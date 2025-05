BBC NEWS po polsku. Serwis rusza już w czerwcu

BBC uruchamia serwis informacyjny dla polskojęzycznych odbiorców.

Już 24 czerwca BBC rusza z nową stroną BBC News Polska, która ma stać się wiarygodnym źródłem informacji dla Polaków na całym świecie. To pierwsza taka inicjatywa BBC wykorzystująca sztuczną inteligencję do tłumaczenia materiałów na język polski. To ważna wiadomość i droga do rzetelnej informacji czy dziwny ruch wydawcy?

BBC NEWS po polsku – czyli AI z ludzkim nadzorem

BBC postawiło na innowacje, korzystając z najnowszych technologii tłumaczeniowych, ale z zachowaniem pełnej kontroli redakcyjnej. Oznacza to, że choć sztuczna inteligencja przetłumaczy większość treści, każdy artykuł będzie sprawdzany przez doświadczonych redaktorów. W ten sposób BBC News Polska chce zapewnić najwyższą jakość i wiarygodność publikowanych informacji. Obecnie to niezwykle ważne.

Walka z dezinformacją i nowa perspektywa

Nowy serwis ma pomóc w walce z narastającą falą dezinformacji w regionie. BBC News Polska będzie oferować nie tylko tłumaczenia globalnych wiadomości, ale również oryginalne, polskojęzyczne materiały i analizy. Te będą tworzone przez polski zespół dziennikarzy. To unikalne połączenie lokalnego i międzynarodowego spojrzenia na wydarzenia.

Platforma będzie dostępna pod dedykowanym adresem internetowym oraz na kanałach społecznościowych BBC. Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł łatwo znaleźć najświeższe informacje i opinie, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Co o BBC News po polsku sądzą Polacy?

Fiona Crack, zastępca dyrektora globalnego BBC News, podkreśla:

„Chcemy połączyć odpowiedzialność i innowacje, by dotrzeć do polskojęzycznych odbiorców z wiarygodnymi i wartościowymi treściami. BBC News Polska to nasz krok w kierunku nowoczesnej, globalnej komunikacji.”

Nowy Serwis BBC spotkał się już z dużym zainteresowaniem wśród Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich. Wielu z nich docenia, że będzie miało dostęp do rzetelnych, sprawdzonych informacji z kraju i ze świata w swoim ojczystym języku. „Dla nas, Polaków na emigracji, ważne jest, by mieć dostęp do wiarygodnych źródeł wiadomości. Nie są przeładowane politycznymi opiniami czy dezinformacją” – mówi Anna, mieszkanka Londynu.

Stacja dedykuje serwis szerokiemu gronu odbiorców. Pomoże również osobom, które szukają rzetelnych informacji o Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nowy serwis BBC News ma być miejscem, które łączy polskie społeczności na emigracji z tymi, którzy pozostali w kraju. Oferuje świeże spojrzenie na ważne wydarzenia, analizy oraz unikalne reportaże.