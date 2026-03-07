Brytyjskie miasto położone w sercu hrabstwa North Yorkshire należy do jednych z najbardziej gościnnych na świecie
Brytyjskie miasto położone w sercu hrabstwa North Yorkshire należy do jednych z najbardziej gościnnych na świecie / fot. Shutterstock
Brytyjskie miasto wśród najbardziej gościnnych miejsc na świecie

Turystyczny serwis Booking wyłonił w ramach Traveller Review Awards najbardziej gościnne miejsca na świecie. Jednym ze zwycięzców rankingu zostało brytyjskie miasto położone w sercu hrabstwa North Yorkshire.

W ramach czternastej edycji Traveller Review Awards, serwis Booking ogłosił 10 najbardziej gościnnych miast na rok 2026. Twierdzi, że zwycięzców wyłonił na podstawie ponad 370 milionów zweryfikowanych opinii podróżnych z całego świata.

Najbardziej gościnne miejsca na świecie

Ranking, będący częścią nagród Traveller Review Awards przyznawanych przez Booking.com, opiera się na ponad 370 milionach zweryfikowanych opinii podróżnych przesłanych przez użytkowników platformy turystycznej.

Nagrody mają na celu wyróżnienie miejsc, w których odwiedzający konsekwentnie deklarują, że czują się mile widziani, doceniani i zaopiekowani podczas pobytu.

W tym roku w pierwszej dziesiątce najbardziej gościnnych miejsc na świecie znalazło się brytyjskie miasto Harrogate położone w Północnym Yorkshire. Na szczycie listy uplasowało się włoskie miasto Montepulciano, następnie Magong w Taiwanie, San Martín de los Andes w Argentynie. Dalsze w kolejności Fredericksburg w Stanach Zjednoczonych, Pirenópolis w Brazylii, Swakopmund w Namibii, Takayama w Japonii, Noosa Heads w Australii i Kłajpeda na Litwie.

Harrogate to angielskie uzdrowisko pełne historycznego uroku
Harrogate to angielskie uzdrowisko pełne historycznego uroku / fot. Shutterstock

Gościnne i urokliwe Harrogate

Harrogate niewątpliwie zasłużyło na zaszczytne miano jednego z najbardziej gościnnych miejsc. Jest to angielskie uzdrowisko pełne historycznego uroku. Charakteryzują go urokliwe bulwary, bogato zdobione wiktoriańskie fasady domów, a także malownicze ogrody idealne na relaksujące spacery.

Ogrody Valley w sercu miasta kipią kolorami, a dzielnica Montpellier zachwyca niezależnymi sklepami. A także tętniącymi życiem winiarniami ukrytymi pomiędzy zabytkowymi tarasami.

Harrogate słynie również ze źródeł mineralnych, a także łaźni tureckich z XIX wieku. Turyści często uczestniczą w prestiżowym Great Yorkshire Show, podkreślającym znaczenie kulturowe miasta.

Ponadto Harrogate otaczają malownicze wzgórza i doliny (Yorkshire Dales National Park), z których chętnie korzystają miłośnicy przyrody i piechurzy.

