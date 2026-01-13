Cyfrowe prawo jazdy. Daty, korzyści i kary za nieaktualne dane
Cyfrowe prawo jazdy. Daty, korzyści i kary za nieaktualne dane fot. shutterstock.com
Cyfrowe prawo jazdy. Daty, korzyści i kary za nieaktualne dane

Joanna Baran
Joanna Baran

Wielka Brytania szykuje się do wprowadzenia cyfrowego prawa jazdy, które ma zrewolucjonizować sposób korzystania z dokumentu kierowcy. Cyfrowe prawo jazdy to usługa, która ma uprościć życie milionom kierowców.

Szczególnie sprzyja osobom używającym prawa jazdy nie tylko jako dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów, ale też jako formy identyfikacji.

Kiedy pojawi się cyfrowe prawo jazdy w UK?

Pierwsze wdrożenia cyfrowego prawa jazdy w UK rozpoczęły się w drugiej połowie 2025 roku w ramach aplikacji GOV.UK Wallet. Pozwala ona przechowywać dokumenty rządowe w formie cyfrowej. Pełniejsze udostępnienie cyfrowego prawa jazdy w UK przewidziano na rok 2026. Natomiast do końca 2027 roku planowane jest objęcie wszystkich kierowców oraz innych dokumentów państwowych cyfrową wersją. Warto jednak pamiętać, że cyfrowe prawo jazdy w UK nie zastępuje w pełni fizycznej karty. Oba dokumenty będą funkcjonować równolegle.

Kto może uzyskać prawo jazdy w aplikacji w UK?

Prawo jazdy w aplikacji jest dostępne dla wszystkich kierowców posiadających ważny dokument. Do aktywacji potrzebny jest smartfon z systemem iOS lub Android oraz konto w systemie GOV.UK One Login. Pozwalają bezpiecznie potwierdzić tożsamość użytkownika. Dzięki temu cyfrowe prawo jazdy w UK może mieć praktycznie każdy dorosły kierowca w kraju, niezależnie od wieku czy kategorii prawa jazdy.

Jakie uprawnienia daje cyfrowe prawo jazdy w UK?

Prawo jazdy w aplikacji funkcjonuje jako pełnoprawny dokument kierowcy. Dlatego posiadacz może prowadzić pojazdy określonych kategorii. Potwierdzi również wiek podczas zakupów alkoholu czy narzędzi w sklepach, a także wgląd w punkty karne lub inne notyfikacje związane z licencją. Digitalizacja dokumentu pozwala na natychmiastowe aktualizacje danych. To sprawia, że prawo jazdy w aplikacji jest nie tylko wygodne, ale również bardziej bezpieczne i aktualne niż tradycyjna karta plastikowa.

 

fot. shutterstock.com

Dlaczego cyfrowe prawo jazdy w UK jest ważne?

Cyfrowe prawo jazdy w UK przynosi szereg korzyści. Przede wszystkim eliminuje konieczność noszenia fizycznego dokumentu, co zwiększa wygodę kierowców. Dzięki integracji z aplikacją GOV.UK Wallet kierowcy mogą łatwo udowodnić swoją tożsamość w kontaktach z instytucjami publicznymi i prywatnymi. Dodatkowo cyfrowe prawo jazdy w UK zwiększa bezpieczeństwo dokumentu. Chroni go przed fałszerstwami dzięki logowaniu biometrycznemu i szyfrowaniu danych.

Jak korzystać z cyfrowego prawa jazdy w UK?

Korzystanie z cyfrowego prawa jazdy w UK wymaga pobrania aplikacji GOV.UK Wallet i zalogowania się przy pomocy konta One Login. Po aktywacji dokumentu użytkownik może w każdej chwili pokazać prawo jazdy w UK w smartfonie, a jego dane są automatycznie aktualizowane przez DVLA. Warto jednak zachować fizyczne prawo jazdy jako kopię zapasową, dopóki wszystkie instytucje nie zaczną akceptować wersji cyfrowej.

Kogo mogą dotknąć kary ze względu na cyfrowe prawo jazdy w UK?

Największym zagrożeniem nie jest brak cyfrowego prawa jazdy w UK, lecz nieaktualne dane w bazie DVLA. Kierowcy, którzy nie zaktualizują swojego adresu, informacji medycznych czy innych istotnych danych przed aktywacją dokumentu cyfrowego, mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 1000 funtów. Takie sytuacje mogą prowadzić również do problemów z ubezpieczeniem lub weryfikacją prawa jazdy podczas kontroli drogowej.

Jak uniknąć kar związanych z modyfikacją?

Aby uniknąć kar, należy regularnie aktualizować dane w DVLA, upewnić się, że informacje są poprawne przed aktywacją cyfrowego prawa jazdy w UK, a także dbać o bezpieczeństwo konta w systemie GOV.UK One Login. Fizyczne prawo jazdy warto nadal mieć przy sobie. Jest zabezpieczeniem na wypadek, gdy cyfrowa wersja nie zostanie jeszcze zaakceptowana przez wszystkie instytucje. Przyda się również w miejscach, gdzie nie działa Internet.

Nowe  prawo jazdy w UK to krok w stronę nowoczesnej administracji i wygody kierowców. Dzięki niemu miliony osób zyskają łatwy dostęp do swojego dokumentu. Oszczędzą również czas i zwiększą bezpieczeństwo danych osobowych, pod warunkiem, że będą dbać o aktualność swoich informacji w systemie DVLA.

 

