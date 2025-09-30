Biometryczne bramki zmienią podróże między UK a UE. Ale kolejek raczej nie będzie

Od 12 października wchodzi w życie unijny Entry-Exit System, obejmujący obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej. Podróżni będą musieli zeskanować paszport, pozostawić odciski palców i wykonać zdjęcie podczas pierwszego przekroczenia granicy. Procedura ma zająć zaledwie około 2 minut.

Przy kolejnych podróżach wystarczą skan dokumentu i weryfikacja twarzy – pod warunkiem, że paszport pozostaje ten sam i przerwa między podróżami nie przekroczy 3 lat.

- Advertisement -

Eurotunnel inwestuje w nową infrastrukturę

Eurotunnel, obsługujący blisko 60 proc. ruchu samochodowego między Wielką Brytanią a Francją, zainwestował 80 milionów funtów w przygotowania do wdrożenia systemu. Wybudowano kioski biometryczne oraz zatrudniono 120 dodatkowych pracowników.

Kierowcy samochodów osobowych będą musieli na chwilę opuścić pojazdy, aby w specjalnych punktach przejść procedurę rejestracji.

Wprowadzenie obowiązkowych skanów minimalnie wpłynie na czas podróży

Wielu podróżnych spodziewało się, że wprowadzenie obowiązkowych skanów spowoduje poważne korki. Szef Eurotunnelu, Yann Leriche, zapewnia, że nowa procedura będzie miała jedynie minimalny wpływ na czas podróży. Według jego zapowiedzi przejazd wydłuży się średnio o 2 minuty.

Największym zagrożeniem nie są więc same przepisy, lecz ryzyko, że inne porty i operatorzy nie zdążą z instalacją niezbędnych urządzeń.

Wdrożenie EES będzie obowiązywało również w portach lotniczych, morskich oraz w pociągach Eurostar. Oznacza to, że każdy podróżny z Wielkiej Brytanii oraz innych krajów spoza Unii rejestruje się w systemie biometrycznym, niezależnie od środka transportu. Dzięki temu władze UE chcą usprawnić kontrolę granic i zwiększyć bezpieczeństwo, a jednocześnie utrzymać płynność ruchu pasażerskiego.

Na pełne wdrożenie rejestracji biometrycznej trzeba poczekać kilka miesięcy

Rejestracja biometryczna będzie wprowadzana stopniowo przez około 9 miesięcy. Na początku Straż Graniczna nie będzie rygorystycznie wymagać pełnego stosowania nowych zasad. Funkcjonariusze będą mogli stosować bardziej elastyczne podejście, aby uniknąć zatorów i dezorganizacji.

W razie problemów technicznych przewidziano 90-dniowy okres przejściowy. W tym czasie system wjazdu i wyjazdu będzie działał w ograniczonym zakresie, pod kontrolą francuskich służb granicznych. Dopiero od 12 kwietnia 2026 r. przepisy staną się w pełni obowiązujące.