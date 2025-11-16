Brexit? Jaki brexit! Polsko-brytyjski handel bije rekordy

Chociaż Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, współpraca gospodarcza z Polską nie tylko nie osłabła, ale nabrała tempa. W czterech kwartałach kończących się na I kwartale 2025 roku jego wartość współpracy wyniosła około 150 mld zł, czyli w porównaniu z rokiem 2018 wzrosła o ponad jedną trzecią – poinformował portal Newseria Biznes. Zwłaszcza produkty spożywcze są na topie.

Wielka Brytania pozostaje dla Polski jednym z kluczowych partnerów handlowych, a produkty z Polski cieszą się na Wyspach rosnącą popularnością.

Eksport rośnie w siłę – żywność z Polski podbija Wyspy

Dynamiczny rozwój kontaktów gospodarczych nie ogranicza się do eksportu. Polska staje się dla brytyjskiej branży spożywczej coraz ważniejszym rynkiem – obecnie zajmuje dziewiąte miejsce wśród najistotniejszych kierunków eksportowych. Wielka Brytania jest zaś obecnie drugim co do znaczenia rynkiem eksportowym dla polskiej żywności.

Polskie produkty spożywcze są dziś jednymi z bardziej rozpoznawalnych towarów eksportowych w Wielkiej Brytanii. W sklepach od Londynu po Manchester można znaleźć szeroką gamę polskich wyrobów – od słodyczy i pieczywa po mięsa, przetwory i nabiał. Brytyjscy konsumenci szczególnie upodobali sobie nasze ciastka i cukierki, dlatego na stałe zagościły one w asortymencie największych sieci handlowych.

Aż 20 miliardów funtów w rok!

W ciągu czterech kwartałów zakończonych w połowie 2024 roku wartość wymiany handlowej między Polską a Wielką Brytanią sięgnęła 30,6 miliarda funtów. Szczególnie dobrze wypadł polski eksport, który osiągnął poziom 20 miliardów funtów. Tym samym Polska utrzymała korzystne saldo handlowe.

Najważniejszą kategorią eksportową pozostaje mięso i produkty mięsne, których eksport osiągnął wartość 1,2 miliarda funtów. Wyjątkowo dynamicznie rozwija się także sprzedaż zbóż i produktów zbożowych (663,2 miliona funtów).

Wzrost dotyczy nie tylko towarów – eksport usług również wyraźnie przyspieszył. Największą kategorię stanowią tzw. inne usługi biznesowe, obejmujące m.in. badania i rozwój, doradztwo oraz usługi techniczne. Ich wartość wyniosła 2,1 miliarda funtów.

Polsko-brytyjskie smaki wzmocnią gospodarcze więzi

Dialog między Polską a Wielką Brytanią to oprócz wymiany handlowej również spotkanie tradycji z nowoczesnością. Brytyjscy producenci coraz częściej oferują produkty łączące klasyczne receptury z trendami zdrowego stylu życia, a polscy konsumenci mogą sięgać po kultowe specjały, takie jak fasolka w sosie pomidorowym, marmite czy chipsy o smaku octowym. Na polskim rynku nie brakuje również popularnych napojów z UK – Polska należy do czołowych importerów szkockiej whisky na świecie.

Wzajemne zainteresowanie produktami spożywczymi pokazuje, że obie gospodarki coraz silniej się przenikają. Efektem jest bogatsza oferta handlowa oraz bliższe relacje umacniające więź między Polską a UK.