Brutalna strzelanina w Wembley. Londyńska policja zamyka ulice i poszukuje sprawcy.
Brutalna strzelanina w Wembley. Londyńska policja zamyka ulice i poszukuje sprawcy

Joanna Baran
W niedzielę, 21 września, około godziny 5:30 rano doszło do dramatycznego zdarzenia w północno-zachodnim Londynie. Strzelanina w Wembley miała miejsce przy Atlantic Crescent. Tuż obok jednego z barów i zaledwie kilka minut od stadionu Wembley. Nieznany sprawca z niewyjaśnionych przyczyn zaczął strzelać do młodego mężczyzny. Ten walczy o życie w szpitalu.

Na miejsce świadkowie wezwali policję i liczne służby medyczne. Ratownicy udzielili pomocy poszkodowanemu już na ulicy – w akcji brały udział m.in. karetki pogotowia, zespoły szybkiego reagowania, a także lekarze z London’s Air Ambulance. Po ustabilizowaniu stanu chłopak został przewieziony do szpitala.

Strzelanina w Wembley. Kordon i zamknięte ulice

Funkcjonariusze szybko otoczyli miejsce zdarzenia blokadą. Dlatego ustawili policyjny kordon w rejonie Atlantic Crescent oraz przy wejściu do Wembley Park i budynku Access Self Storage. Dla bezpieczeństwa zamknięto ruch na pobliskiej ulicy South Way w obu kierunkach. Transport for London poinformował, że autobus linii 440 został skierowany na objazd. Dlatego w okolicy występują poważne utrudnienia komunikacyjne.

Świadkowie relacjonowali, że w niedzielny poranek okolica była zablokowana. Natomiast ulice opustoszały, gdy policja rozpoczęła działania.

Policja apeluje o informacje

Jak poinformował Chief Superintendent Tony Josephs z północno-zachodniego Londynu, incydent wywołał duże poruszenie w społeczności.

„Rozumiemy szok, jaki to zdarzenie wywołało wśród mieszkańców. Nasze dochodzenie jest na bardzo wczesnym etapie, ale pracujemy intensywnie, aby ustalić przebieg wydarzeń i zatrzymać sprawcę. W najbliższych dniach zwiększymy liczbę patroli w rejonie Wembley” – podkreślił.

Dla bezpieczeństwa policja zamknęła ruch na pobliskiej ulicy South Way w obu kierunkach. Transport for London poinformował, że autobus linii 440 jedzie objazdem. Dlatego w okolicy występują poważne utrudnienia komunikacyjne. fot. shutterstock.com

Na razie nie dokonano żadnych zatrzymań. Natomiast śledczy badają, czy strzelanina w Wembley była zaplanowanym atakiem, czy też doszło do niej w wyniku nagłego konfliktu. Policja sprawdza nagrania z monitoringu i przesłuchuje świadków, którzy mogli widzieć sprawcę.

Strzelanina w Wembley. Prawdopodobne przyczyny.

Śledczy nie ujawniają jeszcze tożsamości ofiary ani szczegółów dotyczących charakteru napaści. Nie wiadomo, czy 18-latek był celem zaplanowanego ataku. Być może całe zajście miało charakter przypadkowego incydentu. Policja zaznacza, że poważnie rozważa wszystkie możliwe hipotezy. Dlatego zarówno przypadkowa napaść jak i zemsta lub wojna gangów są tak samo prawdopodobne.

Apel do mieszkańców Wembley

Metropolitan Police zachęca każdego, kto mógł widzieć podejrzane zdarzenia w rejonie Atlantic Crescent lub posiada jakiekolwiek informacje o sprawcy, do kontaktu pod numerem 101, podając sygnaturę CAD 1343/21SEP.

 

