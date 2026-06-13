Masz psa lub kota w Wielkiej Brytanii? Brak tej formalności może kosztować nawet 500 funtów

Posiadanie psa w Wielkiej Brytanii to oprócz spacerów, kupowania worków z karmą i niekończących się prób przekonania pupila, że kałuża nie jest najlepszym miejscem do zabawy, także obowiązki administracyjne. Brak jednej formalności może zakończyć się grzywną sięgającą 500 funtów.

Każdy pies, który ukończył ósmy tydzień życia, musi posiadać wszczepiony mikroczip. Kot powinien zostać zaczipowany przed ukończeniem 20. tygodnia życia.

Najpierw ostrzeżenie, potem 500 funtów kary

Obowiązek zaczipowania psów obejmuje właścicieli zwierząt, w tym osoby, u których przychodzą na świat szczenięta. Nie ma znaczenia, czy miot był planowany, czy nie. Wszystkie młode psy muszą zostać zaczipowane przed ukończeniem ósmego tygodnia życia, a opiekun ma obowiązek zarejestrować się jako ich pierwszy właściciel.

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Jeśli urzędnik zajmujący się błąkającymi zwierzętami zeskanuje psa i okaże się, że zwierzę nie ma mikroczipa, mandat nie pojawia się automatycznie. Najpierw właściciel otrzymuje oficjalne pouczenie oraz nakaz dopełnienia obowiązku. Następnie ma 21 dni na wszczepienie u weterynarza mikroczipa i wprowadzenie danych do bazy. Dopiero zignorowanie tego terminu może zakończyć się postępowaniem i grzywną wynoszącą 500 funtów.

Najtańsze „ubezpieczenie” dla psa lub kota? Mikroczip za kilkanaście funtów

Mikroczipowanie kosztuje zazwyczaj od 10 do 30 funtów. Zabieg trwa chwilę, nie wymaga przygotowań i nie jest groźny dla zwierzaka. Korzyści są natomiast bardzo konkretne. Mikroczip zwiększa szanse na szybkie odnalezienie psa w przypadku zaginięcia lub ucieczki. Wyprowadzając zwierzę na spacer, musimy pamiętać o zachowaniu pełnej kontroli nad psem, tak by nie nikogo nie skrzywdził.

Osoby, które nie są pewne, czy ich pupil został wcześniej zaczipowany, mogą bez problemu zweryfikować to w gabinecie weterynaryjnym. Wystarczy kilkusekundowy skan czytnikiem.

Weterynarz ma prawo odroczyć zabieg

Brytyjskie przepisy przewidują odstępstwa od reguły. Jak informuje organizacja People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA), tymczasowe zwolnienie może dotyczyć wyjątkowo małych szczeniąt lub bardzo schorowanych zwierząt.

W takich sytuacjach weterynarz może wystawić certyfikat, który pozwala odłożyć zabieg do momentu, gdy będzie on bezpieczny dla zdrowia psa. Nie jest to trwałe zwolnienie z obowiązku, a jedynie przesunięcie terminu jego wykonania.

Zmieniłeś numer lub adres? Musisz to zaktualizować

Po wszczepieniu mikroczipa temat nie jest zamknięty. Dochodzi do niego obowiązek stałej aktualizacji danych zapisanych w bazie. Zmiana adresu zamieszkania czy numeru telefonu powinna zostać niezwłocznie zgłoszona. Co więcej, pies przebywający w miejscu publicznym nadal musi mieć założoną obrożę z identyfikatorem zawierającym imię i nazwisko właściciela oraz adres.

Bez AHC podróż z psem się nie odbędzie

Tegoroczna wiosna przyniosła również istotne zmiany dla właścicieli zwierząt podróżujących między Wielką Brytanią a krajami Unii Europejskiej. Dotyczą one dokumentów wymaganych podczas przekraczania granicy.

Od 22 kwietnia 2026 roku podstawowym dokumentem wymaganym przy podróży z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej stało się Animal Health Certificate (AHC), czyli świadectwo zdrowia zwierzęcia. Przy czym zwierzę nadal musi mieć mikroczip oraz aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.