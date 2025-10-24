realna płaca
Godziwa realna płaca wyliczana jest co roku na podstawie rzeczywistych kosztów życia / fot. Shutterstock.com
O tyle wzrośnie realna płaca minimalna w Wielkiej Brytanii

Miłosz Magrzyk
The Guardian poinformował, że ponad 480 tys. pracowników w Wielkiej Brytanii wkrótce odczuje pozytywne skutki najnowszej decyzji Living Wage Foundation.

Koszty życia wzrosły, co pociągnęło za sobą potrzebę podwyższenia płac pozwalających na godne bytowanie.

Czym różni się realna płaca od ustawowego minimum?

Zgodnie z informacją od Living Wage Foundation realna płaca minimalna wzrasta do 13,45 funta za godzinę. To podwyżka o 85 pensów. W Londynie stawka będzie jeszcze wyższa – wyniesie 14,8 funta za godzinę, czyli o 95 pensów więcej; niemal 7 proc.

Dla porównania w Polsce od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie brutto wzrośnie do 4806 zł, co oznacza podwyżkę o 140 zł w porównaniu z rokiem 2025, gdy wynosi ono 4666 zł. Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa – z 30,5 zł do 31,4 zł brutto. Szacuje się, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę otrzyma „na rękę” około 3605–3606 zł.

Co siódmy pracownik w UK ma gwarancję godziwej płacy

W odróżnieniu od płacy krajowej, która jest określanym odgórnie obowiązkowym minimum, tzw. godziwa realna płaca jest wyliczana w UK co roku na podstawie rzeczywistych kosztów życia – czynszu, rachunków, żywności czy usług. Obecnie wypłaca ją dobrowolnie ponad 16 tys. firm na Wyspach, w tym ponad połowa przedsiębiorstw z indeksu FTSE 100.

Pracodawcy posiadający akredytację Living Wage zobowiązują się do wypłacania uczciwego wynagrodzenia wszystkim swoim pracownikom oraz zewnętrznym wykonawcom, np. osobom najętym do sprzątania czy ochrony. Obecnie w UK co siódmy pracownik jest zatrudniony przez akredytowanego Pracodawcę Living Wage.

realna płaca
Wiele rodzin zmaga się z problemem pokrycia podstawowych wydatków / fot. Shutterstock.com

Godziwa realna płaca powstała w wyniku wieloletniej kampanii społecznej. Jej celem było zwrócenie uwagi na trudności w utrzymaniu się przy niskich zarobkach. Do grona nowych uczestników dołączyły m.in. sieć odzieżowa Uniqlo czy Uniwersytet w Salford.

Pracownik nie jest wyłącznie zmienną w grafiku

Badania przeprowadzone przez Living Wage Foundation pokazują, że aż 42 proc. osób otrzymujących niskie wynagrodzenie w ostatnim roku musiało korzystać z banków żywności. Wzrost kosztów utrzymania sprawił, że wiele rodzin zmaga się z problemem pokrycia podstawowych wydatków. Dlatego ogłoszona podwyżka ma przynieść wymierną ulgę.

Ale niektóre przedsiębiorstwa idą o krok dalej i decydują się zostać tzw. pracodawcami living hours. Oznacza to gwarancję co najmniej 16 godzin pracy tygodniowo, planowanie grafików z miesięcznym wyprzedzeniem oraz umowy odzwierciedlające rzeczywisty wymiar pracy. Takie rozwiązania powstały w odpowiedzi na badania pokazujące, jak niestabilne zatrudnienie wpływa na życie osób o niskich dochodach.

Na koniec warto przypomnieć, że pracodawcy wypłacający realną płacę minimalną zobowiązują się płacić ją każdemu pracownikowi powyżej 18. roku życia, podczas gdy krajowa płaca minimalna w pełnej wysokości obowiązuje jedynie osoby powyżej 21 lat.

