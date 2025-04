Brakuje personelu medycznego. Mężczyźni będą przeprowadzać mammografię?

W obliczu poważnych braków kadrowych w służbie zdrowia eksperci proponują kontrowersyjne zmiany. Czy już wkrótce to mężczyźni będą przeprowadzać badania piersi u pacjentek? Pomysł budzi kontrowersje i emocjonuje opinię publiczną.

Mammografia, kluczowe narzędzie w wykrywaniu raka piersi, jest obecnie jedynym badaniem zdrowotnym w Wielkiej Brytanii, które wykonują wyłącznie kobiety. Jednak krytyczny brak specjalistów sprawia, że eksperci apelują o zmianę podejścia.

Dlaczego brakuje specjalistów wykonujących mammografię?

Lekarz, który wykonuje i interpretuje mammografię, to najczęściej radiolog, podczas gdy samo badanie mammograficzne z reguły wykonuje technik elektroradiologii. W obu zawodach, podobnie jak w innych dziedzinach lekarskich są niedobory pracowników. Jednak w tym wypadku dodatkową trudność powoduje fakt, że do wykonywania mammografii zatrudniane są wyłącznie kobiety. Oznacza to znacznie mniej potencjalnych kandydatów do pracy.

Mężczyźni jako technicy mammografii? Eksperci: „Czas przełamać tabu”

Zdaniem brytyjskiego stowarzyszenia radiologów umiejętności wymagane w mammografii – takie jak obsługa sprzętu, znajomość anatomii i analiza obrazów – nie są związane z płcią. Co więcej, mężczyźni mogą wnieść do tej dziedziny nowe perspektywy i podejście do opieki nad pacjentami.

Najważniejsze jest jednak to, że włączenie mężczyzn do zespołów mammograficznych mogłoby znacząco zmniejszyć niedobory kadrowe i poprawić dostępność badań. Co za tym idzie pacjentki mogłyby otrzymać pomoc wcześniej i zwiększyć szanse na udane leczenie.

Wyzwania i kontrowersje

Pomimo potencjalnych korzyści, włączenie mężczyzn do mammografii budzi kontrowersje. Niektóre pacjentki mogą czuć się niekomfortowo podczas badania przeprowadzanego przez mężczyznę, co wymagałoby wprowadzenia odpowiednich procedur zapewniających komfort i prywatność. Być może powinno się przeprowadzić konsultacje społeczne z kobietami na ten temat.