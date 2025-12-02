Masz taką dwufuntówkę? Może być warta nawet 1 000 funtów!

W świecie numizmatyki błędy mennicze od lat pobudzają wyobraźnię kolekcjonerów. Z pozoru zwykła moneta o nominale 2 funtów, otrzymana przy kasie w supermarkecie, może okazać się wyjątkowym rarytasem wartym nawet ponad 1 000 funtów. Błędy mennicze sprawiają, że zwykła moneta staje się unikatem. Dlatego patrz uważnie, jaką resztę dostaniesz w sklepie.

Najnowsze doniesienia z brytyjskiego rynku kolekcjonerskiego ponownie zwracają uwagę na dwa konkretne egzemplarze. Te – jeśli zawierają określone błędy – osiągają ceny nieporównywalnie wyższe niż ich wartość nominalna.

Czym są błędy mennicze?

Błąd menniczy to niezamierzona pomyłka, powstała podczas procesu produkcji monety. Może dotyczyć napisów, ikonografii, krawędzi, stopu metalu lub odbicia stempla. Co istotne, nie chodzi o uszkodzenia powstałe po wejściu monety do obiegu, lecz o defekt fabryczny, który przeniknął do emisji publicznej.

Dla kolekcjonerów to właśnie te niezamierzone pomyłki stanowią największą wartość. Rzadkość wystąpienia błędu, jego nietypowy charakter oraz fakt, że mennica nigdy celowo nie powtórzy takiej emisji, czynią dany egzemplarz unikatowym. Dlatego taki defekt bezpośrednio podnosi jego cenę. Natomiast sama moneta z błędem staje się unikatem.

Dlaczego monety z błędami osiągają wysokie ceny?

Rynek numizmatyczny kieruje się zasadą ograniczonej podaży. Jeśli dany błąd występuje jedynie w kilku sztukach na miliony wybitych monet, popyt błyskawicznie przewyższa podaż. Dodatkowym czynnikiem jest kontekst historyczny. Dlatego monety okolicznościowe, bite z okazji ważnych rocznic, cieszą się szczególnym zainteresowaniem. Natomiast błędy w takich emisjach mają dodatkową wartość symboliczno-kolekcjonerską.

W praktyce efekt jest jeden: moneta o wartości 2 funtów może zostać sprzedana za sumę, która przekracza jej nominał nawet kilkaset razy.

Lord Kitchener 2014 – 2 funty warte ponad 1 000 funtów

Pierwszym egzemplarzem, który wzbudza ogromne emocje kolekcjonerów, jest moneta wyemitowana w 2014 roku dla upamiętnienia wybuchu I wojny światowej. Na jej rewersie znajduje się słynny wizerunek Lorda Kitchenera, postaci znanej z propagandowych plakatów wojennych.

W obiegu pojawiło się około 5,72 miliona takich monet, jednak tylko nieliczne egzemplarze zawierają defekt, który drastycznie podnosi ich wartość. Błąd dotyczy awersu – braku napisu „TWO POUNDS”. W poprawnej wersji monety napis ten jest integralnym elementem projektu. W błędnych egzemplarzach nie został wybity, co uczyniło te monety wyjątkowo pożądanymi.

Jeden z takich wariantów został sprzedany na aukcji w lutym 2024 roku za 1 000 funtów, co potwierdza, że mamy do czynienia z jednym z najcenniejszych współczesnych błędów menniczych w serii monet brytyjskich.

Shakespeare Tragedies 2016 – pomyłka na krawędzi

Drugą monetą, która budzi zainteresowanie inwestorów, jest 2-funtówka z serii poświęconej twórczości Williama Szekspira. Emisja z 2016 roku obejmowała trzy różne motywy. Wariant „Tragedies” przedstawia czaszkę – symbol nieodłącznie kojarzony z dramatem Hamlet.

To jednak rant monety skrywa potencjalną niespodziankę. Prawidłowa inskrypcja brzmi: „WHAT A PIECE OF WORK IS A MAN”. Tymczasem na części egzemplarzy pojawił się błędny napis „FOR KING AND COUNTRY”, który został przygotowany dla innej monety, również związanej z upamiętnieniem okresu I wojny światowej.

Monety z tym błędem osiągają ceny kilkunastokrotnie wyższe od nominału. W momencie publikacji jednej z ostatnich aukcji egzemplarz wyceniono na 125,50 funta. Eksperci przewidują, że ich wartość może z czasem rosnąć, ponieważ liczba odnalezionych sztuk jest nadal niewielka.

Jak rozpoznać wartościowe egzemplarze?

Osoby, które chcą sprawdzić, czy ich portfel kryje potencjalny skarb, powinny zwrócić uwagę na:

zgodność napisów na awersie i rewersie,

inskrypcję na rancie monety,

obecność nietypowych braków, przesunięć lub zmiany elementów graficznych,

datę emisji – błędy częściej występują przy monetach okolicznościowych.

Dokładne obejrzenie monety, najlepiej przy użyciu lupy, może ujawnić nieoczywiste detale, które dla kolekcjonera są kluczowe.

Czy warto inwestować w błędne monety?

Odpowiedź rynku jest jednoznaczna – tak. Monety z błędami menniczymi, szczególnie te rzadkie i dobrze udokumentowane, stają się stabilnym elementem portfela inwestycyjnego. Oprócz pasjonatów numizmatyki, coraz częściej interesują się nimi inwestorzy, traktując je jako alternatywę dla tradycyjnych aktywów.

Brytyjskie monety 2-funtowe z błędami menniczymi

Brytyjskie monety 2-funtowe z błędami menniczymi są obecnie jednymi z najciekawszych obiektów na rynku kolekcjonerskim. Egzemplarze Lorda Kitchenera z 2014 roku i Shakespeare Tragedies z 2016 roku pokazują, że przypadkowe pomyłki mogą przynieść właścicielom realny zysk. Jeśli więc następnym razem otrzymasz resztę w postaci monety dwufuntowej, warto przyjrzeć się jej dokładniej – być może trzymasz w dłoni rzadki egzemplarz warty nie dwa, lecz ponad tysiąc funtów.