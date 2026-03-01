Chemiczny koktajl na talerzach – w owocach wykryto pestycydy

Zdrowe odżywianie kojarzy się z soczystymi owocami, kolorowymi warzywami i szybkim koszykiem zakupowym w supermarkecie. Niestety za tą rutyną często kryją się mieszanki pestycydów, które w niewielkich dawkach trafiają do żywności.

Dane przywoływane przez The Independent pokazują, że problem nie dotyczy pojedynczych przypadków, lecz całego systemu produkcji i dystrybucji żywności. W analizowanych próbkach wykryto aż 123 różne substancje chemiczne, w tym 42 powiązane z ryzykiem nowotworów oraz 21 mogących zaburzać gospodarkę hormonalną.

Bezpieczne normy kontra rzeczywistość laboratoriów

Oficjalne systemy kontroli żywności uspokajają: ponad połowa przebadanych próbek nie zawierała wykrywalnych pozostałości, a niespełna 47 proc. mieściło się w dopuszczalnych limitach. Jedynie 2,07 proc. przekroczyło normy. Rządowe programy przebadały łącznie 3482 próbki, analizując ponad 1,15 mln kombinacji żywności i pestycydów.

- Advertisement -

Niemniej najbardziej obrazowy jest tzw. efekt koktajlu, czyli sytuacja, w której kilka pozostałości chemicznych występuje jednocześnie. Jedna z badanych próbek winogron zawierała co najmniej 16 różnych pestycydów, a aż 90 proc. z 108 próbek tego owocu miało ich więcej niż jeden. Gdzie w tym wszystkim podziało się zdrowe odżywianie?

Organizacje zajmujące się zdrowiem środowiskowym zwracają uwagę, że współczesny konsument coraz częściej nie ma kontaktu z jedną substancją, lecz z pakietem – także tym pochodzącym z wody, gleby czy opakowań. Co więcej, około 29 proc. wykrytych pestycydów nie jest dopuszczonych do stosowania przez lokalnych rolników. Trafia do obiegu wraz z importowaną żywnością.

Pestycydy są „lekami” dla roślin – dlaczego są potrzebne?

Wokół pestycydów narosło wiele negatywnych historii, aczkolwiek ich rola w rolnictwie jest porównywana z lekami w medycynie. Chronią plony przed chorobami grzybowymi, owadami i chwastami, niszczącymi nawet kilkadziesiąt procent upraw. Fungicydy, insektycydy i herbicydy pozwalają utrzymać stabilność produkcji żywności.

Współczesne rolnictwo coraz częściej opiera się na integrowanej ochronie roślin. Najpierw stosuje się metody agrotechniczne, biologiczne i fizyczne, a dopiero gdy te zawodzą – środki chemiczne. Dzięki temu ogranicza się presję na środowisko i bioróżnorodność. Pestycydy są więc elementem większego systemu, bez którego globalne łańcuchy dostaw żywności nie byłyby w stanie funkcjonować w obecnej skali.

Styl życia konsumenta w erze świadomych wyborów

Świadomość chemicznego tła produktów spożywczych zmienia sposób, w jaki patrzymy na zakupy. Statystyki pokazują, że trzy czwarte badanych owoców i jedna czwarta warzyw zawierało więcej niż jeden pestycyd. Najczęściej dotyczyło to produktów chętnie kupowanych na co dzień – od bananów (67 proc. próbek) po paprykę słodką (49 proc.) i melony (46 proc.).

Obecność pestycydów nie oznacza automatycznie konieczności rezygnacji z warzyw i owoców, lecz wymusza raczej nowy sposób myślenia o jedzeniu. Mycie, obieranie, różnicowanie źródeł pochodzenia czy wybór produktów sezonowych są elementem świadomej konsumpcji.