Baba Vanga (Vangelia Pandeva Dimitrova) niewidoma mistyczka. Trafnie przepowiedziała trafnie wiele wydarzeń. Jej przepowiednie na 2026 stały się viralem.
Co Baba Vanga przewidziała na 2026 i dlaczego przepowiednie stały się viralem?

Jakub Mróz
Jakub Mróz

Przepowiednie Baby Vangi cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ trafnie przewidziała ona wiele wydarzeń. Ponadto w przeciwieństwie do wielu innych znanych proroków, jak Sybilla czy Nostradamus, Baba Vanga żyła we współczesnych czasach i są świadkowie jej widzeń. Od niedawna na popularności zyskują przepowiednie na 2026 rok.

Baba Vanga, czyli (Vangelia Pandeva Dimitrova) to niewidoma mistyczka z Bułgarii. Trafnie przewidziała tragedię w Czarnobylu, rozpad ZSRR, atak na Word Trade Center, zatonięcie Kurska czy też wybór czarnoskórego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obecnie jej przepowiednie na 2026 znów stały się hitem internetu.

Przepowiednie Baby Vangi na 2026, które stały się viralem

W sieci krąży kilka rzekomych przepowiedni Baby Wangi na 2026 rok, które stały się viralem. Najbardziej popularne z nich to wizje dotyczące: dominacji sztucznej inteligencji, kontaktów z alienami oraz globalnych konfliktów.

Dominacja Sztucznej Inteligencji (AI). Jest to jedna z najczęściej powtarzanych ostatnio przepowiedni. Głosi ona, że w okolicach 2026 roku AI zacznie zastępować ludzkie

Eskalacja globalnych konfliktów. Mówi się, że przewidziała narastający globalny konflikt, czasem interpretowany jako III wojna światowa, lub „wojnę na Wschodzie, która zniszczy Zachód”.

Kontakt z obcymi cywilizacjami to jedna z bardziej sensacyjnych przepowiedni na 2026 rok. Sugeruje, że w listopadzie 2026 roku dojdzie do pierwszego kontaktu z obcym życiem pozaziemskim. 

Rupite, Bułgaria. Dom, w którym mieszkała Baba Vanga.
Rupite, Bułgaria. Dom, w którym mieszkała Baba Vanga.

Nieudane przepowiednie Baby Vangi?

Baba Vanga zyskała tak dużą popularność przede wszystkim z powodu wielu trafnych przepowiedni. Dla wielu są one dowodami na to, że kobieta naprawdę widziała przyszłość. Baba Vanga miała przewidzieć dokładnie takie wydarzenia jak otrucie rosyjskiego szpiega, upadek ZSSR, wybór Obamy na prezydenta USA, zmiany klimatyczne, wojnę na Ukrainie.

Istnieje jednak szereg przepowiedni mistyczki, które nie sprawdziły się.

W 2016 pisaliśmy o tym, że Baba Wanga przepowiadała, że czarnoskóry prezydent będzie ostatnim prezydentem Stanów Zjednoczonych, co oznaczałoby, że USA rozpadnie się zanim Trump obejmie prezydenturę. Na rok 2024 miała przewidzieć śmierć Władymira Putina oraz wybuch III wojny światowej. Co więcej

Zwolennicy mistyczki przekonują jednak że Baba Wanga (która zmarła w 1996 roku), nigdy nie podawała dokładnych dat kalendarzowych dla swoich wizji. A przepowiednie krążące w Internecie są zazwyczaj luźnymi interpretacjami dopasowanymi do dat, które mogą być błędne. Nie oznacza to jednak, że Baba Vanga się myliła, ale że współcześni źle odczytują czas wydarzeń.

Proroctwa Baby Vangi interesują wiele osób

Mimo wszystko, przepowiednie bułgarskiej mistyczki regularnie zyskują na popularności i stają się viralem. Dzieje się tak dlatego, że przede wszystkim odpowiadają na realne i  współczesne obawy. Szybki rozwój AI, kryzys klimatyczny, niestabilność geopolityczna i wojny są powodem do zmartwień, więc chętnie sięgamy po przepowiednie.
Choć oryginalne wizje Baby Wangi są często bardzo ogólnikowe i symboliczne, internauci dopasowują je do aktualnych wydarzeń i konkretnych dat co podsyca dyskusje i spekulacje.

Co więcej Baba Wanga zyskała miano „Nostradamusa Bałkanów” dzięki temu, że wiele z jej wizji się spełniło. Nadaje to wiarygodności nawet tym nowo przypisywanym, niedatowanym przepowiedniom. 

Baba Vanga mieszkała w Bułgarii i tam też znajduje się jej grób w miejsowości Rupite. Foto Shutterstock.
Baba Vanga mieszkała w Bułgarii i tam też znajduje się jej grób w miejscowości Rupite. Foto Shutterstock.

 

