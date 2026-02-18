dodatkowe pieniądze
Osoby z dodatkowymi potrzebami mogą zachować kilkaset funtów więcej rocznie / fot. Shutterstock.com
UKPraca i finanse
3 min.czytania

Dodatkowe pieniądze dla ponad 150 tys. osób

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Rosnące koszty życia od lat redefiniują codzienność milionów Brytyjczyków. Jak informuje Manchester Evening News, głównym celem wzrostu gwarantowanego minimalnego dochodu jest sprawienie, by po opłaceniu opieki w domowym budżecie zostawały środki na normalne życie. Wzrost przekłada się na dodatkowe pieniądze w portfelach ponad 150 tys. osób.

Z perspektywy makroekonomicznej kilkaset funtów rocznie może wydawać się kwotą symboliczną, jednak w mikroświecie domowych finansów to widoczna zmiana jakości życia. Osoby z dodatkowymi potrzebami mogą zachować nawet do 510 funtów więcej rocznie. Co istotne, zmiana nie dotyczy jedynie transferów finansowych.

Ekonomia opieki i mechanizm bezpieczeństwa finansowego

Dla wielu dorosłych osób z niepełnosprawnością opłaty za opiekę społeczną są poważnym obciążeniem finansowym, zmuszającym ich często do wyboru między podstawowymi potrzebami, takimi jak ogrzewanie domu czy jedzenie. Rząd postanowił zwiększyć gwarancję minimalnego dochodu (MIG) o 7 proc. od kwietnia, co oznacza istotną zmianę w sposobie ochrony finansowej osób korzystających z opieki społecznej. Dzięki temu ponad 150 tys. dorosłych osób w wieku produkcyjnym może zachować co najmniej 400 funtów więcej rocznie, a w przypadku osób z dodatkowymi potrzebami związanymi z niepełnosprawnością nawet 510.

- Advertisement -

Gwarancja minimalnego dochodu to systemowy bezpiecznik z 2014 roku. Obecna podstawowa stawka dla osoby samotnej zależy od wieku. Osoby poniżej 25. roku życia otrzymują 89,15 funta, natomiast osoby powyżej 25. roku życia – 112,5. Dorośli w wieku emerytalnym mają wyższą stawkę, wynoszącą 232,6. W przypadku par sytuacja wygląda nieco inaczej. Jeśli jeden albo oboje dorośli są poniżej wieku emerytalnego, stawka wynosi 88,35. Natomiast gdy jeden lub oboje partnerów osiągnęli wiek emerytalny, przysługuje im 177,55 funta.

Założenie gwarancji jest proste: po opłaceniu kosztów opieki musi pozostać człowiekowi kwota pozwalająca na godne życie. Brak solidnej waloryzacji przez lata sprawił, że mechanizm ten zatracił swoją funkcję. W konsekwencji pieniądze pierwotnie przeznaczone na żywność czy rachunek za energię były przesuwane na finansowanie podstawowej pomocy. Podniesienie wskaźnika powyżej inflacji odwraca niekorzystną tendencję i przywraca równowagę między kosztami opieki a codziennymi wydatkami.

Setki milionów funtów na komfort i bezpieczeństwo we własnym domu

Równolegle zapowiedziano 723 miliony funtów na dostosowanie mieszkań – w poprzednim roku z podobnego programu skorzystało około 60 tys. osób.

dodatkowe pieniądze
Równolegle zapowiedziano 723 miliony funtów na dostosowanie mieszkań / fot. Shutterstock.com

Współczesne systemy opieki odchodzą od modelu opartego wyłącznie na dopłatach do kosztów funkcjonowania. Adaptacja mieszkań – od podjazdów po przebudowę łazienek – pozwala ograniczyć hospitalizacje i wydatki instytucjonalne, a ponadto jednocześnie wzmacnia poczucie sprawczości.

Właśnie dlatego programy grantowe, których maksymalna wartość sięga standardowo 30 tys. funtów, traktowane są jako inwestycja w długoterminową stabilność systemu. Każda osoba, która może dłużej mieszkać we własnym domu, to nie tylko niższe koszty opieki dla państwa. To także wyższa jakość życia i większa aktywność społeczna.

Przeczytaj: Podwyżka płacy minimalnej dla milionów pracowników.

Kilkaset funtów więcej = większa niezależność

Największa od dekady podwyżka wartości tego wskaźnika wpisuje się w szerszy europejski i globalny trend. Jest nim redefiniowanie opieki społecznej. Teraz bywa ona postrzegana jako inwestycja w godność i aktywność, a nie wyłącznie koszt. Coraz częściej mówi się o budowie zintegrowanych systemów opieki łączących wsparcie finansowe z usługami i rozwiązaniami infrastrukturalnymi. W centrum tej zmiany znajduje się człowiek i jego możliwość prowadzenia możliwie niezależnego życia.

Dodatkowe kilkaset funtów rocznie to większa swoboda wyborów konsumenckich, mniejsze ryzyko zadłużenia i większa stabilność psychiczna. Co więcej, w skali gospodarki to silniejszy lokalny popyt, rozwój sektora usług opiekuńczych i wzrost znaczenia tzw. srebrnej ekonomii.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Basic bank account w UK. Darmowe i dostępne dla osób ze słabą zdolnością kredytową

hsbPonad milion ludzi w Wielkiej Brytanii nie ma dostępu...
Praca i finanse

Praca marzeń w pięknym i najsłabiej zaludnionym zakątku Szkocji

Do jednego z najsłabiej zaludnionych obszarów nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w Europie, poszukiwany jest pracownik sezonowy.
UK

Absurdalne ceny u weterynarzy w UK. Nadchodzi zmiana przepisów

W ramach planów gruntownej reformy branży weterynarze w UK będą musieli publikować cenniki popularnych zabiegów. Ale nie tylko...
UK

Zapomniana choroba uderza w Londyn. Ostrzeżenie dla całej Europy

Ponad 60 dzieci zakażonych odrą w jednym rejonie metropolii to sygnał ostrzegawczy, który trudno zignorować.
UK

Złodzieje telefonów niemal bezkarni : policja ich łapie, sądy wypuszczają za kaucją

Telefon to dziś nie tylko urządzenie do komunikacji, ale też nośnik danych, portfel cyfrowy i narzędzie pracy. Dlatego wartość urządzenia ciągle rośnie. A złodzieje znają się na rzeczy. Natomiast prawo nie nadąża za skalą przestępczości.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet