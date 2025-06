Dodatki do emerytur. Wiele osób o nich nie wie, a można zyskać tysiące funtów

W sumie w Wielkiej Brytanii jest ponad 13 milionów emerytów. Jednak tylko 1,7 miliona otrzymuje pełną nową emeryturę państwową. Miliony osób nie wie o tym, że może korzystać z dodatków do emerytur.

Eksperci przygotowali kompleksową listę dodatków, które mogą uzupełnić emeryturę. Wiele osób nadal otrzymuje państwowe emerytury niższe o tysiące funtów rocznie. Aby dostać 230,25 funtów tygodniowo więcej, trzeba mieć pełne 35 lat opłacania składek. Aby zakwalifikować się do któregokolwiek dodatku emerytalnego trzeba płacić składki przez co najmniej 10 lat.

Dodatki do emerytur w Wielkiej Brytanii

Jeśli nie otrzymujesz pełnej emerytury państwowej, możesz mieć prawo do dodatku emerytalnego (Pension Credit). Obecnie jest to świadczenie, które jest bardzo rzadko pobierane. Uprawnione osoby tracą przez to około 1,5 miliarda funtów rocznie.

Ten dodatek może zwiększyć emeryturę o 4300 funtów rocznie, a także daje możliwość skorzystania z wielu innych świadczeń i zniżek, takich jak bezpłatny abonament telewizyjny dla osób powyżej 75. roku życia.

Na rządowych stronach można skorzystać ze specjalnego kalkulatora, który podpowie, czy możemy skorzystać z takiego dodatku.

Jeśli przed osiągnięciem wieku emerytalnego ubiegałeś się o świadczenie PIP lub DLA, możesz nadal mieć prawo do jego otrzymywania po przejściu na emeryturę. Wszystko zależy od okresu przyznawania świadczenia.

Co mogą zyskać emeryci?

Zasiłek pielęgnacyjny z kolei przysługuje wyłącznie osobom, które ukończyły 66. rok życia. Wynosi on między 73,90 funta a 110,40 funta tygodniowo.

Oprócz wspomnianych benefitów, dla osób w wieku emerytalnym istnieje wiele ulg podatkowych oraz zniżek na artykuły pierwszej potrzeby. Może to obejmować na przykład zniżki podatków od nieruchomości, niezależnie od tego czy wynajmujesz, czy jesteś właścicielem.

Jednym z mniej znanych dodatków dla osób w wieku emerytalnym jest darmowy paszport. Aby móc go otrzymać trzeba urodzić się przed 2 września 1929 roku i być obywatelem Wielkiej Brytanii.

Dla osób w wieku 60 lat i starszych istnieje też wiele ulg dotyczących podróży. Są to między innymi 60+ London Oyster photocard, the Freedom Pass, Senior Railcards czy darmowe przejazdy komunikacją miejską.