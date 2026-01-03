W Wielkiej Brytanii coraz więcej imigrantów pobiera Universal Credit
W Wielkiej Brytanii coraz więcej imigrantów pobiera Universal Credit / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Coraz więcej imigrantów pobiera Universal Credit. Brytyjczycy oburzeni

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Nowe statystyki dotyczące wzrostu liczby imigrantów pobierających Universal Credit wywołały oburzenie w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z nowymi danymi liczba obcokrajowców uprawnionych do świadczeń wzrosła prawie dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat.

Brytyjczycy są oburzeni wzrostem liczby imigrantów pobierających Universal Credit. Według najnowszych danych liczba obcokrajowców uprawnionych do świadczeń w UK osiągnęła poziom 734 200 w roku kończącym się we wrześniu 2025 roku.

Coraz więcej imigrantów uprawnionych do Universal Credit

Nowe statystyki dotyczące imigrantów uprawnionych do Universal Credit rodzą pytania o wydatki kraju na świadczenia socjalne.

- Advertisement -

W związku z tym, że w ciągu ostatnich dwóch lat liczba imigrantów pobierających zasiłki wzrosła prawie dwukrotnie, pojawiły się dosadne krytyczne opinie. Dane ujawnił dyrektor ds. badań w think tanku Centrum Kontroli Migracji (CMC), Robert Bates i to on wyraził oburzenie zaistniałą sytuacją.

To absurd, że obecne przepisy zmuszają brytyjskiego podatnika do wypłacania świadczeń socjalnych imigrantom. Nadszedł czas, aby położyć kres prawu obcokrajowców do pobierania świadczeń socjalnych. Należy zapewnić, by brytyjskie świadczenia trafiały wyłącznie do zasługujących na to obywateli brytyjskich – powiedział Bates.

Według Brytyjczyków imigranci mają zbyt łatwy dostęp do świadczeń w ich kraju
Według Brytyjczyków imigranci mają zbyt łatwy dostęp do świadczeń w ich kraju / fot. Shutterstock

Prawo imigrantów do zasiłków

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, imigranci, którzy przeprowadzili się do Wielkiej Brytanii lub wrócili na Wyspy objęci są dodatkowymi przepisami dotyczącymi świadczeń. Osoby te mogą być zobowiązane do tego, aby zdać test dotyczący stałego zamieszkania (Habitual Residence Test – HRT). Czyli wykazać, że Wielka Brytania jest ich głównym miejscem zamieszkania.

Test ten wprowadzono w 1994 roku w odpowiedzi na obawy dotyczące osób przyjeżdżających z zagranicy na wakacje do Wielkiej Brytanii. I ubiegających się o świadczenia w trakcie pobytu.

Jednak w 2004 roku do HRT dodano drugi element – wymóg posiadania prawa pobytu. Osoba, która nie posiada prawa pobytu, nie może być traktowana jako mająca stałe zamieszkanie w UK. Jednak nie każde prawo pobytu kwalifikuje imigranta do otrzymywania świadczeń.

Około 734 200 migrantów zdało test stałego pobytu (HRT) – uprawniający ich do świadczeń takich jak Universal Credit – między październikiem 2024 a wrześniem 2025 roku.

Stanowi to wzrost w porównaniu z 411 700 osobami w okresie od października 2022 do września 2023 roku. To wzrost o 78 proc. w ciągu dwóch lat.

W okresie od marca 2022 do września 2025 roku prawie 2 miliony migrantów (1 953 400 osób) uzyskało prawo do świadczeń.

Ograniczenie praw imigrantów

Minister spraw wewnętrznych Partii Pracy, Shabana Mahmood, obiecała ograniczenie imigracji. Ma się to wiązać z wprowadzeniem surowych nowych przepisów zmuszających ludzi do „zarobienia” na prawo pobytu w Wielkiej Brytanii.

Rzecznik rządu powiedział w oświadczeniu: „Ogłosiliśmy plany podwojenia standardowego czasu oczekiwania większości migrantów na dostęp do świadczeń do 10 lat. Zmniejszając obciążenie podatników i zapewniając, że imigranci zasłużą na prawo do osiedlenia”.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Tesco rozdaje owoce w ponad 800 sklepach

Tesco zdecydowało się na rozdawanie na przełomie roku owoców dzieciom robiącym zakupy z rodzinami.
Praca i finanse

Universal Credit wzrośnie powyżej wskaźnika inflacji. 3 powody wyższych stawek

W kwietniu 2026 roku Universal Credit wzrośnie powyżej wskaźnika inflacji. Nowe stawki są jednym z podstawowych elementów rządowej polityki zabezpieczenia społecznego w nowym roku finansowym. Przedstawiamy wskaźnik i wyliczenia
UK

Drastyczny spadek temperatur. Wydano bursztynowe alerty

Mieszkańcy Wysp dostali ostrzeżenie przed spadkiem temperatur. Czeka nas zimna końcówka roku 2025 i początek 2026.
Styl życia

Godziny otwarcia sklepów w Nowy Rok 1 stycznia 2026. Co będzie czynne w Anglii, Walii i Szkocji?

1 stycznia 2026 roku zakupy w UK będą możliwe, ale w ograniczonym zakresie. Większość dużych supermarketów otworzy się na kilka godzin. Natomiast część dyskontów pozostanie zamknięta. Dowiedz się jak jutro działają sklepy!
UK

Wojskowy gap year – czym będzie, dla kogo i dlaczego się opłaca?

Można będzie sprawdzić się w realiach armii, Royal Navy lub RAF bez konieczności wiązania się z wojskiem na lata.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet