Bezpłatne kluby śniadaniowe w Londynie. Szkoły, w których Twoje dziecko zje zdrowy posiłek

Bezpłatne kluby śniadaniowe to przełom i ważna ruch dla tysięcy dzieci. Londyn stawia na zdrowe śniadania w szkołach. Od kwietnia 70 kolejnych szkół w stolicy włączy się do programu darmowych, wartościowych śniadań.

To oznacza, że ponad 41 000 dzieci w wieku szkolnym rozpocznie dzień od pełnowartościowego posiłku. To niezwykle ważny ruch. Dlatego, że ubóstwo dzieci w UK to ukryty, ale ogromny problem. Natomiast, darmowe i pełnowartościowe śniadania to podstawa dla zdrowia dzieci. Wspólne jedzenie umożliwi dzieciom również nawiązywanie kontaktów rówieśniczych i budowanie relacji.

Bezpłatne kluby śniadaniowe rewolucja porannych rutyn

Bezpłatne kluby śniadaniowe są coraz bardziej istotnym elementem codziennego życia londyńskich rodzin. Program „Best Start”, realizowany od kwietnia 2025 roku, w dotychczasowych szkołach już pozwolił wydać niemal milion posiłków. Natomiast jego rozwój obejmie kolejne dzielnice miasta.

Minister Edukacji Bridget Phillipson podkreśla:

„Bezpłatne kluby śniadaniowe rewolucjonizują poranki dzieci i wspierają rodziców w godzeniu pracy i obowiązków rodzinnych. Każde dziecko powinno mieć najlepszy start w dzień – a zdrowe śniadanie to kluczowy element.”

Program „Best Start”. Zdrowe jedzenie i partnerstwa z firmami

Program nie tylko zapewnia ciepłe posiłki, ale również promuje zdrowe nawyki żywieniowe. Dzięki partnerstwom z sieciami Morrisons, Sainsbury’s, Weetabix i organizacją Magic Breakfast szkoły otrzymują zniżki, darmowe dostawy i produkty wysokiej jakości.

Frank Young, dyrektor Parentkind, zaznacza:

„Program wspiera rodziców, którzy muszą godzić obowiązki zawodowe z opieką nad dziećmi. Daje pewność, że każde dziecko zacznie dzień w dobrym stanie fizycznym i psychicznym.”

Bezpłatne kluby śniadaniowe w Londynie. Gdzie rusza „Best Start”?

Do programu dołączą szkoły z całego Londynu – zarówno centralnego, wschodniego, północnego, południowego, jak i zachodniego.

Centralny Londyn:

Kensington i Chelsea: Ark Brunel Primary Academy, Saint Francis of Assisi Catholic Primary, Bevington Primary

Lambeth: Archbishop Sumner CofE Primary, St John’s Angell Town CofE Primary

Westminster: Edward Wilson Primary, St Mary Magdalene & St Stephen’s CofE Primary

Wschodni Londyn:

Hackney: Benthal Primary, Parkwood Primary

Newham: Stratford Manor Primary & Nursery

Tower Hamlets: Globe Primary, Manorfield Primary, Woolmore Primary

Północny Londyn:

Enfield: Alma Primary, Enfield Heights Academy, Oasis Academy Hadley

Camden: Brecknock Primary, Edith Neville Primary

Islington: Duncombe Primary, Hugh Myddelton Primary

Południowy Londyn:

Greenwich: Christ Church CofE Primary, St Peter’s RC Primary

Lewisham: Childeric Primary, Oak Gardens

Merton: Melrose School, Merton Abbey Primary

Zachodni Londyn:

Brent: Harlesden Primary, Kilburn Grange

Hammersmith i Fulham: Flora Gardens Primary, Melcombe Primary

Hounslow: Ivybridge Primary

Bezpłatne śniadania – nie tylko posiłek

Bezpłatne kluby śniadaniowe to nie tylko jedzenie – to także wsparcie społeczne i edukacyjne. Dzieci mają szansę spokojnie rozpocząć dzień, nawiązać kontakty z rówieśnikami, natomiast nauczyciele mogą lepiej rozpocząć zajęcia. Rodzice zyskują pewność, że dzieci zjedzą zdrowy posiłek, nawet jeśli poranek jest trudny i szybki.

Program „Best Start” pokazuje, że inwestycja w zdrowie i edukację dzieci może przynieść realne korzyści społeczne. Zapewnia również lepsze samopoczucie. Dzieci są lepiej skoncentrowane w szkole. Dlatego program „Best Start” to ralne wsparcie dla rodzin w całym Londynie. Od kwietnia tysiące dzieci zyska codziennie zdrowy początek dnia dzięki bezpłatnym klubom śniadaniowym.