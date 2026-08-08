Co jeśli landlord nie chce zrobić remontu? Zobacz jakie masz prawa!

Remonty wynajmowanych nieruchomości to częsta kość niezgody pomiędzy lokatorem a landlordem. Wiadomo, że dla landlorda każdy koszt to strata i będzie ograniczał remonty jak tylko się da. Z drugiej strony lokator płaci za najem, więc chce mieszkać w komfortowych warunkach. Dowiedz się co zrobić, jeżeli twój landlord nie chce przeprowadzić remontu w wynajmowanej przez ciebie nieruchomości.

Za jakie remonty odpowiada landlord?

W Wielkiej Brytanii podział obowiązków remontowych określają przepisy i landlord nie może się „migać” od napraw, które są po jego stronie. Jednak nie wszystkie naprawy/remonty są po stronie landlorda.

Co do zasady, landlord odpowiada za strukturę, instalacje i bezpieczeństwo budynku, podczas gdy lokator musi dbać o bieżące, drobne naprawy i utrzymanie czystości.

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Również jeśli lokator wyrządzi szkody, to również na niego spada odpowiedzialność za ich naprawienie, a nie na landlorda.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy podział obowiązków:

Kategoria Obowiązki Landlorda Obowiązki Lokatora Struktura i zewnętrze Dach, ściany zewnętrzne, okna, drzwi, rynny, tynki. Naprawa szkód wyrządzonych przez siebie lub gości. Instalacje i media Gaz, elektryczność, ogrzewanie, bojler, piony wodno-kanalizacyjne. Wymiana żarówek, baterii w czujnikach dymu, odpowietrzanie kaloryferów. Pleśń (Damp & Mould) Usunięcie pleśni spowodowanej wadami konstrukcyjnymi (np. przeciekający dach). Wentylacja pomieszczeń, ogrzewanie domu, wycieranie skraplającej się wody. Ogród i odpady Główne naprawy płotów, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu. Koszenie trawy, przycinanie krzewów, regularne wystawianie śmieci.

Co jeśli landlord nie chce zrobić remontu?

Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, to musisz być absolutnie pewny, że landlord jest świadomy tego, że konieczny jest remont w budynku. Musisz mu również odpowiednio dużo czasu na reakcję. O fakcie, że konieczny remont możesz go poinformować osobiście, przez telefon bądź poprzez email. Nawet jeśli powiesz mu to telefonicznie lub osobiście, dodatkowo wyślij maila, który będzie potwierdzeniem, że zgłaszałeś taką sprawę.

Jeśli landlord w UK ignoruje prośby o naprawy, upewnij się najpierw, czy usterka należy do jego obowiązków (np. struktura budynku, dach, instalacje gazowe, elektryczne, ogrzewanie i piony wodno-kanalizacyjne). Zgłoś problem na piśmie, a w razie braku reakcji eskaluj sprawę do agencji jeśli wynajmujesz przez agencję lub councilu.

Ponadto:

Zbieraj dowody: Zrób zdjęcia zniszczeń, zachowaj wszystkie wiadomości tekstowe, maile oraz listy wysłane do właściciela.

Wyślij formalne ponaglenie: Napisz oficjalną skargę (formal complaint) z wyznaczeniem konkretnego terminu na usunięcie usterki (np. 7–14 dni), powołując się na Landlord and Tenant Act 1985.

Zgłoś sprawę do agencji: Jeśli wynajmujesz przez agencję, złoż oficjalną skargę do nich, a potem do ich programu rozjemczego (Redress Scheme).

Powiadom local council: Skontaktuj się z wydziałem zdrowia środowiskowego (Environmental Health) w lokalnym urzędzie miasta. Inspektor może wydać nakaz naprawy.

Pamiętaj! Nie wstrzymuj czynszu, bo landlord nie chce wykonać naprawy. :Samodzielne potrącanie pieniędzy z czynszu lub jego nieopłacanie jest ryzykowne i może posłużyć landlordowi do rozpoczęcia procedury eksmisyjnej z powodu zaległości.

Prawo chroni lokatorów

W UK są dwie ustawy regulujące prawa i obowiązki w kwestii najmów.

Po pierwsze Landlord and Tenant Act 1985 (nadal obowiązuje). Ta ustawa wciąż stanowi fundament w kwestii napraw i remontów. To z niej wynika prawny obowiązek landlorda do naprawy dachu, instalacji gazowych, elektrycznych, ogrzewania czy struktury budynku (jak opisano wcześniej).

Po drugie nowy Renters’ Rights Act z maja 2026 roku. Ustawa ta koncentruje się na prawach lokatorów, stabilności najmu i procedurach eksmisyjnych. Zobacz: Renters’ Rights Act wyjaśniony po polsku>>