bramki biometryczne
Procedura powinna zająć nie więcej niż 2 minuty / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Biometryczne bramki zmienią podróże między UK a UE. Ale kolejek raczej nie będzie

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Od 12 października wchodzi w życie unijny Entry-Exit System, obejmujący obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej. Podróżni będą musieli zeskanować paszport, pozostawić odciski palców i wykonać zdjęcie podczas pierwszego przekroczenia granicy. Procedura ma zająć zaledwie około 2 minut.

Przy kolejnych podróżach wystarczą skan dokumentu i weryfikacja twarzy – pod warunkiem, że paszport pozostaje ten sam i przerwa między podróżami nie przekroczy 3 lat.

- Advertisement -

Eurotunnel inwestuje w nową infrastrukturę

Eurotunnel, obsługujący blisko 60 proc. ruchu samochodowego między Wielką Brytanią a Francją, zainwestował 80 milionów funtów w przygotowania do wdrożenia systemu. Wybudowano kioski biometryczne oraz zatrudniono 120 dodatkowych pracowników.

Kierowcy samochodów osobowych będą musieli na chwilę opuścić pojazdy, aby w specjalnych punktach przejść procedurę rejestracji.

Wprowadzenie obowiązkowych skanów minimalnie wpłynie na czas podróży

Wielu podróżnych spodziewało się, że wprowadzenie obowiązkowych skanów spowoduje poważne korki. Szef Eurotunnelu, Yann Leriche, zapewnia, że nowa procedura będzie miała jedynie minimalny wpływ na czas podróży. Według jego zapowiedzi przejazd wydłuży się średnio o 2 minuty.

bramki biometryczne
Każdy podróżny z Wielkiej Brytanii oraz innych krajów spoza Unii będzie rejestrowany w systemie biometrycznym / fot. Shutterstock.com

Największym zagrożeniem nie są więc same przepisy, lecz ryzyko, że inne porty i operatorzy nie zdążą z instalacją niezbędnych urządzeń.

Wdrożenie EES będzie obowiązywało również w portach lotniczych, morskich oraz w pociągach Eurostar. Oznacza to, że każdy podróżny z Wielkiej Brytanii oraz innych krajów spoza Unii rejestruje się w systemie biometrycznym, niezależnie od środka transportu. Dzięki temu władze UE chcą usprawnić kontrolę granic i zwiększyć bezpieczeństwo, a jednocześnie utrzymać płynność ruchu pasażerskiego.

Na pełne wdrożenie rejestracji biometrycznej trzeba poczekać kilka miesięcy

Rejestracja biometryczna będzie wprowadzana stopniowo przez około 9 miesięcy. Na początku Straż Graniczna nie będzie rygorystycznie wymagać pełnego stosowania nowych zasad. Funkcjonariusze będą mogli stosować bardziej elastyczne podejście, aby uniknąć zatorów i dezorganizacji.

W razie problemów technicznych przewidziano 90-dniowy okres przejściowy. W tym czasie system wjazdu i wyjazdu będzie działał w ograniczonym zakresie, pod kontrolą francuskich służb granicznych. Dopiero od 12 kwietnia 2026 r. przepisy staną się w pełni obowiązujące.

Teksty tygodnia

UK

HMRC wraca do kontrowersyjnego automatycznego potrącania długów

Brytyjski fiskus ponownie sięga po wzbudzające skrajne emocje narzędzie. Direct Recovery of Debts, czyli automatyczne potrącanie zaległości podatkowych z kont bankowych, wraca po pandemicznej przerwie w fazie testowej.
Styl życia

Jowita Przystal i Ross King w najnowszej edycji Strictly Come Dancing 2025

W najnowszej edycji Strictly Come Dancing 2025 jedną z...
Podróże i turystyka

Wdrożenie kontroli biometrycznych może zająć dziewięć miesięcy

Za dwa tygodnie na Wyspach wprowadzone zostaną kontrole biometryczne. Jednak wdrożenie nowego systemu może zająć jeszcze dziewięć miesięcy.
Irlandia

Samolot lądował awaryjnie, bo pasażer zjadł swój paszport!

Jeden pasażer zjadł swój paszport, drugi zamknął się w toalecie i chciał spuścić dokument w WC. Personel pokładowy nie był w stanie uspokoić podróżnych. Dlatego piloci podjęli decyzję o lądowaniu awaryjnym. Dlaczego pasażerowie zachowywali się tak irracjonalnie?
UK

Smart TV za stuprocentową frekwencję. Tak szkoła walczy z wagarowaniem

Haven High Academy w Bostonie w hrabstwie Lincolnshire postanowiła w bardzo niecodzienny sposób zmotywować uczniów do regularnego uczęszczania na zajęcia.
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet