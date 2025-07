Chaos w południowym Londynie. Ogromna awaria wodociągów

Przerwy w dostawie wody dotknęły firmy i mieszkańców w południowym Londynie. Doszło do pęknięcia jednej z większych rur wodociągowych niedaleko Mitcham Common. Specjaliści z Thames Water pracowali bez wytchnienia przez całą noc, ale mieszkańcy obszarów CR0, CR2, CR4, CR7 oraz SW16 obudzili się dzisiaj bez bieżącej wody.

Thames Water potwierdza, że awaria dotknęła sporej części lokalnej społeczności. Firma zapewniła jednocześnie, że robi wszystko, co w jej mocy, aby jak najszybciej rozwiązać problem. Podczas gdy inżynierowie pracują nad naprawą pękniętej rury, Thames Water organizuje inne rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w wodę.

– Wiemy jak przerwy w dostawie wody są uciążliwe dla mieszkańców. Ciężko pracujemy, aby wszystko wróciło do normy tak szybko, jak to możliwe – przekazał rzecznik Thames Water.

Jednocześnie zapewnił, że jeśli sytuacja utrzyma się dłużej niż 12 godzin, osoby poszkodowane będą miały dostęp do alternatywnych źródeł wody, w tym do bezpłatnych stacji wody butelkowanej.

Awaria wodociągów w Londynie – najbardziej dotknięte lokalne firmy

Problemy z wodą szczególnie dotykają firm, które wymagają jej do bezproblemowego działania. Lokalni przedsiębiorcy wyrazili swoją frustrację z powodu trwających przerw w dostawie wody.

– To niesamowicie uciążliwe, szczególnie w tak pracowite poranki. Potrzebujemy wody do wszystkiego. Od przygotowywania jedzenia po sprzątanie. To nie jest problem, który łatwo obejść – mówi właściciel lokalnej kawiarni.

Thames Water wysłało na miejsce cysterny, które mają wtłaczać wodę do sieci. Wszystko po to, aby przywrócić przepływ w części dotkniętych obszarów. Działania te mają na celu zminimalizować niedogodności dla mieszkańców oraz skrócić czas trwania awarii.

Co powinni zrobić turyści?

Podróżni, którzy planują odwiedzić południowy Londyn, powinni zdawać sobie sprawę z awarii wodociągów. Podczas gdy główne trasy podróży, w tym stacje kolejowe, działają, należy pamiętać, że hotele, restauracje i sklepy w dotkniętych regionach mogą nie być w stanie realizować podstawowych usług.

Jeśli planujesz pobyt w okolicy, dobrze wcześniej skontaktować się z miejscem, w którym będziesz nocować i dowiedzieć się czy dotknęły go przerwy w dostawie wody. Należy też pamiętać, że lokalne udogodnienia, takie jak publiczne toalety czy wodopoje mogą nie działać.

Podczas gdy Thames Water pracuje nad rozwiązaniem problemu, ten incydent pokazuje, że istnieje potrzeba inwestowania w infrastrukturę, aby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. Wraz z rosnącą populacją oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę, regularna konserwacja i modernizacja istniejącego systemu ma kluczowe znaczenie.