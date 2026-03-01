zdrowe odżywianie
Pestycydy znaleziono m.in w bananach, papryce i melonach / fot. Shutterstock.com
UKZdrowie
2 min.czytania

Chemiczny koktajl na talerzach – w owocach wykryto pestycydy

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Zdrowe odżywianie kojarzy się z soczystymi owocami, kolorowymi warzywami i szybkim koszykiem zakupowym w supermarkecie. Niestety za tą rutyną często kryją się mieszanki pestycydów, które w niewielkich dawkach trafiają do żywności.

Dane przywoływane przez The Independent pokazują, że problem nie dotyczy pojedynczych przypadków, lecz całego systemu produkcji i dystrybucji żywności. W analizowanych próbkach wykryto aż 123 różne substancje chemiczne, w tym 42 powiązane z ryzykiem nowotworów oraz 21 mogących zaburzać gospodarkę hormonalną.

Bezpieczne normy kontra rzeczywistość laboratoriów

Oficjalne systemy kontroli żywności uspokajają: ponad połowa przebadanych próbek nie zawierała wykrywalnych pozostałości, a niespełna 47 proc. mieściło się w dopuszczalnych limitach. Jedynie 2,07 proc. przekroczyło normy. Rządowe programy przebadały łącznie 3482 próbki, analizując ponad 1,15 mln kombinacji żywności i pestycydów.

- Advertisement -

Niemniej najbardziej obrazowy jest tzw. efekt koktajlu, czyli sytuacja, w której kilka pozostałości chemicznych występuje jednocześnie. Jedna z badanych próbek winogron zawierała co najmniej 16 różnych pestycydów, a aż 90 proc. z 108 próbek tego owocu miało ich więcej niż jeden. Gdzie w tym wszystkim podziało się zdrowe odżywianie?

Organizacje zajmujące się zdrowiem środowiskowym zwracają uwagę, że współczesny konsument coraz częściej nie ma kontaktu z jedną substancją, lecz z pakietem – także tym pochodzącym z wody, gleby czy opakowań. Co więcej, około 29 proc. wykrytych pestycydów nie jest dopuszczonych do stosowania przez lokalnych rolników. Trafia do obiegu wraz z importowaną żywnością.

Pestycydy są „lekami” dla roślin – dlaczego są potrzebne?

Wokół pestycydów narosło wiele negatywnych historii, aczkolwiek ich rola w rolnictwie jest porównywana z lekami w medycynie. Chronią plony przed chorobami grzybowymi, owadami i chwastami, niszczącymi nawet kilkadziesiąt procent upraw. Fungicydy, insektycydy i herbicydy pozwalają utrzymać stabilność produkcji żywności.

zdrowe odżywianie
Zdarza się, że kilka pozostałości chemicznych występuje jednocześnie w tym samym owocu / fot. Shutterstock.com

Współczesne rolnictwo coraz częściej opiera się na integrowanej ochronie roślin. Najpierw stosuje się metody agrotechniczne, biologiczne i fizyczne, a dopiero gdy te zawodzą – środki chemiczne. Dzięki temu ogranicza się presję na środowisko i bioróżnorodność. Pestycydy są więc elementem większego systemu, bez którego globalne łańcuchy dostaw żywności nie byłyby w stanie funkcjonować w obecnej skali.

Styl życia konsumenta w erze świadomych wyborów

Świadomość chemicznego tła produktów spożywczych zmienia sposób, w jaki patrzymy na zakupy. Statystyki pokazują, że trzy czwarte badanych owoców i jedna czwarta warzyw zawierało więcej niż jeden pestycyd. Najczęściej dotyczyło to produktów chętnie kupowanych na co dzień – od bananów (67 proc. próbek) po paprykę słodką (49 proc.) i melony (46 proc.).

Obecność pestycydów nie oznacza automatycznie konieczności rezygnacji z warzyw i owoców, lecz wymusza raczej nowy sposób myślenia o jedzeniu. Mycie, obieranie, różnicowanie źródeł pochodzenia czy wybór produktów sezonowych są elementem świadomej konsumpcji.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Uciekają z UK do Dubaju. Czy nowy trend dotyczy także Polaków?

Od dwóch lat Wielka Brytania traci przedsiębiorców i właścicieli...
Praca i finanse

Czy Universal Credit jest do zwrotu? Dlaczego urząd dopomina się o pieniądze z zasiłku?

W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele doniesień na temat...
UK

Tańsze rachunki za energię? Spadek cen nie kończy epoki drożyzny

Przeciętny roczny rachunek za energię może spaść, ale i tak będzie dużo wyższy niż przed wybuchem pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej.
UK

Ponad 20 mln funtów rekompensaty dla byłych studentów. To pokłosie pandemii COVID-19

University College London zawarł ugodę z byłymi studentami, zobowiązując się do wypłaty wielomilionowych rekompensat za utrudnienia w nauce podczas pandemii.
Kryzys w UK

Obniżka rachunków za energię od kwietnia. Ile wyniesie?

Mieszkańców Wysp czeka obniżka rachunków za energię od kwietnia. Ile wyniesie dla przeciętnego gospodarstwa domowego w UK?

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie