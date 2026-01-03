Coraz więcej imigrantów pobiera Universal Credit. Brytyjczycy oburzeni

Nowe statystyki dotyczące wzrostu liczby imigrantów pobierających Universal Credit wywołały oburzenie w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z nowymi danymi liczba obcokrajowców uprawnionych do świadczeń wzrosła prawie dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat.

Brytyjczycy są oburzeni wzrostem liczby imigrantów pobierających Universal Credit. Według najnowszych danych liczba obcokrajowców uprawnionych do świadczeń w UK osiągnęła poziom 734 200 w roku kończącym się we wrześniu 2025 roku.

Coraz więcej imigrantów uprawnionych do Universal Credit

Nowe statystyki dotyczące imigrantów uprawnionych do Universal Credit rodzą pytania o wydatki kraju na świadczenia socjalne.

- Advertisement -

W związku z tym, że w ciągu ostatnich dwóch lat liczba imigrantów pobierających zasiłki wzrosła prawie dwukrotnie, pojawiły się dosadne krytyczne opinie. Dane ujawnił dyrektor ds. badań w think tanku Centrum Kontroli Migracji (CMC), Robert Bates i to on wyraził oburzenie zaistniałą sytuacją.

– To absurd, że obecne przepisy zmuszają brytyjskiego podatnika do wypłacania świadczeń socjalnych imigrantom. Nadszedł czas, aby położyć kres prawu obcokrajowców do pobierania świadczeń socjalnych. Należy zapewnić, by brytyjskie świadczenia trafiały wyłącznie do zasługujących na to obywateli brytyjskich – powiedział Bates.

Prawo imigrantów do zasiłków

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, imigranci, którzy przeprowadzili się do Wielkiej Brytanii lub wrócili na Wyspy objęci są dodatkowymi przepisami dotyczącymi świadczeń. Osoby te mogą być zobowiązane do tego, aby zdać test dotyczący stałego zamieszkania (Habitual Residence Test – HRT). Czyli wykazać, że Wielka Brytania jest ich głównym miejscem zamieszkania.

Test ten wprowadzono w 1994 roku w odpowiedzi na obawy dotyczące osób przyjeżdżających z zagranicy na wakacje do Wielkiej Brytanii. I ubiegających się o świadczenia w trakcie pobytu.

Jednak w 2004 roku do HRT dodano drugi element – wymóg posiadania prawa pobytu. Osoba, która nie posiada prawa pobytu, nie może być traktowana jako mająca stałe zamieszkanie w UK. Jednak nie każde prawo pobytu kwalifikuje imigranta do otrzymywania świadczeń.

Około 734 200 migrantów zdało test stałego pobytu (HRT) – uprawniający ich do świadczeń takich jak Universal Credit – między październikiem 2024 a wrześniem 2025 roku.

Stanowi to wzrost w porównaniu z 411 700 osobami w okresie od października 2022 do września 2023 roku. To wzrost o 78 proc. w ciągu dwóch lat.

W okresie od marca 2022 do września 2025 roku prawie 2 miliony migrantów (1 953 400 osób) uzyskało prawo do świadczeń.

Ograniczenie praw imigrantów

Minister spraw wewnętrznych Partii Pracy, Shabana Mahmood, obiecała ograniczenie imigracji. Ma się to wiązać z wprowadzeniem surowych nowych przepisów zmuszających ludzi do „zarobienia” na prawo pobytu w Wielkiej Brytanii.

Rzecznik rządu powiedział w oświadczeniu: „Ogłosiliśmy plany podwojenia standardowego czasu oczekiwania większości migrantów na dostęp do świadczeń do 10 lat. Zmniejszając obciążenie podatników i zapewniając, że imigranci zasłużą na prawo do osiedlenia”.