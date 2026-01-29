Uciążliwe limity prędkości w UK. 5 miejsc gdzie żółwia prędkość stwarza zagrożenie zamiast poprawiać bezpieczeństwo
Uciążliwe limity prędkości w UK. 5 miejsc gdzie żółwia prędkość stwarza zagrożenie zamiast poprawiać bezpieczeństwo fot. shutterstock.com
UKLondynŻycie w UK
3 min.czytania

Uciążliwe limity prędkości w UK. 5 miejsc, gdzie „żółwia prędkość” stwarza zagrożenie

Joanna Baran
Joanna Baran

Uciążliwe limity prędkości w UK to codzienność w wielu miejscach. Wielu kierowców zastanawia się, czy chodzi o bezpieczeństwo, czy też o polowanie na kierowców i łatanie dziur budżetowych mandatami. Dodatkowo w wielu miejscach takie ograniczenia, zamiast zredukować liczbę wypadków, stwarzają zagrożenie. 

W Wielkiej Brytanii coraz częściej słychać głosy krytyki wobec ograniczeń prędkości, które w założeniu miały poprawić bezpieczeństwo, a w praktyce generują frustrację, korki i niebezpieczne sytuacje na drodze. I mandaty. Strefy 20 mph na głównych ulicach oraz skrajnie niskie, tymczasowe limity w miastach pokazują, że „wolniej” nie zawsze znaczy „bezpieczniej”. Oto pięć miejsc, gdzie żółwia prędkość staje się realnym problemem.

Uciążliwe limity prędkości w UK – gdzie jest najgorzej

  1. Londyn – strefy 20 mph na głównych ulicach miasta

W Londynie ograniczenia do 20 mph dawno wyszły poza okolice szkół i osiedli. Obowiązują dziś również na szerokich, prostych ulicach pełniących funkcję głównych arterii. Przykładem są odcinki Camden Road, Green Lanes czy fragmenty A10 i A11. Tam ruch jest intensywny. Natomiast geometria drogi zachęca do płynnej jazdy. W praktyce część kierowców jedzie zgodnie z przepisami, inni wyraźnie je ignorują. Efekt to jazda „na zderzaku”, nerwowe wyprzedzanie i nagłe hamowania, które zwiększają ryzyko drobnych kolizji, zwłaszcza w godzinach szczytu.

- Advertisement -

  1. Edynburg – 20 mph na prostych drogach tranzytowych

Szkocka stolica wprowadziła strefy 20 mph na zdecydowanej większości ulic, również tam, gdzie jeszcze niedawno obowiązywało 30 mph i gdzie nie odnotowywano szczególnych problemów z bezpieczeństwem. Na takich ulicach jak Gorgie Road, Colinton Road, Newcraighall Road czy fragmenty Dalkeith Road kierowcy wskazują na narastającą frustrację. To długie, proste odcinki, obsługujące ruch dojazdowy i autobusy. Niska prędkość nie jest tam respektowana przez wszystkich. To prowadzi do niebezpiecznych prób wyprzedzania i napięć między kierowcami jadącymi z różną prędkością.

Dodatkowo są to miejsca w których wyjątkowo często policja kontroluje prędkość – 25 mph na liczniku i mandat gotowy. Nawet na prostej drodze. Nawet gdy jazda nie była niebezpieczna.

  1. Walia – masowe 20 mph na dawnych trasach 30 mph

W Walii od 2023 roku domyślny limit 20 mph objął ogromną liczbę dróg w obszarach zabudowanych. W tym wiele ulic o charakterze przelotowym. Mieszkańcy miast takich jak Cardiff, Swansea czy Newport wskazują na konkretne przykłady, m.in. Cowbridge Road East, Albany Road czy Heol Penlan, gdzie wcześniej obowiązywało 30 mph i ruch był płynny. Dziś różnice prędkości między kierowcami są ogromne. Zatem jedni jadą przepisowo, inni znacznie szybciej. Skutkiem są nagłe hamowania, ryzykowne manewry i chaos na skrzyżowaniach, zamiast realnej poprawy bezpieczeństwa.

  1. Rhondda Cynon Taf – kamery i niskie limity na wąskich drogach

W hrabstwie Rhondda Cynon Taf niskim limitom towarzyszy gęsta sieć kamer. Na drogach takich jak A4059 czy lokalnych ulicach łączących mniejsze miejscowości kierowcy mówią o „wojnie z kierowcami”. Ograniczenia w miejscach o zmiennym charakterze drogi powodują nagłe hamowania przed kamerami i ryzykowne wyprzedzanie tuż za nimi. Lokalne kolizje często wynikają nie z nadmiernej prędkości, lecz z gwałtownych reakcji na restrykcyjne przepisy. Jednak czy są one realnie potrzebne?

  1. Islington, Londyn – 10 mph na St John Street

Skrajnym przykładem jest St John Street w dzielnicy Islington, gdzie podczas robót drogowych wprowadzono tymczasowy limit 10 mph. To ruchliwa ulica, wykorzystywana zarówno przez samochody, jak i rowerzystów oraz pieszych. Kierowcy relacjonują, że tak niska prędkość w normalnym ruchu miejskim powoduje stres, nerwowe reakcje i nieprzewidywalne zachowania. To paradoksalnie zwiększa ryzyko drobnych stłuczek zamiast je ograniczać.

Uciążliwe limity prędkości w UK. 5 miejsc gdzie żółwia prędkość stwarza zagrożenie zamiast poprawiać bezpieczeństwo
Uciążliwe limity prędkości w UK. 5 miejsc gdzie żółwia prędkość stwarza zagrożenie zamiast poprawiać bezpieczeństwo fot. shutterstock.com

Uciążliwe limity prędkości w UK – plaga czy troska

Ograniczenia prędkości są ważnym narzędziem poprawy bezpieczeństwa, ale przykłady z Londynu, Edynburga i Walii pokazują, że ich skuteczność zależy od miejsca i kontekstu. Na prostych, szerokich ulicach pełniących funkcję tranzytową zbyt niskie limity często prowadzą do chaosu, frustracji i kolizji. Coraz częściej pojawia się więc pytanie, czy w każdej sytuacji „wolniej” naprawdę znaczy „bezpieczniej” — czy raczej tylko bardziej nerwowo. I czy ograniczenia służą bezpieczeństwu, czy lokalnym budżetom?

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Największa od 70 lat reforma w kursach na prawo jazdy

Od października Irlandia Północna wprowadzi reformę w kursach na prawo jazdy, która będzie największą zmianą tego typu od 70 lat.
UK

Zapłać, oddaj, odzyskaj. Wielka Brytania wprowadza system kaucyjny

System kaucyjny to mechanizm promujący recykling i ponowne wykorzystanie opakowań. Polska już go wprowadziła, a Wielka Brytania zamierza wprowadzić.
UK

Dlaczego Ryanair nie wprowadza darmowego wi-fi? Linia tłumaczy swoją decyzję

Dla linii lotniczych działających w modelu niskokosztowym brak internetu na pokładzie to świadoma decyzja biznesowa.
Crime

Jak zginęła Izabela Zabłocka? Szokujące ustalenia policji

„Śmierć Izabeli i sposób, w jaki ciało zostało poćwiartowane i ukryte, są tak makabryczne, że wstrząsnęły wszystkimi, którzy mieli kontakt z tą sprawą” – podkreśla prokurator.
UK

Koniec biurokracji. Łatwiej naładujesz auto elektryczne

Zniesienie wymogu pozwolenia na instalację domowych ładowarek w Anglii skraca proces o tygodnie i obniża koszt wejścia w elektromobilność.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet