość przestaje kojarzyć się z wizytą w oddziale i papierowymi dokumentami. Większość spraw załatwiamy jednym kliknięciem w aplikacji i to właśnie ta warstwa bywa najsłabszym ogniwem. Skutki błędu odczuwają jednocześnie tysiące osób. I chociaż problemy techniczne zwykle trwają krótko, ich konsekwencje okazują się zaskakująco długotrwałe – także finansowo.

W opisywanym przypadku problem dotyczył blisko 450 tys. klientów. Ponad 114 tys. osób weszło w szczegóły transakcji, które nie należały do nich. To pokazuje skalę ryzyka i nie chodzi wyłącznie o dostęp do pieniędzy, ale o wrażliwe informacje finansowe. Sama świadomość klientów o możliwości naruszenia ich prywatności jest nieprzyjemna.

Od 25 do 50 funtów – dostaniesz pieniądze od banku

Sprawa dotyczy Lloyds, Bank of Scotland i Halifax i jak to w takich sytuacjach bywa banki sięgają po rozwiązanie pośrednie – wypłaty określane jako „goodwill payments”. Nie są one formalnym odszkodowaniem, lecz formą rekompensaty za niedogodności. Jak wynika z danych przytaczanych przez express.co.uk, do 23 marca 2026 roku pieniądze od banku wypłacono 3625 klientom, na ponad 139 tys. funtów.

Średnia kwota wyniosła około 40 funtów. Przy czym widełki rozciągają się od około 25 funtów w mniej dotkliwych przypadkach po 50 funtów przy większym wpływie zdarzenia na klienta. Gotówka w domu jest rozsądnym zabezpieczeniem na wypadek kryzysu.

Klient musi jeszcze udowodnić stratę

Nie wszyscy klienci otrzymują rekompensaty automatycznie. System działa selektywnie – bank analizuje konkretne przypadki i kieruje się uciążliwością problemu na użytkownika. Nawet jeśli ktoś znalazł się w grupie objętej awarią, nie zawsze dostanie wypłatę bez wykazania inicjatywy.

Banki opierają decyzje na zgłoszeniach i opisach sytuacji, a nie tylko na fakcie wystąpienia błędu. Przez co odpowiedzialność częściowo przesuwa się na klienta, który musi wykazać, że problem rzeczywiście go dotknął.

Krok po kroku do rekompensaty – co zrobić?

Jeśli dochodzi do awarii, warto działać szybko i konkretnie. Najprostszy schemat wygląda tak:

sprawdź powiadomienia w aplikacji lub wiadomości od banku,

jeśli ich nie masz – samodzielnie skontaktuj się z instytucją,

złóż oficjalną reklamację i dokładnie opisz sytuację,

podkreśl skutki: stres, utrudnienia, utratę dostępu do danych,

poczekaj na odpowiedź 2 miesiące i w razie jej braku eskaluj sprawę do odpowiedniego organu Financial Ombudsman Service powołanego do rozstrzygania konfliktów pomiędzy konsumentami a bankami, ubezpieczycielami czy pożyczkodawcami.

Im bardziej precyzyjny opis sytuacji, tym większa szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku.