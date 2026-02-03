Bezpłatne kluby śniadaniowe w Londynie. Szkoły, w których Twoje dziecko zje zdrowy posiłek
Bezpłatne kluby śniadaniowe w Londynie. Szkoły, w których Twoje dziecko zje zdrowy posiłek fot. shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Bezpłatne kluby śniadaniowe w Londynie. Szkoły, w których Twoje dziecko zje zdrowy posiłek

Joanna Baran
Joanna Baran

Bezpłatne kluby śniadaniowe to przełom i ważna ruch dla tysięcy dzieci. Londyn stawia na zdrowe śniadania w szkołach. Od kwietnia 70 kolejnych szkół w stolicy włączy się do programu darmowych, wartościowych śniadań.

To oznacza, że ponad 41 000 dzieci w wieku szkolnym rozpocznie dzień od pełnowartościowego posiłku. To niezwykle ważny ruch. Dlatego, że ubóstwo dzieci w UK to ukryty, ale ogromny problem. Natomiast, darmowe i pełnowartościowe śniadania to podstawa dla zdrowia dzieci. Wspólne jedzenie umożliwi dzieciom również nawiązywanie kontaktów rówieśniczych i budowanie relacji.

Bezpłatne kluby śniadaniowe rewolucja porannych rutyn

Bezpłatne kluby śniadaniowe są coraz bardziej istotnym elementem codziennego życia londyńskich rodzin. Program „Best Start”, realizowany od kwietnia 2025 roku, w dotychczasowych szkołach już pozwolił wydać niemal milion posiłków. Natomiast jego rozwój  obejmie kolejne dzielnice miasta.

- Advertisement -

Minister Edukacji Bridget Phillipson podkreśla:
„Bezpłatne kluby śniadaniowe rewolucjonizują poranki dzieci i wspierają rodziców w godzeniu pracy i obowiązków rodzinnych. Każde dziecko powinno mieć najlepszy start w dzień – a zdrowe śniadanie to kluczowy element.”

Program „Best Start”. Zdrowe jedzenie i partnerstwa z firmami

Program nie tylko zapewnia ciepłe posiłki, ale również promuje zdrowe nawyki żywieniowe. Dzięki partnerstwom z sieciami Morrisons, Sainsbury’s, Weetabix i organizacją Magic Breakfast szkoły otrzymują zniżki, darmowe dostawy i produkty wysokiej jakości.

Frank Young, dyrektor Parentkind, zaznacza:
„Program wspiera rodziców, którzy muszą godzić obowiązki zawodowe z opieką nad dziećmi. Daje pewność, że każde dziecko zacznie dzień w dobrym stanie fizycznym i psychicznym.”

Bezpłatne kluby śniadaniowe w Londynie. Szkoły, w których Twoje dziecko zje zdrowy posiłek
Bezpłatne kluby śniadaniowe w Londynie. Szkoły, w których również Twoje dziecko zje zdrowy posiłek fot. shutterstock.com

Bezpłatne kluby śniadaniowe w Londynie. Gdzie rusza „Best Start”?

Do programu dołączą szkoły z całego Londynu – zarówno centralnego, wschodniego, północnego, południowego, jak i zachodniego.

Centralny Londyn:

  • Kensington i Chelsea: Ark Brunel Primary Academy, Saint Francis of Assisi Catholic Primary, Bevington Primary
  • Lambeth: Archbishop Sumner CofE Primary, St John’s Angell Town CofE Primary
  • Westminster: Edward Wilson Primary, St Mary Magdalene & St Stephen’s CofE Primary

Wschodni Londyn:

  • Hackney: Benthal Primary, Parkwood Primary
  • Newham: Stratford Manor Primary & Nursery
  • Tower Hamlets: Globe Primary, Manorfield Primary, Woolmore Primary

Północny Londyn:

  • Enfield: Alma Primary, Enfield Heights Academy, Oasis Academy Hadley
  • Camden: Brecknock Primary, Edith Neville Primary
  • Islington: Duncombe Primary, Hugh Myddelton Primary

Południowy Londyn:

  • Greenwich: Christ Church CofE Primary, St Peter’s RC Primary
  • Lewisham: Childeric Primary, Oak Gardens
  • Merton: Melrose School, Merton Abbey Primary

Zachodni Londyn:

  • Brent: Harlesden Primary, Kilburn Grange
  • Hammersmith i Fulham: Flora Gardens Primary, Melcombe Primary
  • Hounslow: Ivybridge Primary

Bezpłatne śniadania – nie tylko posiłek

Bezpłatne kluby śniadaniowe to nie tylko jedzenie – to także wsparcie społeczne i edukacyjne. Dzieci mają szansę spokojnie rozpocząć dzień, nawiązać kontakty z rówieśnikami, natomiast nauczyciele mogą lepiej rozpocząć zajęcia. Rodzice zyskują pewność, że dzieci zjedzą zdrowy posiłek, nawet jeśli poranek jest trudny i szybki.

Program „Best Start” pokazuje, że inwestycja w zdrowie i edukację dzieci może przynieść realne korzyści społeczne. Zapewnia również lepsze samopoczucie. Dzieci są lepiej skoncentrowane w szkole. Dlatego program „Best Start” to ralne wsparcie dla rodzin w całym Londynie. Od kwietnia tysiące dzieci zyska codziennie zdrowy początek dnia dzięki bezpłatnym klubom śniadaniowym.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Strajki w lutym sparaliżują część Londynu. Utrudnienia na 13 liniach autobusowych

Wkrótce komunikację autobusową w Londynie dotknie paraliż. Kierowcy zaplanowani na luty łącznie kilka dni strajku w dwóch turach.
Praca i finanse

Walka z oszustwami związanymi z Universal Credit. Rusza nowa kampania

Ministerstwo Pracy i Emerytur będzie skrupulatniej polowało na oszustwa związane z Universal Credit. Rozpoczęło nową kampanię.
Praca i finanse

Czy AI zabierze kobietom pracę?

AI sama w sobie nie jest ani wrogiem, ani sprzymierzeńcem kobiet. To narzędzie. O tym, czy pogłębi nierówności, czy pomoże je zmniejszyć, zdecydują decyzje firm, rządów i systemów edukacji. 
UK

Modele samochodów, które obejmie podatek drogowy w wysokości 5690 funtów

Właściciele prawie 60 modeli samochodów będą musieli w kwietniu zapłacić podatek drogowy w wysokości 5690 funtów.
UK

Dzisiaj i jutro spadnie śnieg! Czy znowu czeka nas biały armagedon?

Front atmosferyczny przesuwający się z południa na północ przyniesie opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Opady będą szczególnie odczuwalne w godzinach nocnych i porannych.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet