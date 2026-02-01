Chaos w emeryturach. Tysiące Brytyjczyków bez pieniędzy

To miała być spokojna zmiana i formalność na papierze, a ostatecznie system nie wytrzymał zderzenia z rzeczywistością. Emerytura w UK, zamiast kojarzyć się z bezpieczeństwem finansowym i przewidywalnością, stała się okresem nerwowego sprawdzania konta. Zgodnie z przekazem BBC problem dotknął kilku tysięcy osób w Wielkiej Brytanii.

Gdy system zawodzi, państwo sięga po rozwiązania awaryjne. Przykładem są nieoprocentowane pożyczki dla emerytów.

Emerytura w UK i 86 tys. niezałatwionych spraw

Gigantyczny chaos po przejęciu obsługi systemu emerytalnego przez firmę Capita doprowadził w ostatnich miesiącach do sytuacji, w której 8,5 tys. emerytów ze służby cywilnej w Wielkiej Brytanii doświadczyło zakłóceń w wypłatach świadczeń. Skala zaległości w systemie sięga nawet 86 tys. nierozpatrzonych spraw, co pokazuje, jak łatwo administracyjny korek przeradza się w kryzys społeczny. Dla wielu osób emerytura to jedyne źródło utrzymania, dlatego każdy tydzień opóźnienia uderza bezpośrednio w jakość życia.

- Advertisement -

W odpowiedzi na narastające napięcie państwo zaczęło oferować awaryjne pożyczki. Standardowo to 5 tys. funtów, a w najtrudniejszych przypadkach dwa razy więcej. Sama skala tej interwencji pokazuje, jak poważny jest problem – mówimy o tysiącach osób, które bez wsparcia i przy braku oszczędności pewnie balansowałyby na granicy ubóstwa.

Nerwy zamiast spokojnej emerytury

Fundamentalnym elementem tego zjawiska są błędne założenia przy zmianach organizacyjnych. Spodziewano się około 37 tys. zaległych spraw, niemniej odziedziczony kontrakt przyniósł ich ponad dwukrotnie więcej. Różnica rzędu niemal 50 tys. wniosków oznaczała lawinę zapytań, reklamacji i opóźnień.

Do tego doszły błędy techniczne, m.in. nieprawidłowe rozliczenia podatkowe, które generowały dodatkowe koszty po stronie emerytów. Część emerytów została dodatkowo dotknięta pomyłkami w kodach podatkowych.

Pilne sprawy muszą poczekać do końca lutego

Choć mowa jest o „ograniczonej liczbie przypadków”, dla konkretnych osób oznaczało to kolejne tygodnie wypełnione stresem. Współpraca z urzędami skarbowymi oraz zwiększenie zatrudnienia w obsłudze programu to działania naprawcze, ale ich efekty nie są natychmiastowe. Pilne przypadki powinny zostać rozpatrzone do końca lutego.

Zjawisko opóźnień w wypłatach emerytur wpisuje się w szerszy kontekst demograficzny. Społeczeństwa się starzeją, liczba nowych emerytów rośnie, a systemy administracyjne muszą obsługiwać coraz większy wolumen spraw. Gdy system obsługujący setki tysięcy bądź miliony osób zaczyna się chwiać, nawet drobne pomyłki urastają do rangi poważnego problemu.